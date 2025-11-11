Advertisement
trendingNow12997045
Hindi Newsदुनिया

न रेड कार्पेट, न कैमरे और न ही प्रेस... व्हाइट हाउस के खुफिया दरवाजे से क्यों हुई सीरियाई राष्ट्रपति की एंट्री?

Trump and al-Sharaa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा के बीच सोमवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई. हालांकि इस मुलाकात को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. चलिए जानते हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 11, 2025, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न रेड कार्पेट, न कैमरे और न ही प्रेस... व्हाइट हाउस के खुफिया दरवाजे से क्यों हुई सीरियाई राष्ट्रपति की एंट्री?

Donald Trump and Ahmed Al-Sharaa: अमेरिका और सीरिया के बीच दशकों की दुश्मनी के बाद सोमवार को उस समय इतिहास रचा गया, जब सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने पहली बार व्हाइट हाउस में कदम रखा. हालांकि इस ऐतिहासिक मुलाकात की सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि सीरियाई राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस के मुख्य द्वार से नहीं, बल्कि एक खुफिया और बहुत कम इस्तेमाल होने वाले वेस्ट एग्जीक्यूटिव एवेन्यू (West Executive Avenue) से अंदर ले जाया गया.

व्हाइट हाउस का वेस्ट एग्जीक्यूटिव एवेन्यू

कहा जाता है कि व्हाइट हाउस का वेस्ट एग्जीक्यूटिव एवेन्यू आमतौर पर सीनियर अधिकारियों या सुरक्षा एजेंसियों की बैठकों के लिए प्रयोग होता है. विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत आम तौर पर 'West Wing Driveway' से किया जाता है, जहां मीडिया कवरेज और औपचारिक समारोह भी होते हैं लेकिन अल-शरा के लिए कोई औपचारिक स्वागत नहीं हुआ न रेड कार्पेट, न कैमरे, न प्रेस.

हाथ हिलाकर मोटरकैड में रवाना हुए अल-शरा

रिपोर्ट के मुताबिक अल-शर्रा करीब सुबह 11:30 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे. ट्रंप के साथ दो घंटे की बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें मीडिया को एंट्री नहीं मिली. बैठक के बाद अल-शरा बाहर निकले, समर्थकों की भीड़ का अभिवादन किया और मोटरकैड में सवार होकर रवाना हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:
Al-Sharaa: जिसपर था कभी 1 करोड़ डॉलर का आतंकी इनाम, 14 सालों तक अमेरिका ने जिंदगी बनाई जहन्नुम, अब राष्ट्रपति बनकर ट्रंप से करेगा मुलाकात

कभी अमेरिका के दुश्मन थे अल-शरा

अहमद अल-शरा का नाम कुछ साल पहले तक अमेरिका की 'वॉन्टेड लिस्ट' में था. उन पर 10 मिलियन डॉलर (करीब 83 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित था, क्योंकि वे कभी अल-कायदा से जुड़े गुटों में एक्टिव रहे थे. हालांकि पिछले साल दिसंबर में उन्होंने बशर अल-असद की सरकार को गिराने वाले विद्रोह का नेतृत्व किया और जनवरी में अंतरिम राष्ट्रपति बन गए.

क्या उठ रहे हैं सवाल?

ऐसे में सवाल उठता है कि अल शरा के साथ एक अलग तरह की मुलाकात से ट्रंप क्या दिखाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका सीरिया के नए नेतृत्व से काम तो करना चाहता है लेकिन अभी खुलकर समर्थन देने से बच रहा है. इसलिए ट्रंप प्रशासन ने इस मुलाकात को 'प्राइवेट और क्लोज्ड डोर' रखा. यह कहना इसलिए भी वाजिब हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अल-शरा काम कर जाएंगे. व्हाइट हाउस की यह गोपनीयता बताती है कि वॉशिंगटन फिलहाल सीरिया को साझेदार तो मान रहा है लेकिन 'मित्र' कहने की जल्दबाजी में नहीं है.

