ये आतंकी हमला नहीं है..., धमाके को लेकर क्या बोली स्विट्जरलैंड की पुलिस?

Switzerland New Year Blast: स्विट्जरलैंड में नए साल के मौके पर एक बार में बड़ा धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 01, 2026, 07:29 PM IST
Switzerland Blast: स्विट्जरलैंड में नए साल के मौके पर लग्जरी अल्पाइन स्की बार में तेज धमाका हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने और 100 के घायल होने की खबर है. यह हादसा तब हुआ जब क्रान्स मोंटाना के आलीशान अल्पाइन स्की रिसॉर्ट शहर में स्थित ले कॉन्स्टेलेशन नाम के एक बार में आग लगी. पुलिस अभी इस घटना को लेकर जांच कर रही है, हालांकि जांचकर्ताओं ने इसे किसी आतंकी घटना की संभावना से इनकार किया है.  

40 लोगों की मौत 

आग की इस घटना में हताहतों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया गया है. पुलिस ने कहा कि वे तुरंत यह नहीं बता सकते कि आग में कितने लोग मारे गए हैं. अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीड़ितों की सहायता के लिए कई हेलीकॉप्टर और एंबुलेंस घटनास्थल पर भेजे गए हैं, जिनमें कई देशों के कुछ लोग भी शामिल थे. घटना को लेकर इटालियन विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि स्विस पुलिस का मानना ​​है कि लगभग 40 लोगों की मौत हुई और 100 लोग घायल हुए. 

ये भी पढ़ें- 'भाईचारे के साथ रूस के लिए लड़ें...,' जंग लड़ रहे कोरियाई सैनिकों को किम का न्यू ईयर संदेश, इशारों-इशारों में कह दी ये बात  

अस्पताल में फुल हुई सीट 

घटना को लेकर इलाके के पार्षद मैथियास रेनार्ड ने बताया कि घायलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि क्षेत्रीय अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) और ऑपरेशन थिएटर जल्दी ही पूरी तरह से भर गए. वैलेस कैंटोनल पुलिस के कमांडर फ्रेडरिक गिस्लर ने भी इस घटना पर दुख जताया. बता दें कि ढलानों पर स्कीइंग करने वाले पर्यटकों से भरे इस जगह पर ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से आने वाले दिनों में सावधानी बरतने का आग्रह किया. 

ये भी पढ़ें- बांग्लादेश में फिर हिन्दू शख्स पर हमला, धारदार हथियार से वार के बाद लगाई आग; अल्पसंख्यकों का दुश्मन बने कट्टरपंथी

चीखते-चिल्लाते बाहर भागे लोग 

बता दें कि यह जगह सबसे फेमस अल्पाइन चोटियों में से एक स्विस आल्प्स के बीच में स्थित है. मैटरहॉर्न से 40 किलोमीटर (25 मील) उत्तर में और ज्यूरिख से 130 किलोमीटर (81 मील) दक्षिण में है. स्विट्जरलैंड के लोकल न्यूजपेपर 'एल नूविस्ट' के मुताबिक आग लगने से काफी बड़ा नुकसान हुआ है. धमाके के बाद लोग चीखते-चिल्लाते बाहर भाग रहे थे. यह धमाका नए साल का जश्न मनाने के दौरान हुआ. यह धमाका भारतीय समय के अनुसार रात 12 बजकर 30 मिनट पर हुआ है.  

