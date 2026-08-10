Taiwan Drone Strategy: चीन को अपना संभावित दुश्मन मानने वाला ताइवान एक नई रणनीति पर काम कर रहा है. माना जा रहा ताइवान की यह स्ट्रैटजी आंशिक रूप से यूक्रेन की जंग से प्रेरित है. यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया ने देखा कि कैसे ड्रोन ने दुश्मन को खोजने और हमला करने में एक अहम भूमिका निभाई. अब ताइवान की ओर से भी ड्रोन और अन्य मानवरहित हथियारों में निवेश किया जा रहा है.
दरअसल, ताइवान Hellscape Strategy पर काम कर रहा है. इसका मकसद ड्रोन का भंडारण करने के साथ इसी हथियार की मदद से चीन की सेना का पता लगाने का पता लगाना है. इस रणनीति के तहत ताइवान अपने संभावित दुश्मन की हरकतों पर नजर रख पाएगा और द्वीप पर उनके पैर जमाने से पहले ही हमला कर पाएगा. अपने इस आर्टिकल में जानेंगे कि ताइवान की यह रणनीति कहां से प्ररित है, इसका प्रभाव और दुश्मन देश पर कितना गहरा असर हो सकता है.
ताइवान फिलहाल 'हेलस्केप' पर काम कर रहा है. इसका असली उद्देश्य है कि किसी भी संभावित अभियान के दौरान चीन की सेना को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करने करने के लिए मजबूर किया जा सके. अमेरिकी इंडो-पैसिफिक कमांड के पूर्व प्रमुख एडमिरल सैमुअल पापारो ने भी हाल में ही ताइवान की इस रणनीति के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने यह भी बताया था कि ताइवान का उद्देश्य ताइवान स्ट्रेट में इतने मानवरहित सिस्टम से भरना है कि चीन की सेना की गति ही बाधित हो हो जाए.
खास बात है कि इसमें केवल ड्रोन ही नहीं, बल्कि मानवरहित नाव, पानी के अंदर चल सकने वाले मानवरहित सिस्टम और दूसरे नेटवर्क पर आधारित सिस्टम शामिल होंगे. चूंकि, ताइवान को यह पता है कि वह चीन की सैन्य ताकत की बराबरी करने में सक्षम नहीं हो पाएगा. यही कारण है कि ताइवान अपनी छोटी सैन्य क्षमता को इस प्रकार से इस्तेमाल करने की कोशिश में है कि ड्रैगन के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो.
चीन एक बड़ी सैन्य ताकत रखता है. वास्तव में ताइवान की सैन्य क्षमता इसके आगे कहीं नहीं टिकती. यही कारण है कि अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की बजाए, ताइवान अपनी छोटी सी सैन्य व्यवस्था को और मजबूत कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि ताइवान की ड्रोन वाली रणनीति यूक्रेन से प्रेरित है. यूक्रेन जंग के दौरान ड्रोन का बड़ा इस्तेमाल देखने को मिला.
दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना, हथियारों को पहचानना या फिर दुश्मन की सेना को भापने में इन ड्रोन ने अहम भूमिका निभाई. अब इसी अनुभव से सीखने के बाद ताइवान भी अपनी ड्रोन क्षमता का तेजी से विकास कर रहा है. माना जा रहा है कि ताइवान को अपनी नई रणनीति का काफी फायदा भी होगा. चूंकि, मानवरहित प्रणालियों को इंसानी सैनिकों की तुलना में बड़ी संख्या में तैनात किया जा सकता है, जो एक बड़ी और विभिन्न जोखिम वाली स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं.
जैसा कि हमने ऊपर बताया, ताइवान ने यह रणनीति इसलिए अपनाई, क्योंकि उसकी और चीन की सैन्य क्षमताओं में काफी अंतर है. जहां चीन के पास आधुनिक और विशाल हथियारों का जखीरा है, तो ताइवान को इन क्षमताओं के बराबर पहुंचने में काफी वक्त और पैसा लगेगा. यही कारण है ताइवान अब ड्रोन वाले विकल्प पर काम कर रहा है.
ड्रोन एक अलग विकल्प देते हैं, जिनका इस्तेमाल निगरानी से लेकर संचार और दूसरे सैन्य कार्यों की भूमिकाओं में किया सकता है. ताइवान की रणनीति की सबसे खास बात है कि यह कम लागत वाले होने के साथ बड़ी सैन्य क्षमताओं के सामने एक अलग प्रकार की चुनौती खड़ी कर सकते हैं. यही कारण है ताइवान घरेलू ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ाने की कोशिश में लगा है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, ताइवान साल 2030 तक हर महीने एक लाख ड्रोन बनाने की क्षमता पर काम कर रहा है.
घरेलू उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए भी ताइवान की ओर से खास प्लानिंग की गई है.
ताइवान की ओर से एंटी-शिप मिसाइल क्षमता को भी बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है.
ताइवान का ड्रोन स्वार्न यानी ड्रोन का झुंड चीन के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी भी सैन्य अभियान के दौरान चीन हवा, समुद्र और तटीय यानी तीनों क्षेत्रों में एक साथ बड़ा एक्शन ले सकता है. ऐसे में ताइवानी ड्रोन के झुंड चीन के लिए कई बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.
ताइवान जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा है, उससे यह नहीं माना जा सकता है कि ताइवान किसी भी तरीके से चीन के खिलाफ सैन्य बढ़त हासिल कर पाएगा. असल में सवाल है कि क्या ताइवान अपनी इस खास रणनीति से कोई ऐसी क्षमता और व्यवस्था बनाने में कामयाब हो सकता है, जो किसी अन्य देश के सैन्य अभियान को कठिन बना पाए.
ताइवान से चीन की दूरी करीब 177 किलोमीटर है. चीन का दावा है कि ताइवान उसका क्षेत्र है. बीजिंग की ओर से कई बार कहा गया है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से एकीकरण पर विचार करता है. हालांकि, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीन की ओर से कभी भी सैन्य बल के इस्तेमाल से भी इनकार नहीं किया है.
चीन ने हाल के दिनों में ताइवान के आसपास युद्धपोत, मिसाइल, विमान और ड्रोन के साथ अपनी सैन्य क्षमताओं का लगातार विस्तार किया है. इतना ही नहीं, चीन की सेना ने यहां पर गश्तों और युद्धाभ्यास को भी बढ़ाया है.