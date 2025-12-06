Advertisement
trendingNow13031580
Hindi Newsदुनिया

'जिद करना छोड़ दे वरना जनता...', ताइवान मुद्दे पर बिफरा चीन, भारत के 'अजीज दोस्त' को दे दी यह धमकी

China Warn Japan: चीन ने जापान को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हारे हुए देश के तौर पर अपने दायित्वों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. इसके साथ-साथ चीन ने जापान को और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देना बंद करने को भी कहा है. इतना ही नहीं चीन ने जापान को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिशों को बंद करने का आग्रह किया है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 06, 2025, 07:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'जिद करना छोड़ दे वरना जनता...', ताइवान मुद्दे पर बिफरा चीन, भारत के 'अजीज दोस्त' को दे दी यह धमकी

China Defense Ministry:चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों की दिलचस्पी ताइवान से ज्यादा अब सीधे तौर पर एक-दूसरे के खिलाफ बयान में दिखाई दे रही है. जिसके चलते समय-समय पर दोनों देशों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं. कल जहां चीन के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जापान को ताइवान के मुद्दे पर टिप्पणी और एक्शन को तुरंत प्रभाव से बंद करने की चेतावनी दी थी. तो वहीं अब चीनी रक्षा मंत्रालय ने भी जापान को हड़काने की कोशिश की है. रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यदि जापान हठी बना रहेगा तो उसे जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, इतना ही नहीं जापान इतिहास और न्याय की नजरों से भी बच नहीं पाएगा. 

चीन का जापान पर आरोप
पत्रकारों ने चीनी प्रवक्ता से रिपोर्ट का हवाला देते हुए जापानी सरकार के रक्षा बजट पर सवाल पूछा, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जापान ने बार-बार अपने 'शांति संविधान' की सीमाओं को तोड़ा है. इतना ही नहीं जापान ने अपने रक्षा बजट में भी बड़ी बढ़ोतरी की है और घातक हथियारों के निर्यात को बढ़ावा दिया है, जिसमें तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों को संशोधित करने का प्रयास भी शामिल है. चीन के रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जापान लगातार अपने सैन्य विनियमन में तेजी ला रहा है. 

यह भी पढ़ें: पहली बार जा रहे दुबई तो फोन में जरूर रखें ये 5 एप्स, ट्रिप से लौटकर बोलेंगे-थैंक्यू

Add Zee News as a Preferred Source

चीन की जापान से अपील

उन्होंने कहा कि जापान में सैन्यवाद के फिर खड़े होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. चीनी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ईमानदारी के बिना कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, बिना ईमानदारी के कोई भी देश दुनिया में खड़ा नहीं हो सकता है. इसलिए हम जापान से अपील करते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत हारे हुए देश के तौर पर अपने दायित्वों का सख्ती से पालन करे और युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देना बंद करे. इतना ही नहीं चीन ने जापान को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिशों को भी बंद करने की अपील की है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

china taiwan conflict

Trending news

एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
IndiGo crisis
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
IndiGo crisis
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
Babri Masjid
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
IndiGo flight cancellation
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
Ajit Pawar
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?