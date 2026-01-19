Advertisement
trendingNow13079027
Hindi Newsदुनिया64 साल के बाद सीरिया में होने जा रही पूरी शांति, कुर्द ताकतों के साथ सरकार ने किया कौन सा समझौता?

64 साल के बाद सीरिया में होने जा रही पूरी शांति, कुर्द ताकतों के साथ सरकार ने किया कौन सा समझौता?

Ceasefire in Syria: सीरियाई सरकार और कुर्द नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने सीजफायर पर सहमति दी है, जिससे रक्का और डेयर-एज-जोर प्रांत सरकार के कंट्रोल में आ गए हैं. समझौते से लंबे समय से जारी संघर्ष खत्म होने और बातचीत की उम्मीद बढ़ी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

64 साल के बाद सीरिया में होने जा रही पूरी शांति, कुर्द ताकतों के साथ सरकार ने किया कौन सा समझौता?

Ceasefire in Syria: सीरियाई सरकार ने रविवार को कुर्द नेतृत्व वाले सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज के साथ सीजफायर की घोषणा की है. इस कदम से सरकार ने लगभग पूरे देश पर कंट्रोल कर लिया है और पूर्वी इलाकों में लंबे समय से सत्ता में रहने वाले सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज को अलग कर दिया है. पिछले कुछ हफ्तों में दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद सरकार ने पूर्वी इलाकों की ओर बड़ी कार्रवाई शुरू की थी.

क्या था मामला?
दरअसल, ये मामला 1962 से आग पकड़ी हुई है. उस समय बड़ी संख्या में कुर्दों से सीरियाई नागरिकता छीन ली गई थी. जिसको लेकर लोगों में तब से असंतोष का माहौल था. लेकिन कुछ दिनों पहले सीरियाई सरकार ने समान अधिकार देने का फैसला लिया है. साथ ही कुर्द भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा. जिसके बाद से माहौल ठंडा हुआ है. 

सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज के नेता मजलूम अबदी ने एक वीडियो में इस समझौते की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि समझौते के तहत उन्हें रक्का और डेयर-एज-जोर प्रांतों से हटना होगा ताकि खून-खराबा रोका जा सके. अबदी ने कहा कि आने वाले दिनों में वे अपने लोगों को समझौते की पूरी जानकारी देंगे. सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने भी घोषणा के बाद फ्रंटलाइन पर लड़ाई रोकने के आदेश दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नए सरकारी नेतृत्व को देश पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने में मुश्किलें आ रही थीं. दिसंबर 2024 में बशर अल-असद को हटाने के बाद सरकार ने सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने के आरोप लगाए. अब सरकार ने डेयर-एज-जोर और रक्का प्रांतों में कंट्रोल स्थापित कर लिया है, जो तेल और गैस क्षेत्रों, डैम और सीमा चौकियों के लिए जरूरी हैं.

सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज का अंत
समझौते के मुताबिक, सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेज को तुड़वाया जाएगा और उसके सैनिकों को सीरियाई सेना और सुरक्षा बलों में शामिल किया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक कर्मियों को राज्य संस्थानों में उच्च पद दिए जाएंगे. रक्का और डेयर-एज-जोर के प्रांतों, सीमा चौकियों और ऊर्जा क्षेत्रों का कंट्रोल सरकार को सौंपा जाएगा, जबकि कुर्द बहुल हसाका प्रांत में केवल नागरिक प्रशासन सरकार को सौंपा जाएगा.

समझौते के बाद रक्का में लोग सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया. वहीं, कमिशली में कुछ लोग चिंतित थे. कुछ परिवार पहले से ही जा चुके थे और अब अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका के दूत टॉम बैरैक ने समझौते की सराहना करते हुए कहा कि यह पूर्व दुश्मनों के बीच साझेदारी और संवाद की दिशा में जरूरी कदम है. समझौते से क्षेत्र में लंबे समय से जारी संघर्ष को खत्म करने की उम्मीद जताई जा रही है.
ये भी पढ़ें: क्या है मुस्लिम ब्रदरहुड? अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन; UAE खुश, तुर्की के लिए बड़ा झटका

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Syrian governmentKurdish Forces

Trending news

भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
BMC polls
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
Bengal Chunav 2026
मोदी ने कही 'दुश्मनी' की बात, तब दीदी की 'ममता' से बंगाल में पहली बार जीती थी भाजपा
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
Gaza Board of Peace
गाजा बोर्ड ऑफ पीस का न्योता: भारत के सामने कूटनीतिक मौका या जोखिम भरा जाल?
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
Nitin Nabin Nomination
राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नितिन नबीन का नामांकन आज, जुटेंगे दिग्गज BJP नेता
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
mumbai
लाख टके का सवाल- BMC में BJP, शिवसेना में से किसका होगा मेयर? CM फडणवीस तो गए दावोस
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
West Bengal
ममता बनर्जी घुसपैठियों के साथ कैसा बरताव करती हैं? सीनियर महिला सांसद ने खुलकर बताया
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
ED
Magic win बेटिंग एप मामले में ED का एक्शन, 14 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
Land for job scam
IRCTC Hotel Scam में लालू यादव परिवार पर आरोप कितने सही? दिल्ली HC करेगा फैसला
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
Iran US Tension News in Hindi
ईरान पर हमला क्यों टाल गए ट्रंप? डर गए या वाकई पिघल गया अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...
CIC
क्या वकील अपने क्लाइंट की ओर से RTI दायर कर सकते हैं? CIC का बड़ा फैसला, खींची दी...