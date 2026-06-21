America and Iran Peace Talk: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दिनों डील पक्की होने के बाद पहली बार दोनों पक्षों के बीच आमने-सामने की बात हो रही है. इस विशेष बैठक (लेक ल्यूसर्न शिखर सम्मेलन) पर दुनिया की नजरें टिकी हैं. ईरान और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी यहां पहुंचे हैं. दरअसल, ये बैठक इससे पहले 19 जून को ही होने वाली थी, लेकिन इजरायल के लेबनान पर अटैक के कारण इसको टाल दिया गया. अब यह बैठक रविवार (21 जून) को हो रही है.
शुरुआती जानकारी के अनुसार, अमेरिका का कहना है कि पहले चरण की वार्ता में ईरान परमाणु स्थलों के निरीक्षण को लेकर लेकर बात फाइनल हो जाए. अमेरिका का कहना है कि ईरान US प्रतिनिधियों को उन जगहों पर जाने का रास्ता बताए, जहां पर अमेरिका ने पिछले साल बमबारी की थी. इस बैठक पर दुनिया की नजरें टिकी हैं. इस खबर से जुड़ी अपडेट यहां जानिए...
समाचार एजेसी एएनआई के अनुसार, ईरान और अमेरिका के बीच शांतिवार्ता पर चर्चा के लिए अमेरिकी, ईरानी और पाकिस्तानी नेता स्विस रिजॉर्ट पहुंचे हैं. सामने आई तस्वीरों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का काफिला बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट पहुंचता हुआ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की स्विस विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस से मुलाकीत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आगमन और अमेरिकी 'सेकंड लेडी' उषा वेंस का कार्यक्रम स्थल पर जाते हुए दृश्य दिखाई दे रहे हैं.
#WATCH | Buergenstock, Switzerland: US, Iranian, Pakistani leaders arrive for talks at Swiss resort
The video shows-the motorcade carrying US Vice President JD Vance arriving at the Buergenstock resort, Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi meeting with Swiss Foreign Minister… pic.twitter.com/FsZv3KyB5q
— ANI (@ANI) June 21, 2026
ईरान के सरकारी टेलीविजन ने रविवार को बताया कि ईरान, कतर और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल स्विट्ज़रलैंड में लेबनान में युद्धविराम और ईरान की फ़्रीज़ की गई संपत्ति पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं. सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB ने एक रिपोर्ट में कहा कि लेबनान में पूरी तरह से युद्धविराम और ईरान की ब्लॉक की गई संपत्ति के मुद्दों पर ईरान, अमेरिका और कतर के बीच बातचीत की जगह पर एक त्रिपक्षीय बैठक हो रही है.
स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच जारी शांतिवार्ता से पहले स्विस विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस और तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अराधची के बीच बैठक हुई. इस बारे में स्विस विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और तस्वीर को भी शेयर किया है. कैसिस की ओर से इस बैठक को लेकर कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थियों में स्विट्जलैंड और ईरान के बीच विश्वास का रिश्ता, जो हमारे संरक्षक शक्ति जनादेश में नजर आता है, कूटनीति और मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा की सेवा में बना हुआ है.
Welcome to #Switzerland, H.E. Abbas @araghchi.
At the Lake Lucerne Summit, we offer the framework for discussion and dialogue.
In a challenging context, the relationship of trust between Switzerland and #Iran, reflected in our protecting power mandate, remains in the service… pic.twitter.com/xrgMWTVbuJ
— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) June 21, 2026
स्विट्जरलैंड में शुरू हुई ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता के दौरान यूएस के उपराष्ट्रपति ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलना, ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, ये सब चीजें पहले ही हो चुकी हैं. अब सवाल यह है कि हम मिलकर और कितना कुछ कर सकते हैं. क्या हम मिडिल ईस्ट में रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं या हम पुराने तरीके से काम करना शुरू कर दें, जो हमारी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है.
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान संग होने वाली इस वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं. उनके साथ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी है. स्विट्जरलैंड के बर्गेस्टॉक में कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के साथ अमेरिका और ईरान के बीच अब से कुछ समय बाद वार्ता होगी.
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, तेहरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने इस बैठक को लेकर बताया कि आज हमारी सुबह और दोपहर में दो बैठकें हैं. हमारा एक दिवसीय सत्र निर्धारित है. सुबह, हम मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तानी और कतरी प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे.