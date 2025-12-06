'जिद करना छोड़ दे वरना जनता...', ताइवान मुद्दे पर बिफरा चीन, भारत के 'अजीज दोस्त' को दे दी यह धमकी

China Defense Ministry:चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों की दिलचस्पी ताइवान से ज्यादा अब सीधे तौर पर एक-दूसरे के खिलाफ बयान में दिखाई दे रही है. जिसके चलते समय-समय पर दोनों देशों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. कल जहां चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जापान को ताइवान के मुद्दे पर टिप्पणी और एक्शन को तुरंत प्रभाव से बंद करने की चेतावनी दी थी. तो वहीं अब चीनी रक्षा मंत्रालय ने भी जापान को हड़काने की कोशिश की है. रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यदि जापान हठी बना रहेगा तो उसे जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, इतना ही नहीं जापान इतिहास और न्याय की नजरों से भी बच नहीं पाएगा.

चीन का जापान पर आरोप

पत्रकारों ने चीनी प्रवक्ता से रिपोर्ट का हवाला देते हुए जापानी सरकार के रक्षा बजट पर सवाल पूछा, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जापान ने बार-बार अपने 'शांति संविधान' की सीमाओं को तोड़ा है. इतना ही नहीं जापान ने अपने रक्षा बजट में भी बड़ी बढ़ोतरी की है और घातक हथियारों के निर्यात को बढ़ावा दिया है, जिसमें तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों को संशोधित करने का प्रयास भी शामिल है. चीन के रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जापान लगातार अपने सैन्य विनियमन में तेजी ला रहा है.

चीन की जापान से अपील

उन्होंने कहा कि जापान में सैन्यवाद के फिर खड़े होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. चीनी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ईमानदारी के बिना कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, बिना ईमानदारी के कोई भी देश दुनिया में खड़ा नहीं हो सकता है. इसलिए हम जापान से अपील करते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हारे हुए देश के तौर पर अपने दायित्वों का सख्ती से पालन करे और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देना बंद करे. इतना ही नहीं चीन ने जापान को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिशों को भी बंद करने की अपील की है.