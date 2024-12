विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी को चारों तरफ से घेरा, मोर्चा छोड़कर भागी सेना! चारों तरफ अफरा तफरी

Syria News in Hindi: सीरिया में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. विद्रोहियों ने बड़ी तेजी से राजधानी दमिश्‍क की ओर कदम बढ़ाए हैं. शनिवार को विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने दमिश्‍क की घेराबंदी शुरू कर दी है. विद्रोही कमांडर हसन अब्देल गनी ने कहा, 'हमारी सेनाओं ने राजधानी दमिश्क को घेरने का अंतिम चरण शुरू कर दिया है.' मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेना राजधानी के पास वाली चौकियों को छोड़कर भाग खड़ी हुई. हालांकि, सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज किया. बयान में कहा गया, 'इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में मौजूद हमारे सशस्त्र बल वापस चले गए हैं.' इससे पहले, एक वॉर मॉनिटर और गनी ने कहा था कि विद्रोही दमिश्क से 20 किलोमीटर के भीतर हैं और सरकारी सेनाएं आक्रमण के कारण पीछे हट रही हैं.

इस्लामी विद्रोहियों ने गुरुवार को देश के सबसे बड़े शहर अलेप्पो के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने के बाद मध्य सीरिया के शहर होम्स पर लगभग कब्जा कर लिया. हजारों लोगों ने होम्स को छोड़ दिया है. अब वे तेजी से राजधानी दमिश्‍क की ओर बढ़ रहे हैं. सीरिया में 27 नवंबर के बाद से विद्रोही ताकतों और सीरियाई सैनिकों के बीच संघर्ष चरम पर है.

This is the current and likely future map of Syria, split into three, Alawite coastal enclave in northwest (pink), Sunni Islamist state of Damascus, Homs, Hama and Aleppo (green), Kurdish northeast (yellow) that — exceptionally — controls the Druze south. If you split the south… pic.twitter.com/1G4Ds4MzoT

