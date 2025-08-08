DNA: क्रैश हिस्ट्री ने उड़ाई ट्रंप की नींद...स्विट्जरलैंड-स्पेन ने तोड़ा रिश्ता, 1150 अरब का कैसे दिया झटका?

DNA Analysis: जिस तरह अपने टैरिफ प्लान से ट्रंप पूरी दुनिया में खलबली मचा रहे हैं. वही कर्म लौटकर ट्रंप के पास वापस भी आ रहे हैं. यानी ट्रंप की जैसी करनी है, उन्हें उसका फल भी तुरंत मिलने लगा है. स्विट्जरलैंड के अधिकतर सांसदों ने सरकार से अपील की है कि अमेरिका के साथ होने वाली F-35 की डील को अस्थायी तौर पर रोक दिया जाए. दरअसल स्विट्जरलैंड और अमेरिका के बीच छत्तीस F-35 फाइटर जेट खरीदने पर सहमति बनी थी. इस डील की कुल लागत 800 अरब रुपए थी. लेकिन डील पर सहमति बनने के फौरन बाद डॉनल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39 प्रतिशत का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, जिसके बाद स्विट्जरलैंड के सांसद डील रदद् करके ट्रंप को सख्त जवाब देना चाहते हैं.

F-35 फाइटर जेट को ट्रंप ने अमेरिकी हथियार इंडस्ट्री की पहचान के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की थी. लेकिन उनके सख्त टैरिफ अब इस फाइटर जेट के लिए मुश्किल की वजह बनते जा रहे हैं. स्विट्जरलैंड में डील पर अस्थायी रोक की मांग उठ रही है. तो दूसरी तरफ स्पेन ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील को रद्द कर दिया है.

स्पेन और अमेरिका के बीच F-35A और F-35 B फाइटर जेट्स की डील पर बातचीत हुई थी. लेकिन ट्रंप ने स्पेन से आने वाले लोहे और एल्युमिनियम पर 50 प्रतिशत का टैरिफ. और स्पेन में बनने वाली गाड़ियों पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है, जिसके बाद स्पेन की सरकार ने F-35 की डील कैंसिल कर दी.

अमेरिका को 11 सौ 50 अरब रुपए का नुकसान

ट्रंप के टैरिफ की वजह से रुकी दो डील ने अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचाया है ये भी अब आपको समझना चाहिए. स्विट्ज़रलैंड के साथ 800 अरब और स्पेन के साथ 350 अरब ट्रंप के टैरिफ 7 अगस्त को लागू हुए थे, और चौबीस घंटों के अंदर यानी 8 अगस्त तक अमेरिका को 11 सौ 50 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है. और ये 11 सौ 50 अरब रुपये का नुकसान सिर्फ दो देशों ने कर दिया.

स्विट्जरलैंड और स्पेन ने अत्याधिक टैरिफ के जवाब में अमेरिका के साथ डील पर रोक लगाई है, लेकिन सामरिक हलकों में माना जा रहा है कि डील को रद्द करने के पीछे एक वजह F-35 का वो इतिहास भी है, जो क्रैश और हादसों से भरा पड़ा है. अब हम आपको ट्रंप के इस कथित सुपर फाइटर की क्रैश हिस्ट्री का एक छोटा सा ट्रेलर बताने जा रहे हैं.

फाइटर जेट्स की दुनिया

पिछले 10 वर्षों में F-35 नाम का ये पांचवीं पीढ़ी का विमान 30 से ज्यादा घटनाओं की वजह बन चुका है, जितनी भी जांच हुई. उनमें से ज्यादातर में पायलट्स की गलती का कोई जिक्र नहीं मिलता. इसी वजह से सामरिक हलकों में माना जाता है कि इस फाइटर जेट के अंदर तकनीकी खामियां हैं. जिसमें एक बड़ा मुद्दा है F-35 का सॉफ्टवेयर, जिसमें आई गड़बड़ियों की वजह से ही ये विमान बार-बार क्रैश हो रहा है. आखिर ट्रंप के इस महारथी का सॉफ्टवेयर क्यों काम नहीं कर रहा. ये समझने के लिए आपको उन विशेषज्ञों की राय चाहिए, जिन्होंने फाइटर जेट्स की दुनिया को नजदीक से देखा है.

भारत पर ट्रंप के 50 प्रतिशत वाले टैरिफ के पीछे एक वजह सॉफ्टवेयर ग्लिच वाले F-35 को भी माना जा रहा है. अपनी 6 महीने की सरकार में ट्रंप ने भारत को दो बार F-35 जेट देने की पेशकश की थी. लेकिन भारत ने F-35 के खराब इतिहास की वजह से ट्रंप के ऑफर पर कभी बातचीत आगे नहीं बढ़ाई. उल्टा भारत के सामरिक हलकों में रूस या दक्षिण कोरिया से फाइटर जेट लेने में दिलचस्पी बढ़ गई. रूस ने तो भारत को एक ऐसी डील भी दी है, जिसे नकारना काफी मुश्किल साबित होगा.

रूस ने अपने ऑफर में कहा है अगर भारत सुखोई-57 खरीदता है, तो भारत को उसके निर्माण का लाइसेंस भी मिलेगा. यानी पहली खेप के बाद भारत खुद ये विमान बना पाएगा. रूस ने इस विमान की पूरी तकनीक का ट्रांसफर करने की भी पेशकश की है. इसके साथ ही साथ रूस के ऑफर में ये भी शामिल है कि सुखोई-57 की डील के साथ भारत को सुखोई-35 फाइटर जेट के निर्माण का लाइसेंस भी दिया जाएगा.

हथियारों के बाजार में अमेरिकी दबदबा खतरे में!

ट्रंप को भी यही डर था कि कहीं भारत और रूस के बीच पांचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट की डील ना हो जाए. हालांकि, अब तक भारत ने सुखोई-57 को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ाई है. लेकिन भारत ने ऐसा किया तो फाइटर जेट्स की दुनिया में ना सिर्फ F-35 की इमेज खराब होगी, बल्कि हथियारों के बाजार में अमेरिकी दबदबा खतरे में पड़ जाएगा. हथियारों के साथ ही साथ दुनिया के एक और क्षेत्र से अमेरिका को बड़ी चुनौती मिलने जा रही है. ट्रंप को ये चुनौती कौन दे रहा है.