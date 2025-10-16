'कर्ज नहीं चुकाने का ये सिला...',पहले डेड बॉडी के पास पहुंची महिला, फिर करने लगी ये काम

Taiwan Woman Dead: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. ताइवानी महिला ने भी एक ऐसा ही हैरतअंगेज काम किया है. जिससे सुनकर आश्चर्य में पड़ गए हैं. यहां पर एक महिला शव देखने के बहाने से उसके पास गई और सादे कागज पर उसके अंगुलियों के निशान लेने की कोशिश करने लगी, हालांकि वह पर मौजूद लोगों ने उसे देख लिया, वो व्यक्ति के फिंगर प्रिंट का गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहती थी. जानिए क्या है पूरा मामला.

पुलिस के उड़े होश

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला इस फिंगर प्रिंट का इस्तेमाल मृत व्यक्ति के कर्ज के बदले लैंड मोर्गेज के लिए फर्जी डॅाक्यूमेंट में करने वाली थी. 59 साल की ये महिला उत्तर-पश्चिमी ताइवान के सिंचु में एक अंतिम संस्कार स्थल पर ये काम कर रही थी. जब परिजनों ने महिला की ये हरकत देखी तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने जब जांच की तो लोगों के होश उड़ गए.

पहुंची शव के पास

जानकारी के मुताबिक पहले महिला और मृतक व्यक्ति के बीच कर्ज को लेकर विवाद हुआ था. जब महिला ने सुना की 21 फरवरी को पेंग नाम के इस व्यक्ति की मौत हो गई, ये खबर सुनते ही महिला के मन में खलबली मच गई, इसके बाद महिला जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा था वहां पहुंच गई. साथ ही साथ उसने अपने साथ एक झूठा बंधक दस्तावेज और 2.4 करोड़ का एक फर्जी मोर्गेज डॉक्यूमेंट और प्रोमिसरी नोट लेकर पहुंची.

परिजनों को दी सूचना

इसे लेकर वर्कर्स ने कहा कि वह पेंग का करीबी दोस्त हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हैं और जब शव वाहन पर रखा गया था तो ली वाहन पर चढ़ गई. फिर उन्होंने शव का बैग का खोलते हुए एक कागज पेंग का फिंगरप्रिंट लगाते देखा गया. जैसे ही कर्मचारी ने ये देखा कि तो उसने परिजनों को सूचना दी. यहां पर पहुंचे अधिकारियों ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से नकली दस्तावेज, एक बैंक चेक और एक इंकपैड को जब्त कर लिया.