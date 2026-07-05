'अपने दुश्मनों को पहचानना सीखो, तभी कर पाओगे युद्ध', ताइवान ने 24 साल बाद मिलिट्री एकेडमी में फिर शुरू की 'एंटी-कम्युनिस्ट' क्लासेज

Taiwan Military Academy Anti-Communism Classes: रूस-यूक्रेन और यूएस-ईरान जंग के बाद अब चीन और ताइवान के बीच जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है. वह ताइवान के आसपास अपने युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की लगातार ड्रिल करके अपनी तैयारियों को परख रहा है. इसके साथ ही वह ताइवान के ऊपर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा रहा है. उसके बढ़ते प्रेशर से निपटने के लिए ताइवान ने अब अपनी मिलिट्री अकादमी में ‘एंटी-कम्युनिस्ट’ कक्षाएं शुरू कर दी ही हैं. ये कक्षाएं 24 साल बाद फिर शुरू की गई हैं और इसमें अकादमी में ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे कैडेटों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा.
ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये कक्षाएं चीन से बढ़ते सैन्य खतरे और घुसपैठ के जोखिम के कारण फिर शुरू की गई हैं. बयान में मंत्रालय ने कहा, 'कैडेटों के लिए जरूरी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को स्पष्ट रूप से समझें. वे इस बात को जानें कि हम क्यों लड़ते हैं और किसके लिए लड़ते हैं. अगर वे इस बात को जान जान जाएंगे तो अपने इस सैन्य मिशन को भी अच्छी तरह समझ लेंगे.'
बताते चलें कि ताइवान की मिलिट्री अकादमी में ‘एंटी-कम्युनिस्ट देशभक्ति शिक्षा’ वर्ष 2002 में बंद कर दी गई थी. इसके बाद उसका नाम बदलकर ‘देशभक्ति शिक्षा’ का नाम दे दिया गया था. अब इसे फिर से पुराने रूप में बहाल कर दिया गया है.
ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अब देश की मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, न्याय मंत्रालय और सरकार के शीर्ष थिंक टैंक एकेडेमिया सिनिका के अधिकारी मिलिट्री ग्रेजुएट्स को फिर से अपने लेक्चर देंगे और उन्हें साम्यवाद के खतरों से अवगत करवाएंगे. इसके जरिए वे देश के मित्रों और शत्रुओं के पहचान के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे.
ताइवान सरकार का मानना है कि युवा सैन्य अधिकारियों को दुश्मन की पहचान होनी चाहिए. उन्हें पता होना कि उनका दुश्मन कौन है और उससे उन्हें कैसे लड़ना है. उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीरता समझनी होगी. जब तक वे इन बातों को नहीं समझेंगे, तब तक बेहतर तरीके से देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे.
उधर चीन, ताइवान के खिलाफ अपना सैन्य घेरा लगातार मजबूत कर रहा है. ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव जोसेफ वू ने बताया कि उनकी नेवी ने देश के आसपास 220 चीनी मिलिट्री और कोस्ट गार्ड के जहाजों की उपस्थिति दर्ज की है.
उन्होंने यह भी बताया कि चीन के कोस्ट गार्ड ने ताइवान के पूर्वी तट पर नई गश्त शुरू की. इस पर ताइपेई ने कड़ी तेज प्रतिक्रिया व्यक्त की. ताइवान सरकार का कहना है कि चीन को उसके उसके जलक्षेत्र में भ्रमण का अधिकार नहीं है. उसने इस इलाके में बीजिंग के संप्रभुता के दावों को भी पूरी तरह खारिज कर दिया.