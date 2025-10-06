Advertisement
टीचर की हवस का शिकार बना 15 साल का लड़का, एक नहीं कई बार बनाए संबंध, डिनर टेबल से कैसे हुआ खुलासा?

Sydney News: सिडनी के एक नामी स्कूल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर एक अंग्रेजी टीचर पर 15 साल के लड़के के साथ सेक्स संबंध बनाने के आरोप लगे हैं. जानिए पूरा मामला.

Oct 06, 2025
Sydney News: हर माता-पिता सोचते हैं कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें ताकि पढ़-लिखकर कुछ अच्छा कर सकें लेकिन सिडनी में शिक्षा के मंदिर में कुछ ऐसा हुआ कि हर कोई दंग हो गया. यहां के एक नामी स्कूल में 24 साल की अंग्रजी टीचर एला क्लेमेंट्स पर 15 साल के एक लड़के के साथ सेक्स संबंध बनाने का आरोप लगा है. इसका खुलासा तब हुआ जब डिनर के दौरान बच्चे के पिता को टीचर के मैसेज मिले. जानिए पूरा मामला.

टीचर पर लगे आरोप
टीचर पर आरोप लगा है कि उसने 14-16 साल के बच्चों के साथ 3 बार सेक्स संबंध बनाए, इसके अलावा एक बार जानबूझकर उसने 14-16 साल के बच्चे को छुआ, पुलिस के मुताबिक करीब 12 महीनों तक ये सब चलता रहा, आरोप के बाद टीचर की 16 सितंबर को गिरफ्तारी हुई और उसे जेल में डाल दिया गया, आने वाले गुरुवार को बेल के लिए सुनवाई की जाएगी. बता दें कि उसे पहले अदालत ने बेल दी थी लेकिन अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा.

इस शर्त पर मिलेगी बेल
डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक उसे कई शर्तों के साथ बेल दी जाएगी, जैसे उसे अपने माता-पिता के साथ बैलिना में रहना होगा, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घर में कैद रहना होगा. स्कूल के स्टूडेंट्स या स्टाफ से बात न करने के लिए कहा गया है, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करे.

क्या बोला स्कूल प्रबंधन
इन आरोपों ने सेंट ऑगस्टाइन समुदाय में खलबली मचा दी है और कई अभिभावकों ने इस स्थिति को विनाशकारी बताया है. शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के लिए बेहद परेशान करने वाला है. एक अन्य स्थानीय अभिभावक ने कहा कि आप अपने बच्चे को सीखने के लिए स्कूल भेजते हैं, और इस तरह की बात हर अभिभावक के लिए सबसे बुरा सपना होती है. वहीं इसे लेकर प्रिंसिपल जोनाथन बायर्न ने बताया कि जैसे ही आरोप पता चले, टीचर को सस्पेंड कर दिया और फिर निकाल दिया. स्कूल पुलिस की मदद कर रहा है और छात्रों और परिवार की प्राइवेसी का ध्यान रख रहा है. इस मामले ने आसपास के इलाकों में भी खलबली मचा गी है. 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

sydney news

