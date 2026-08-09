/100 से ज्यादा यात्रियों की बची जान! सिडनी एयरपोर्ट पर आमने-सामने आए जेटस्टार और कतर एयरवेज के प्लेन

Sydney Airport: सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टारमैक (रनवे टैक्सीवे) पर रविवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा होते-होते बाल-बाल बच गया. जानकारी के अनुसार, टेकऑफ की तैयारी कर रहा जेटस्टार का एक पैसेंजर प्लेन और कतर एयरवेज का विशाल बोइंग 777 अचानक एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए.
टक्कर की स्थिति बनती देख जेटस्टार के पायलट को हवा की बजाय जमीन पर ही इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े जिसके कारण प्लेन में सवार क्रू मेंबर घायल हो गए. यह खौफनाक वाकया सुबह करीब 7 बजे का है, जब जेटस्टार की फ्लाइट JQ402 (एयरबस A320) गोल्ड कोस्ट के लिए उड़ान भरने के लिए टैक्सीवे पर आगे बढ़ रही थी. ठीक उसी समय कतर एयरवेज के बोइंग 777 को एक टग (खींचने वाले वाहन) के जरिए क्रॉसिंग टैक्सीवे से ले जाया जा रहा था.
ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो (ATSB) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है. ATSB के मुताबिक, दोनों एयरक्राफ्ट एक-दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे. हालांकि, दोनों जहाजों के बीच की सटीक दूरी कितनी थी, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन अधिकारियों ने माना कि अगर सही समय पर ब्रेक न लगते तो जमीन पर ही एक दर्दनाक और भीषण टक्कर हो सकती थी.
जोरदार ब्रेक लगने के कारण जेटस्टार A320 के अंदर अचानक झटका लगा, जिससे केबिन क्रू का एक सदस्य घायल हो गया और उसे तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ा. राहत की बात यह रही कि प्लेन में सवार किसी यात्री को चोट नहीं आई. वहीं, दूसरी ओर कतर एयरवेज के बोइंग 777 को खींच रहे टग और प्लेन के नोज लैंडिंग गियर के बीच का कनेक्शन भी इस झटके से क्षतिग्रस्त हो गया.
जेटस्टार एयरलाइन ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उनके पायलट पूरी तरह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के निर्देशों का पालन कर रहे थे और सामने से कतर एयरवेज का प्लेन अचानक आने के बाद ही उन्हें मजबूरी में सख्त ब्रेक लगाने पड़े. शुरुआती जांच के संकेतों के अनुसार, कतर एयरवेज के प्लेन को खींचने वाले टग ऑपरेटर से एटीसी निर्देशों के पालन में चूक हुई हो सकती है. ATSB अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ-साथ फ्लाइट क्रू, टग ऑपरेटर और एटीसी कंट्रोलर्स से पूछताछ कर रही है.
बता दें कि ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब सिडनी एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की भारी किल्लत चल रही है. शनिवार को ही स्टाफ की कमी के चलते 150 से अधिक उड़ानों में देरी हुई थी. न्यू साउथ वेल्स (NSW) के प्रीमियर क्रिस मिन्स ने घटना पर गहरी चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि एटीसी स्टाफ की कमी अब केवल फ्लाइट्स की देरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम जनता की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बनती जा रही है. हादसे के बाद जेटस्टार की इस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और सभी यात्रियों को दूसरी उड़ानों से गंतव्य के लिए रवाना किया गया.