मुलाकात में क्या हुआ?

इस मुलाकात के दौरान सीरिया ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया कि वह इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बनेगा. इसके साथ ही अमेरिका ने सीरिया को वॉशिंगटन में अपना दूतावास फिर से खोलने की अनुमति देने पर सहमति जताई, ताकि दोनों देश आतंकवाद, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर मिलकर काम कर सकें.

ट्रंप और अल-शरा ने क्या कहा?

मुलाकात को लेकर ट्रंप ने कहा,'हम सीरिया को कामयाब बनाना चाहते हैं क्योंकि यह मध्य पूर्व का अहम हिस्सा है. मुझे भरोसा है कि अल-शर्रा अपने देश को सही दिशा में ले जाएंगे.' वहीं अल-शरा ने फॉक्स न्यूज से कहा,'हम चाहते हैं कि सीरिया अब खतरे की जगह न रहे, बल्कि निवेश का केंद्र बने. खासकर गैस और ऊर्जा क्षेत्र में.

इतिहास में पहली बार

1946 में आजादी हासिल करने के बाद यह पहली बार है जब किसी सीरियाई राष्ट्रपति ने अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की हो. कभी अमेरिका का दुश्मन माने जाने वाले व्यक्ति को अब उसी देश के राष्ट्रपति ने अपने कार्यालय में बुलाया और भले ही वह खुफिया दरवाजे से आया हो लेकिन यह तस्वीर साफ दिखाती है कि दुनिया की राजनीति में अब नया अध्याय शुरू हो चुका है.

UNSC ने भी उठाया बड़ा कदम

अमेरिका पहुंचने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने एक अहम कदम उठाते हुए सीरियाई राष्ट्रपति और उनके कई अधिकारियों पर लगी प्रतिबंधों को हटाने के पक्ष में वोटिंग भी की. अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के राजदूत माइक वाल्ट्ज ने कहा कि यह फैसला इस बात का इशारा है कि असद के पतन के बाद सीरिया अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है.

सीजर एक्टर हटवाना चाहते हैं शरा

हालांकि सीरियाई राष्ट्रपति फारूक अल-शराअ अपने अलग एजेंडे के साथ अमेरिका पहुंचे थे. उनका मुख्य मकसद है कि सीरिया पर लगे तमाम प्रतिबंधों का स्थायी रूप से अंत कराना. ये वही पाबंदियां हैं जो बशर अल-असद की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के जरिए मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों के चलते लगाए गए थे.

सीजर एक्ट क्या है?

सीजर एक्ट 2020 में लागू किया गया था. इसका मकसद था असद सरकार पर आर्थिक दबाव डालना, ताकि वह नागरिकों पर अत्याचार और युद्ध अपराध बंद करे. इस कानून के तहत अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की किसी भी कंपनी को सीरिया में निवेश करने, वहां की सरकार या उसकी संस्थाओं से व्यापार करने पर सख्त पाबंदी थी.

अब स्थिति क्या है?

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इन पाबंदियों को अस्थायी रूप से निलंबित किया हुआ है लेकिन स्थायी रूप से इन्हें हटाना अमेरिकी कांग्रेस के अधिकार में है. कांग्रेस में इस मुद्दे पर दो अलग-अलग प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Al SharaaDonald TrumpsyriaWhite House

Trending news

इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली कार धमाका जैश-लश्कर का ज्वाइंट ऑपरेशन, लोकल आतंकियों को बनाया मोहरा; सूत्रों के हवाले से खबर
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
Delhi Car Blast
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Weather
बढ़ने वाला है सर्दी का टॉर्चर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलेगी कंपकंपी
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast News Live: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज सुबह गृह मंत्रालय में हाईलेवल बैठक, पीएम मोदी ने लिया जायजा; एक क्लिक में जानें रात से लेकर अबतक का अपडेट