यूरोप में बड़ा हादसा, स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों के बीच बस में लगी आग; वजह को लेकर पुलिस हैरान!

Switzerland Bus Accident: पश्चिमी स्विट्जरलैंड के शहर केरजर्स में एक बस में भयानक आग लग गई. आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को आनन-फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया है. इस घटना का भयानक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आग की भयानक लपटें उठती हुई नजर आ रही है. इन लपटों को बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है. ये आग कैसे लगी पुलिस इसकी जांच कर रही.

इस हादसे को लेकर फ्राइबर्ग कैंटन या क्षेत्र के पुलिस प्रवक्ता फ्रेडरिक पैपॉक्स ने कहा कि राजधानी बर्न से लगभग 25 किलोमीटर (15 मील) पश्चिम में केरजर्स शहर में एक बस में अचानक आग लग गई. पुलिस को शक है कि यह जानबूझकर किया गया काम हो सकता है. इस बस को पोस्टबस चलाता है जो डाक सेवा से जुड़ा हुआ है.

लपटों से घिरी हुई थी बस

क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक जब टीम मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि बस पूरी तरह से आग की लपटों से घिरी हुई थी. जिसके बाद पुलिस अधिकारियों मे एंबुलेंस और हेलीकॉप्टर टीमों ने गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि दो अन्य का मौके पर ही इलाज किया गया.

भयावह वीडियो आया सामने

बस में आग लगने का भयावह वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि बस पूरी तरह से आग की जद में है. बस में से काला धुआं भी निकल रहा है. आग को बुझाने के लिए बचाव कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं. हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था.

युवक ने जताया शोक

इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर तेजी के साथ शेयर भी कर रहे हैं. जिसपर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि यह बहुत भयानक और चौंकाने वाली बात है, कोई बस में आग लगाने और इतने सारे लोगों को शिकार बनाने के लिए आता है, यह दुखद है और इसे समझना मुश्किल है, मेरी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों और वारिसों के साथ हैं. यह स्थिति पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा और नुकसान को कम करने के लिए इमरजेंसी सेवाओं के तुरंत दखल के महत्व को भी दिखाती है. (AP)