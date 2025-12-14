चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, बिछी लाशें... क्या है हनुका; जिसे मनाते वक्त सिडनी में हमलावरों ने मौत के घाट उतारे 12 लोग

Sydney firing: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी त्योहार हनुका को मना रहे इजरायली मूल के कई लोगों को एक हमले में मौत के घाट उतार दिया गया. भारत और इजरायल में बहुत सी समानताएं हैं. दोनों जगह तीज त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं. भारत और इजराइल दोनों ही चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं. वहीं कट्टरपंथियों के अपराध करने की मॉडस अप्रैंडी ये है कि वो पूजा-पाठ करते समय या त्योहार मना रहे लोगों को निशाना बनाते हैं. हिंदुओं की तर्ज पर होने वाले रैडिकल हमलों की यहूदियों को भी मिटाने की 'मानसिकता' से अक्सर उनपर हमले होते रहते हैं.

हेटक्राइम नहीं नरसंहार

यहूदी कम्युनिटी के लोगों का उनकी मूल धरती इजरायल से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया में नरसंहार हुआ. यहूदी त्योहार हनुका मना रहे समुदाय पर ऑटोमेटेड गन से गोलियां बरसाकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया. 12 यहूदियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. ये हमला यहूदी त्योहार हनुका के पहले दिन के इवेंट 'चानुका बाय द सी' के दौरान हुआ.

पूजा पाठ और त्योहार मनाते समय लोग शांति भाव से बिना हथियारों के होते हैं, तब उन्हें निशाना बनाना आसान होता है. दो साल पहले जब हमास ने इजरायल पर पैराशूट के जरिए हमला करके 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा था उस समय भी यहूदी लोग अपना त्योहार यानी नोवा म्यूजिक फेस्ट मना रहे थे.

यहूदियों के प्रमुख त्योहार

इजरायल में 'हंतकाह' प्रकाश उत्सव के नाम से मनाया जाता है. जो आठ दिन मनाया जाता है. इस मौके पर आतिशबाजी होती है. इसी तरह भारतीय त्योहार होली और यहूदी त्योहार 'पुरीम' में कई समानताएं हैं. भारतीय मिशन के उप प्रमुख राजीव बोडवाडे ने एक बार बताया था कि दोनों त्योहार एक ही दिन पड़ते हैं, क्योंकि भारत और इजराइल दोनों ही चंद्र कैलेंडर का पालन करते हैं.

योम किप्पुर भी प्रमुख यहूदी त्योहार है. योम किप्पुर यहूदी धर्म में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. इसे 'प्रायश्चित का दिन' (Day of Atonement) भी कहा जाता है. ये दिन तिशरी महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में आता है. इस दिन का मुख्य उद्देश्य अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, क्षमा मांगना और आत्म-निरीक्षण करना है. योम किप्पुर पर 25 घंटे का फास्ट यानी उपवास रखा जाता है.

इस त्योहार का जिक्र तोराह (यहूदी धर्मग्रंथ) में भी मिलता है, जहा इसे आत्मा को शुद्ध करने का समय माना गया है. यह दिन पिछले साल के दौरान किए गए पापों के लिए क्षमा पाने और एक नए सिरे से जीवन शुरू करने का प्रतीक होता है. यहूदी परंपरा के अनुसार, भगवान योम किप्पुर पर उन लोगों के लिए निर्णय करते हैं जो पश्चाताप करते हैं और एक नई शुरुआत के लिए तत्पर होते हैं. यहूदियों के एक त्योहार का नाम 'सुखौत' है. करीब दो महीने पहले 12 अक्टूबर को यहूदी धर्मगुरु शिमशोन गोल्डस्टीन ने अपने बच्चों के साथ राजस्थान के पुष्कर में ये त्योहार मनाते हुए सभी को मिलजुल कर रहने, एक-दूसरे की मदद करने का संदेश दिया था.

ऐसा ही एक त्योहार ‘रोश हशाना’ है, जिसे यहूदी कम्युनिटी नए साल की तरह मनाती है. इसी साल 22 सितंबर को पीएम मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा, हैप्पी न्यू ईयर! लिखकर रोश हशाना की बधाई दी थी. ये हिब्रू कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है. ये पर्व आत्मचिंतन, प्रार्थना और परिवार संग समय बिताने का अवसर माना जाता है.

क्या है हनुका?

हनुका को 'यहूदियों का क्रिसमस' भी कहा जाता है. ये त्योहार नवंबर या दिसंबर महीने में पड़ता है. भारत में दीपावली का पर्व काफी बड़ा माना जाता है. दीवाली को रोशनी का पर्व भी कहा जाता है और ऐसा ही एक रोशनी पर्व इसराइल में भी मनाया जाता है जिसे हनुका कहा जाता है. इसे ‘यहूदियों का क्रिसमस’ भी कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि शुभ चीजों की शुरुआत रोशनी से होती है. रोशनी, खुशी और उल्लास का प्रतिबिंब है.

आठ दिनों तक चलने वाला हनुका यहूदियों का बड़ा त्योहार है. इसमें हर दिन, एक मोमबत्ती जलाई जाती है. ये मोमबत्तियां 9 शाखा वाली कैंडल ब्रूम में लगाकर जलाई जाती हैं. लोग घर में लाइट्स लगाकर घर की डेकोरेशन करते हैं. साथ ही हनुका के दिन ड्रेडल नाम का खेल खेला जाता है. इस मौके पर तेल से बने पकवान खाए जाते हैं. अन्य त्योहारों की तरह पीएम मोदी ने इजरायली लोगों को इसकी बधाई दी थी.