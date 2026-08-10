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ताइवान ने यूक्रेन स्‍टाइल में दी चीन को टेंशन, 'हेलस्केप' प्लान के नाम से ड्रैगन की डगर होगी कठिन

Taiwan Hellscape strategy: ताइवान भले ही चीन की सैन्य ताकत का मुकाबला करने में पीछे हो, लेकिन यूक्रेन युद्ध से उसे एक ऐसी सीख मिली है, जिसने इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है. ताइवान एक खास स्ट्रैटजी पर काम कर रहा है, जिससे वह चीन की सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 10, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 12:35 PM IST
ताइवान ने यूक्रेन स्‍टाइल में दी चीन को टेंशन, 'हेलस्केप' प्लान के नाम से ड्रैगन की डगर होगी कठिन
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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