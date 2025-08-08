चीन की खतरनाक साजिश! 16 कंपनियों ने चुपके से आकर खोल लिया ऑफिस, देश को पता ही नहीं! अब मचा हड़कंप
चीन की खतरनाक साजिश! 16 कंपनियों ने चुपके से आकर खोल लिया ऑफिस, देश को पता ही नहीं! अब मचा हड़कंप

चीन की फितरत कैसे है, यह हर कोई जानता है. इस बार चीन ने ताइवान में ऐसा काम किया है, जिसके बाद देश में हड़कंप मच गया है. चीन की इस खतरनाक साजिश को आइए जानते हैं. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 08, 2025, 09:36 AM IST
चीन की खतरनाक साजिश! 16 कंपनियों ने चुपके से आकर खोल लिया ऑफिस, देश को पता ही नहीं! अब मचा हड़कंप

ताइवान में एक बड़ा खुलासा हुआ है. चीन की 16 टेक्नोलॉजी कंपनियों ने चुपके से ताइवान में अपने दफ्तर खोल लिए और वहां के लोगों को नौकरी पर रख लिया वो भी बिना सरकार की इजाजत के. जी हां, यह सच है. और इस खबर के आने के बाद ताइवान में हड़कंप मच गया है. ताइवान की जांच एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस मामले को गंभीरता से लिया और फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है.

16 चीनी टेक कंपनियों ने चुपके से खोले ऑफिस
ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के न्याय मंत्रालय के जांच ब्यूरो ने कथित तौर पर बिना उचित अनुमति के देश में काम करने वाली 16 चीनी टेक कंपनियों की जांच शुरू की है. ताइपे टाइम्स के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि इन कंपनियों पर ताइवान में गुप्त रूप से ऑफिस करने और बिना अनुमति के स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति करने का संदेह है. 15 जुलाई से 6 अगस्त के बीच, 300 से अधिक जांचकर्ताओं ने ताइपे न्यू ताइपे सिटी, ताओयुआन और सिंचु में 70 स्थानों पर तलाशी ली. छापेमारी के दौरान कंपनियों से जुड़े लगभग 120 लोगों से पूछताछ की गई है.

यह भी पढ़ें:- भारत को बर्बाद करने के लिए ट्रंप का अब बड़ा ऐलान? 50% टैरिफ के बाद भी नहीं भरा मन!

ताइवान में ऑफिस खाेलने के पीछे की साजिश जानें
असल में ताइवान की हाई-टेक इंडस्ट्री यानी टेक कंपनियां, वहां की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा हैं. इन कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ पूरी दुनिया में मशहूर हैं. लेकिन चीन की इन 16 कंपनियों ने ताइवान के इस टैलेंट को चुराने की ऐसी साजिश रची जिसे जानकर हर कोई हैरान है. चीन की कंपनियों ने फर्जीवाड़ा करके, रजिस्ट्रेशन करवाकर, खुद को विदेशी या ताइवानी कंपनी का हिस्सा दिखाया. इनमें लॉन्टियम सेमीकंडक्टर, सिस्टा लिमिटेड, नोवोसेंस माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, चिपोन टेक्नोलॉजी और हंटकी ग्रुप कुछ कंपनियां शामिल हैं.

मुखौटा कंपनी के जरिए किया खेला
जांच में पता चला कि सिस्टा नाम की कंपनी ने हॉन्गकॉन्ग की एक फर्जी कंपनी बनाकर ताइवान में दफ्तर खोला और वहां के सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को नौकरी दी. उसी तरह, हंटकी जो चीन की एक बड़ी आईटी कंपनी है ने भी हॉन्गकॉन्ग की कंपनी बनकर ताइवान में काम शुरू किया और पीसी पावर सप्लाई इंजीनियरों को अपने साथ जोड़ा.

यह भी पढ़ें:- अमेरिका में आधी रात, क्या अरबों डॉलर आने हुए शुरू? ट्रंप का टैरिफ बम 90 देशों में लागू

