'21 PLA विमान और 6 नौसैनिक जहाजों ने सीमा में घुसकर...', रक्षा मंत्रालय ने किया दावा; पड़ोसी मुल्क पर ड्रैगन की बुरी नजर!

चीन भले ही दुनिया के ताकतवर देशों में शुमार होता हो लेकिन उसके अपने ज्यादातर पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे नहीं रहे हैं. इसके पीछे की वजह है उसकी विस्तारवादी नीति. अब चीन इन दिनों अपने एक नए पड़ोसी को निशाने पर लिए हुए है. ताइवान चीन का वो पड़ोसी देश है जो इन दिनों चीन की हरकतों से परेशान हो चुका है. आए दिन चीनी विमान या फिर पानी के जहाज ताइवान की सीमारेखा में घुस जाते हैं और अतिक्रमण करते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि ताइवान ने इन सब पर चुप्पी भी नहीं साध रखी है वो चीन के इन दुस्साहसों के बारे में मीडिया को बताता रहता है. ताजा मामला रविवार की रात का है जब चीन के 21 पीएलए विमान और 6 नौसैनिक जहाजों ने ताइवान की सीमारेखा का उल्लंघन किया और उसके क्षेत्र में घुसपैठ की.

ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (एमएनडी) ने रविवार को अपनी सीमा के आसपास चीनी विमानों और पानी के जहाजों की उपस्थिति दर्ज की. रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर की गई एक पोस्ट में पूरी जानकारी साझा करते हुए लिखा कि 21 चीनी पीएलए विमान और 6 सैन्य जहाज ताइवान की सीमारेखा में अठखेलियां करते हुए दिखाई दिए. मंत्रालय ने अपनी पोस्ट में बताया कि ये सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक दिखाई दिए. ये कोई पहला मौका नहीं है जब चीन अपने पड़ोसियों के साथ ऐसे दुस्साहस कर रहा हो. इसके पहले उसने शुक्रवार को भी 17 विमान और 9 नौसैनिक जहाज ताइवान की सीमा के आस-पास गश्त के लिए भेजे थे.

21 में से 12 उड़ानों ने ताइवान सीमारेखा में की घुसपैठ

एमएनडी ने आगे कहा कि 21 में से 12 उड़ानों ने ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार किया और सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, '21 पीएलए विमान, 6 पीएलएएन जहाज और 2 आधिकारिक जहाज आज सुबह 6 बजे (यूटीसी+8) तक ताइवान के आसपास संचालित हो रहे थे. 21 में से 12 उड़ानों ने ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार किया. आरओसी सशस्त्र बल स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं.'

राष्ट्रपति विलियम लाई ने चीनी परेड से एक दिन पहले घुसपैठ चिह्नित की

ताइवान के ताइपे टाइम्स के मुताबिक ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई ने बीजिंग में हुई चीनी सैन्य परेड से एक दिन पहले अपनी सीमाओं पर बढ़ती चीनी घुसपैठ को चिह्नित किया था. चीन की विजयदिवस परेड में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन शामिल हुए थे. राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय में कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित सैन्य कर्मियों के एक समूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति लाई ने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि वर्तमान सुरक्षा वातावरण पहले से कहीं अधिक गंभीर है. हाल के वर्षों में, चीनी कम्युनिस्टों ने ताइवान जलडमरूमध्य के आसपास सैन्य विमानों और जहाजों के साथ उच्च-तीव्रता वाली गतिविधियां लगातार की हैं.'

चीन सिर्फ ताइवान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरा

लाई ने आगे कहा, 'चीन के कार्य न केवल ताइवान की लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं बल्कि लोकतांत्रिक विश्व के लिए भी एक चुनौती हैं.' उन्होंने आगे कहा,'द्वितीय विश्व युद्ध में जीत से लेकर 2 सितंबर की नौसैनिक लड़ाई और 23 अगस्त के तोपखाने के आदान-प्रदान की शानदार उपलब्धियों तक सबसे मूल्यवान सबक यही है: एकता जीत सुनिश्चित करती है जबकि आक्रामकता अनिवार्य रूप से असफल हो जाती है'

