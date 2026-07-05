'अपने दुश्मनों को पहचानना सीखो, तभी कर पाओगे युद्ध', ताइवान ने 24 साल बाद मिलिट्री एकेडमी में फिर शुरू की 'एंटी-कम्युनिस्ट' क्लासेज

Taiwan Military Academy Anti-Communism Classes: रूस-यूक्रेन और यूएस-ईरान जंग के बाद अब चीन और ताइवान के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है. वह ताइवान के आसपास अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की लगातार ड्रिल करके अपनी तैयारियों को परख रहा है. इसके साथ ही वह ताइवान के ऊपर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा रहा है. उसके बढ़ते प्रेशर से निपटने के लिए ताइवान ने अब अपनी मिलिट्री अकादमी में ‘एंटी-कम्युनिस्ट’ कक्षाएं शुरू कर दी ही हैं. ये कक्षाएं 24 साल बाद फिर शुरू की गई हैं और इसमें अकादमी में ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे कैडेटों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा.