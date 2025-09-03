न अमेरिका न भारत इस देश ने चीन की विक्ट्री परेड पर बाज जैसे रखी नजर, नफरत इतनी मौका मिले तो चीनी सेना को पटक-पटक कर मारे
Taiwan closely watching China military parade: चीन की विश्व युद्ध-II की 80वीं वर्षगांठ पर हुई सैन्य परेड की खूब चर्चा हो रही है. पूरी दुनिया को चीन ने अपनी ताकत का एहसास कराया है. वैसे तो चीन से भारत और अमेरिका के भी रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो बाज की नजर जैसे चीन की विक्ट्री परेड पर नजर रखे हुए था. जानें पूरी कहानी.

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 03, 2025, 12:05 PM IST
China military parade: चीन ने बीजिंग में अपनी ऐतिहासिक सैन्य परेड करके पूरी दुनिया को अपनी ताकत को महसूस कराने की कोशिश की है. विश्व युद्ध-II की 80वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में हो रही परेड पर वैसे तो सभी देशों की नजर थी लेकिन एक देश ऐसा था, जिसने इस परेड को बाज की तरह देखा. इस देश का नाम है-ताइवान. सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान के लिए यह परेड सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक खतरे की घंटी थी.

चीन ताइवान को मानता है अपना हिस्सा
चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की धमकी दे चुका है. यही वजह है ताइवान की सरकार और सेना ने इस परेड में दिखाए गए हथियारों, विदेशी नेताओं की मौजूदगी और बीजिंग के तेवरों पर गहरी नजर रखी. विश्लेषकों ने परेड से पहले सीएनएन को बताया कि ताइपे प्रदर्शित हथियारों, उपस्थित विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और ताइवान का वर्णन करने में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर कड़ी नज़र रखेगा, जिससे बीजिंग की भावना, रणनीति और संभावित आक्रमण की समय-सीमा पर प्रकाश पड़ सकता है.

चीन की सैन्य ताकत और ताइवान की चिंता
चीन ने इस परेड में अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन और जे-20 फाइटर जेट्स का प्रदर्शन किया. ताइवान के विश्लेषकों का मानना है कि ये हथियार ताइवान पर संभावित हमले को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं. बीजिंग में रूस के व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग-उन जैसे नेताओं की मौजूदगी ने ताइवान की चिंताएं और बढ़ा दीं. विश्लेषक वेन-टी सुंग ने CNN को बताया, “ताइवान इस बात पर गहरी नजर रख रहा है कि शी जिनपिंग ताइवान मुद्दे को कितनी गंभीरता से उठाते हैं और चीन की नई सैन्य ताकत इसमें क्या भूमिका निभाएगी.”  

ताइवान की रक्षा तैयारियां
चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में ताइवान अपनी रक्षा को मजबूत कर रहा है. राष्ट्रपति लाई ने हाल ही में घोषणा की कि 2030 तक ताइवान अपनी जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करेगा. यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव के बाद उठाया गया. ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने बुधवार को बीजिंग पर निशाना साधते हुए कहा, "ताइवान शांति का जश्न बंदूकों से नहीं मनाता." "हमारा मानना ​​है कि हमारे हाथों में सैन्य उपकरण हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए हैं, आक्रमण या विस्तारवाद के लिए नहीं." ताइवान की सेना नियमित रूप से रक्षात्मक अभ्यास कर रही है, जैसे कि काऊशुंग में हाल ही में हुआ नौसेना का माइन-लेयिंग ड्रिल. लेकिन ताइवान की जनता में इस परेड को लेकर उदासीनता देखी गई, जिसे विश्लेषक हाल के राजनीतिक विवादों और चीन के युद्ध इतिहास से दूरी का नतीजा मानते हैं.  

जनता में उदासीनता, खतरे की अनदेखी
ताइवान की सोशल मीडिया पर इस परेड को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हुई. विश्लेषकों का कहना है कि बार-बार होने वाले चीन के सैन्य अभ्यासों से जनता में एक तरह की सुस्ती आ गई है. सुंग ने कहा, “यह उदासीनता रक्षा तैयारियों के लिए अच्छी नहीं है.” ताइवान की सरकार ने जनता से बीजिंग के युद्ध स्मरण समारोहों में हिस्सा न लेने की अपील की है, क्योंकि उनका मानना है कि चीन इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करता है.  

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

china

;