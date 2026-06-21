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LIVE: ईरान-US के बीच शुरू हुई बातचीत, कतर-PAK की मध्यस्थता वाले समिट पर टिकी दुनिया की नजर

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हुई डील के बाद अब दोनों देशों के नेता आमने सामने बात करेंगे. यह वार्ता स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में होने जा रही है. इसके लिए अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुके हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 21, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:32 PM IST
LIVE: ईरान-US के बीच शुरू हुई बातचीत, कतर-PAK की मध्यस्थता वाले समिट पर टिकी दुनिया की नजर

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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