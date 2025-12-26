जुम्मे की नमाज पर धमाके से गूंज उठी सीरियाई मस्जिद, बम विस्फोट से 8 की मौत 20 घायल

Syria Bomb Blast: सीरिया में बड़ा बम धमाका देखने को मिला है. यहां के होम्स शहर में शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 को नमाज के दौरान एक मस्जिद में भयानक धमाका हुआ. इस हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह मस्जिद अल्पसंख्यक समुदाय की है और अलावी इलाके में स्थित है. सीरिया की सरकार ने इस हमले को आतंकी हमला बताया है.

मस्जिद के अंदर फटा बम

सरकारी न्यूज एजेंसी 'सना' की रिपोर्ट के मुताबिक यह भीषण धमाका होम्स शहर के वादी अल दहाब क्षेत्र में इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद के भीतर हुआ है. स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से एजेंसी ने बताया कि इस हमले में कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं. न्यूज एजेंसी 'AFP' ने सीरिया के गृह मंत्रालय के हवाले से इस घटना को आतंकी हमला बताया. मंत्रालय ने कहा कि जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद को टारगेट किया गया. बताया जा रहा है कि यह मुस्लिम सीरिया में इस्लाम के अलावी समुदाय से संबंधित है. इसमें अधिकतर मुस्लिम आबादी अलपसंख्यक है.

1 साल बाद फिर धमाकों से गूंजा सीरिया

बता दें कि सीरिया में यह हमला वहां के वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल शरा के नेतृत्व वाली सीरियाई विद्रोही सेनाओं की ओर से दमिश्क पर कब्जा करने के 1 साल बाद हुआ है. शरा ने सत्ता पर बैठे बशर अल-असद को बेदखल कर दिया था. वह अलावी संप्रदाय से आते थे और पिछले साल अपनी सरकार के गिरते ही रूस भाग गए थे. बता दें कि सीरिया में पिछले एक साल में सुरक्षाबलों ने पूर्व सरकार के प्रति वफादार अलावी मिलिशिया से जंग लड़ी है, हालांकि वहां का बड़ा समुदाय और कई अल्पसंख्यक समुदायों को इस्लामिक स्टेट समूह (ISIS) के हमलों का शिकार होना पड़ रहा है.

ISIS की कोशिश?

ISIS ने असद की सरकार के गिरने के बाद से अहमद अल शरा की सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए हैं. इसकी ओर से लगातार यहां अल्पसंख्यकों पर हमला किया जा रहा है. बता दें कि साल 2011 से सीरिया में शुरु हुए सिविल वॉर में असद के प्रति वफादार सरकारी बलों की ओर से शासन के खिलाफ विद्रोह छेड़ने वालों को पूरी तरह दबाने की कोशिश की थी. इस दौरान 13 साल के संघर्ष में देश की अधिकतर जनसंख्या विस्थापित हो गई. लाखों सीरियाई नागरिक यूरोप और तुर्की जैसे कई देशों में भाग गए. इसका कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि आधे मिलियन से भी अधिक सीरियाई नागरिक देश छोड़ चुके हैं.