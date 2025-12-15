टूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए पाकिस्तानी बाप-बेटे ने सिडनी में बरसाई थी गोलियां, 16 की मौत; जांच में हुआ खुलासा

Advertisement
Hindi Newsदुनियाटूरिस्ट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आए पाकिस्तानी बाप-बेटे ने सिडनी में बरसाई थी गोलियां, 16 की मौत; जांच में हुआ खुलासा

Bondi Beach Shooting News: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर एक यहूदी उत्सव के दौरान हुई गोलीबारी में पाकिस्तान के साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम का हाथ था. इस हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के आयुक्त माल लैन्योन ने बताया कि पुलिस ने 50 वर्षीय साजिद अकरम को मार डाला, जबकि 24 वर्षीय नवीद अकरम घायल हो गया और अस्पताल में इलाज चल रहा है. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:16 AM IST
Bondi Beach Firing: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर एक यहूदी उत्सव के दौरान हुई घातक गोलीबारी के पीछे पाकिस्तानी नागरिक साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम का हाथ था. बता दें, इस हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और यह ऑस्ट्रेलिया में 3 दशकों में हुई सबसे घातक गोलीबारी थी. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के आयुक्त माल लैन्योन ने बताया कि 50 वर्षीय साजिद अकरम को पुलिस ने गोली मारकर मार डाला, जबकि उनका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम घायल हो गया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और जांच से जुड़े अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के अनुसार, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जानकारी के अनुसार, साजिद अकरम, जो पाकिस्तान का नागरिक था, ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीजा पर था. साजिद के पास 6 हथियारों का लाइसेंस था, जिनका इस्तेमाल उसने इस हमले में किया था.

मां से नवीद अकरम ने कही थी ये बात

न्यू साउथ वेल्स पुलिस के आयुक्त माल लैन्योन ने बताया कि आतंकी हमले में शामिल आंतकी साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अपने घर में कहा था कि वे मछली मारने के लिए जा रहे हैं. इसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया. मीडिया से बात करते हुए नवीद की मां वेरेना ने बताया कि उसका बेटा जो एक बेरोजगार राजमिस्त्री था उसने रविवार सुबह परिवार से आखिरी बार बात की थी. उसने बताया कि वह वीकेंड पर अपने पिता के साथ जर्विस बे गया था. 

10 मिनट तक दोनों चलाते रहे गोलियां

बता दें ये गोलीबारी उस समय हुई जब सैकड़ों लोग बोंडी बीच पर आयोजित 'चानुका बाय द सी' कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, जो 8 दिवसीय यहूदी उत्सव हनुक्का की शुरुआत का जश्न मना रहे थे. जानकारी के अनुसार, घटना के समय वहां लगभग 1000 लोग मौजूद थे. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमला लगभग 10 मिनट तक चला, जिसके बाद सैकड़ों लोग इधर-उधर भागने लगे. 

पुलिस के अनुसार, घटना शाम लगभग 6:45 बजे हुई, जब गोलियां चलने की सूचना मिलने पर आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची. एक वीडियो में स्विमिंग सूट पहने लोग पानी से बाहर भागते हुए दिखाई दिए, जबकि दूसरे फुटेज में दो व्यक्ति काले रंग की शर्ट पहने समुद्र तट की ओर जाने वाले एक पुल से लंबी बंदूकों से गोलियां चला रहे थे.

42 लोग गंभीर रूप से हुए घायल

पुलिस ने बताया कि एक बंदूकधारी सुरक्षा सेवाओं के लिए जाना-पहचाना था, लेकिन पुलिस आयुक्त ने यह भी कहा कि अधिकारियों के पास इस हमले को लेकर कोई संकेत नहीं था कि यह एक सुनियोजित हमला था. मिन्स ने कहा कि मृतकों की आयु 10 से 87 वर्ष के बीच थी. सोमवार सुबह तक कम से कम 42 अन्य लोग अस्पतालों में इलाज करवा रहे थे, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

