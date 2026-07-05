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'अपने दुश्मनों को पहचानना सीखो, तभी कर पाओगे युद्ध', ताइवान ने 24 साल बाद मिलिट्री एकेडमी में फिर शुरू की 'एंटी-कम्युनिस्ट' क्लासेज

Taiwan Anti-Communism Classes: ताइवान ने 24 साल बाद 'एंटी-कम्युनिस्ट' क्लासेज फिर शुरू कर दी हैं. ऐसा करके वह चीन को कड़ा जवाब देने जा रहा है. ताइवान की मिलिट्री एकेडमी में पढ़ने वाले युवा सैन्य अधिकारियों को देश के दुश्मनों की पहचान करना और उनसे संघर्ष के लिए तैयार रहना सिखाया जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 05, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:47 PM IST
'अपने दुश्मनों को पहचानना सीखो, तभी कर पाओगे युद्ध', ताइवान ने 24 साल बाद मिलिट्री एकेडमी में फिर शुरू की 'एंटी-कम्युनिस्ट' क्लासेज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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