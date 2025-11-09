Advertisement
एक दिन पहले हटा आतंकी लिस्ट से नाम, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने यूएस पहुंचे इस देश के राष्ट्रपति

Syrian President: 1946 के बाद पहली बार कोई सीरिया का राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचा है. इससे पहले राष्ट्रपति शरा का नाम अमेरिका की आतंकवादियों की सूची में शामिल था, जिसको अमेरिकी सरकार ने दौरे से एक दिन पहले ही इस सूची से हटाया है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:14 PM IST
Ahmed al sharaa meet Donald Trump: सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा रविवार को अपने पहले ऐतिहासिक दौरे पर अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंचे हैं. ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है क्योंकि, 1946 के बाद पहली बार कोई सीरिया का राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचा है. इससे पहले राष्ट्रपति शरा का नाम अमेरिका की आतंकवादियों की सूची में शामिल था, जिसको अमेरिकी सरकार ने दौरे से एक दिन पहले ही इस सूची से हटाया है.दरअसल,  शरा के संगठन हयात तहरीर अल-शाम पर पहले अलकायदा से संबंध रखने का आरोप था. इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने शरा को आतंकी घोषित किया था और अमेरिका ने उनके सिर पर 1 करोड़ डॉलर का इनाम रखा था.

ब्लैकलिस्ट से हटाया नाम 
सीरिया राष्ट्रपति अहमद अल शरा सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच पिछली मुलाकात इसी साल मई में सऊदी अरब में हुई थी लेकिन ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की सूचियों में अब भी HTS को आतंकवादी सूची में शामिल किया गया है. संयुक्त राष्ट्र की ब्लैकलिस्ट से हटने के बाद अहमद अल शरा ने यूएन महासभा को संबोधित किया और वो ऐसा करने वाले पहले सीरियाई राष्ट्रपति बन गए हैं. 

शरा की तारीफ 
अल शरा का नाम तो आतंकवादी सूची से अमेरिका ने हटा दिया है लेकिन अब भी सीरिया पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं. जो 2019 में अमेरिकी कांग्रेस ने लगाए थे. इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए कांग्रेस की अनुमति की आवश्यकता है. अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट की तरफ से शरा सरकार की तारीफ की गई है क्योंकि, शरा अमेरिका की मांगों पर सहयोग कर रहे हैं. इसमें सीरिया में लापता अमेरिकी नागरिकों की खोज में मदद करना और रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं. 

यह भी पढ़ें: 1234 गज का आलीशान महल...न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतने के बाद अब कहां रहेंगे ममदानी?

बशर सरकार का तख्तापलट

8 दिसंबर 2024 को शरा के संगठन एचटीएस ने बशर अल असद सरकार का तख्तापलट करने के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिससे असद परिवार के 50 साल लंबे शासन का अंत हुआ और अहमद अल शरा को सीरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया.

