PoK हिंसा पर बोला तो बंद हुआ शो? पाकिस्तानी एंकर ताबिश हाशमी के 'हंसना मना है' पर विवाद, क्या सच बोलने की मिली सजा?

Pak Anchor Tabish Hashmi Pok Remarks: पाकिस्तान के चर्चित टीवी शो 'हंसना मना है' के होस्ट ताबिश हाशमी ने PoK हिंसा पर सवाल उठाने के ठीक तीन दिन बाद शो बंद करने का ऐलान किया. हालांकि, शो के X हैंडल ने नई सेट अपडेट के साथ उनकी वापसी का संकेत देकर भ्रम पैदा कर दिया है. आइए जानते हैं कि असल में ये पूरा मामला क्या है...
Pak Anchor Tabish Hashmi Pok Remarks: पाकिस्तान के चर्चित कॉमेडी टॉक शो 'हंसना मना है' (Hasna Mana Hai) और इसके मशहूर होस्ट ताबिश हाशमी (Tabish Hashmi) इस समय भारी विवादों के घेरे में हैं. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में भड़की हिंसक झड़पों और सेना के अत्याचारों पर खुलकर चिंता जताने के ठीक तीन दिन बाद ताबिश हाशमी ने अपने शो के खत्म होने का ऐलान कर दिया. हालांकि, इस घोषणा के तुरंत बाद शो के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक ऐसा पोस्ट सामने आया, जिसने इस पूरे मामले को एक नए सस्पेंस और कंट्रोवर्सी में बदल दिया है.
हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो संदेश जारी करते हुए ताबिश हाशमी ने PoK में जारी हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों पर दुख जताया था. उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि कश्मीर के बारे में बात करने का मुझे क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा. लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरें बेहद निराशाजनक हैं. किसी भी राज्य में नागरिकों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर मेरी आवाज से हिंसा रुक सकती है, तो मैं दुआ करता हूं कि यह बंद हो. हम सब एक ही देश के लोग हैं-बैठिए और बातचीत कीजिए.
उनके इस बयान के बाद जहां आम जनता और कश्मीरी समुदाय ने उनके साहस की तारीफ की, वहीं पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना को यह चुभ गया. एक यूजर ने चेतावनी देते हुए लिखा भी था, पाकिस्तान में बोलने की आजादी तो है, लेकिन बोलने के बाद आजादी की गारंटी नहीं है.
PoK पर बयान देने के ठीक तीन दिन बाद ताबिश हाशमी ने अपने शो के सेट की एक तस्वीर साझा करते हुए अचानक शो बंद होने की घोषणा कर दी. तस्वीर पर लिखा था- जब तक यह चला (2022 - 2026) यह बहुत अच्छा था. उन्होंने दर्शकों का आभार जताते हुए लिखा कि लगभग 5 साल तक नेशनल टीवी पर रहना खुशी की बात थी. 'हंसना मना है' के दर्शकों, आपने जो प्यार दिया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा.
इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा. नेटिजन्स और राजनीतिक हस्तियों ने इसे पाकिस्तानी हुकूमत की तानाशाही करार दिया. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पूर्व सलाहकार सैयद जेड बुखारी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर ताबिश को शो से हटाया गया है, तो यह पाकिस्तान के शासकों की असुरक्षा और छोटी सोच को दर्शाता है.
विवाद अभी गहरा ही रहा था कि जियो टीवी और 'हंसना मना है' के आधिकारिक X (ट्विटर) हैंडल से एक नया पोस्ट शेयर किया गया. इस पोस्ट में शो के नए सेट की फोटो के साथ लिखा गया कि आखिरकार HMH का सेट अपडेट हो गया है! देखिए नया 'हंसना मना है' वही पुराने ताबिश हाशमी के साथ 2026 और आगे... इस विरोधाभासी पोस्ट के बाद नेटिजन्स दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का मानना है कि भारी जनआक्रोश और थू-थू के बाद जियो नेटवर्क 'कवर-अप' (बचाव) करने की कोशिश कर रहा है, जबकि कुछ लोग इसे टीआरपी (TRP) बटोरने का 'पब्लिसिटी स्टंट' बता रहे हैं.
गौरतलब है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में तथाकथित विधानसभा चुनावों में धांधली, भारी महंगाई और सेना के दमन के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतर चुकी है. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें जारी हैं. भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख- जिसमें PoK का इलाका भी शामिल है- भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं. नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के इस चुनावी नाटक को अपने अवैध कब्जे और मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने की नाकाम कोशिश करार दिया है.