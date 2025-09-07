'21 PLA विमान और 6 नौसैनिक जहाजों ने सीमा में घुसकर...', रक्षा मंत्रालय ने किया दावा; पड़ोसी मुल्क पर ड्रैगन की बुरी नजर!
Advertisement
trendingNow12911777
Hindi Newsदुनिया

'21 PLA विमान और 6 नौसैनिक जहाजों ने सीमा में घुसकर...', रक्षा मंत्रालय ने किया दावा; पड़ोसी मुल्क पर ड्रैगन की बुरी नजर!

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) ने रविवार को सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई एक पोस्ट में पूरी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि 21 चीनी पीएलए विमान और 6 सैन्य जहाज ताइवान की सीमारेखा में गश्त करते हुए दिखाई दिए.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 08:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'21 PLA विमान और 6 नौसैनिक जहाजों ने सीमा में घुसकर...', रक्षा मंत्रालय ने किया दावा; पड़ोसी मुल्क पर ड्रैगन की बुरी नजर!

चीन भले ही दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार होता हो लेकिन उसके अपने ज्यादातर पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं. इसके पीछे की वजह है उसकी विस्तारवादी नीति. अब चीन इन दिनों अपने एक नए पड़ोसी को निशाने पर लिए हुए है. ताइवान चीन का वो पड़ोसी देश है जो इन दिनों चीन की हरकतों से परेशान हो चुका है. आए दिन चीनी विमान या फिर पानी के जहाज ताइवान की सीमारेखा में घुस जाते हैं और अतिक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि ताइवान ने इन सब पर चुप्पी भी नहीं साध रखी है वो चीन के इन दुस्साहसों के बारे में मीडिया को बताता रहता है. ताजा मामला रविवार की रात का है जब चीन के 21 पीएलए विमान और 6 नौसैनिक जहाजों ने ताइवान की सीमारेखा का उल्लंघन किया और उसके क्षेत्र में घुसपैठ की. 

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) ने रविवार को अपनी सीमा के आसपास चीनी विमानों और पानी के जहाजों की उपस्थिति दर्ज की. रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई एक पोस्ट में पूरी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि 21 चीनी पीएलए विमान और 6 सैन्य जहाज ताइवान की सीमारेखा में अठखेलियां करते हुए दिखाई दिए. मंत्रालय ने अपनी पोस्ट में बताया कि ये सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक दिखाई दिए. ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन अपने पड़ोसियों के साथ ऐसे दुस्साहस कर रहा हो. इसके पहले उसने शुक्रवार को भी 17 विमान और 9 नौसैनिक जहाज ताइवान की सीमा के आस-पास गश्त के लिए भेजे थे.

21 में से 12 उड़ानों ने ताइवान सीमारेखा में की घुसपैठ
एमएनडी ने आगे कहा कि 21 में से 12 उड़ानों ने ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार किया और सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, '21 पीएलए विमान, 6 पीएलएएन जहाज और 2 आधिकारिक जहाज आज सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक ताइवान के आसपास संचालित हो रहे थे. 21 में से 12 उड़ानों ने ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार किया. आरओसी सशस्त्र बल स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंःचीन और कोरिया से मुलाकात की तैयारी में अमेरिका, क्या भारत के लिए खतरे की घंटी?

राष्ट्रपति विलियम लाई ने चीनी परेड से एक दिन पहले घुसपैठ चिह्नित की
ताइवान के ताइपे टाइम्स के मुताबिक ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई ने बीजिंग में हुई चीनी सैन्य परेड से एक दिन पहले अपनी सीमाओं पर बढ़ती चीनी घुसपैठ को चिह्नित किया था. चीन की विजयदिवस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन शामिल हुए थे. राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय में कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित सैन्य कर्मियों के एक समूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति लाई ने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सुरक्षा वातावरण पहले से कहीं अधिक गंभीर है. हाल के वर्षों में, चीनी कम्युनिस्टों ने ताइवान जलडमरूमध्य के आसपास सैन्य विमानों और जहाजों के साथ उच्च-तीव्रता वाली गतिविधियां लगातार की हैं.'

चीन सिर्फ ताइवान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा
लाई ने आगे कहा, 'चीन के कार्य न केवल ताइवान की लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं बल्कि लोकतांत्रिक विश्व के लिए भी एक चुनौती हैं.' उन्होंने आगे कहा,'द्वितीय विश्व युद्ध में जीत से लेकर 2 सितंबर की नौसैनिक लड़ाई और 23 अगस्त के तोपखाने के आदान-प्रदान की शानदार उपलब्धियों तक सबसे मूल्यवान सबक यही है: एकता जीत सुनिश्चित करती है जबकि आक्रामकता अनिवार्य रूप से असफल हो जाती है'

यह भी पढ़ेंः ना जाम होगा, ना रुकेगा...चीन ने बना डाला AI वाला रडार सिस्टम, ट्रंप पकड़ लेंगे माथा

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

chinaTaiwan

Trending news

बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Election Commission
बिहार के बाद अब देशभर में SIR की तैयारी, कंप्लीट रखिएगा ये दस्तावेज
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
;