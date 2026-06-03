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Hindi Newsदुनियासमंदर में ड्रैगन के खिलाफ ताइवान का चक्रव्यूह! इन 3 सीक्रेट कुत्तों ने उड़ा दी शी जिनपिंग की नींद

समंदर में ड्रैगन के खिलाफ ताइवान का चक्रव्यूह! इन '3 सीक्रेट कुत्तों' ने उड़ा दी शी जिनपिंग की नींद

साउथ चाइना सी में बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अपनी निगरानी और सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम उठाया है. चीन की गतिविधियों पर करीबी नजर रखने के लिए ताइवान ने अमेरिकी कंपनी 'घोस्ट रोबोटिक्स' द्वारा विकसित तीन अत्याधुनिक रोबोटिक कुत्तों को तैनात किया है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:29 AM IST
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साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी खत्म? ताइवान ने समंदर में उतार दिए 3 सीक्रेट 'हथियार' (AI-Image)
साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी खत्म? ताइवान ने समंदर में उतार दिए 3 सीक्रेट 'हथियार' (AI-Image)

साउथ चाइना सी में लंबे समय से चीन अपनी आक्रामक गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा है. कभी निगरानी अभियानों के जरिए, तो कभी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर उसने इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश की है. लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं. जिस समुद्री इलाके को बीजिंग अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है, वहां जल्द ही अत्याधुनिक रोबोटिक 'कुत्तों' की तैनाती हो सकती है. ये रोबोटिक सिस्टम केवल निगरानी तक सीमित नहीं रहेंगे. आधुनिक हथियारों और अपडेटेड सेंसर तकनीक से लैस ये मशीनें जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने में भी सक्षम होंगी. माना जा रहा है कि ताइवान अपनी सुरक्षा रणनीति के तहत ऐसे स्वायत्त उपकरणों को रक्षा तंत्र का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

चीन लगातार ताइवान पर अपना दावा जताता रहा है और उसे अपने नियंत्रण में लेने की मंशा भी जाहिर करता रहा है. ऐसे में ताइवान अब पारंपरिक सैन्य तैयारी के साथ-साथ नई तकनीकों पर भी बड़ा दांव लगा रहा है. उसकी कोशिश है कि किसी संभावित संघर्ष की स्थिति में चीन की सैन्य क्षमता को शुरुआती चरण में ही गंभीर चुनौती दी जा सके.
एक्सपर्ट्स की मानें तो आधुनिक युद्ध अब केवल सैनिकों और टैंकों तक सीमित नहीं रह गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, स्वायत्त रोबोट और साइबर क्षमताएं भविष्य के संघर्षों की दिशा तय कर रही हैं. ताइवान भी इसी बदलते युद्धक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति को नया रूप दे रहा है.

3 अपडेटेड रोबोटिक 'कुत्तों' का प्रदर्शन

क्षेत्रीय देशों की सक्रियता और नई सुरक्षा साझेदारियों ने बीजिंग के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं. ऐसे माहौल में ताइवान की यह तकनीकी पहल चीन के लिए एक और रणनीतिक सिरदर्द बन सकती है. ताइवान ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. देश के प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्थान ‘नेशनल चुंग-शान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ ने हाल ही में तीन अत्याधुनिक रोबोटिक पेट्रोल 'कुत्तों' का सार्वजनिक प्रदर्शन किया. इन मशीनों को इस तरह तैयार किया गया है कि वे संवेदनशील इलाकों में निगरानी कर सकें, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगा सकें और जरूरत पड़ने पर हथियारों के साथ कार्रवाई भी कर सकें.

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ताइवान ने बताई रोबोटिक 'कुत्तों' की तैनाती की वजह

दक्षिण चीन सागर में ताइवान के नियंत्रण वाले कुछ द्वीप सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं. इनमें प्रतास द्वीप और स्प्रैटली द्वीप समूह का इतू अबा द्वीप प्रमुख हैं. इन स्थानों पर स्थायी नागरिक आबादी नहीं है और सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से कोस्ट गार्ड कर्मियों के हाथों में रहती है. बीते कुछ वर्षों में ताइवान ने आरोप लगाया है कि चीन के कोस्ट गार्ड जहाज और निगरानी ड्रोन अक्सर इन इलाकों के आसपास सक्रिय रहते हैं. ताइवान का कहना है कि ऐसी गतिविधियां क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाती हैं और उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा करती हैं. इसी पृष्ठभूमि में रोबोटिक पेट्रोल डॉग्स जैसी नई तकनीक को सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा रहा है, ताकि दूरदराज के द्वीपों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा सके और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके.

ताइवान की समुद्री सीमा की निगरानी करेंगे ये 3 'कुत्ते'

चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए ताइवान ने अमेरिकी रक्षा तकनीक कंपनी घोस्ट रोबोटिक्स से चार पैरों वाले अपडेटेड रोबोटिक सिस्टम खरीदे हैं. इन मशीनों को आम तौर पर रोबोटिक 'डॉग' कहा जाता है. ताइवान के शोधकर्ताओं ने इनमें अपनी विकसित निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने वाली तकनीक भी जोड़ी है, जिससे उनकी क्षमताएं और बढ़ गई हैं. अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन रोबोटिक डॉग्स के तीन संस्करण तैयार किए गए हैं. 

पहला मॉडलः भारत ने सैन्य तकनीक के क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ाते हुए रोबोटिक डॉग के कई अपडेटेड संस्करण विकसित किए हैं. इनमें पहला मॉडल दुश्मन के इलाके में गुप्त रूप से प्रवेश कर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए तैयार किया गया है. यह महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र कर सीधे कमांड और डेटा सेंटर तक पहुंचाने में सक्षम होगा.

दूसरा मॉडलः  समुद्री तटों और रेतीले इलाकों में लगातार निगरानी के लिए बनाया गया है. यह चौबीसों घंटे सक्रिय रहकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेगा और खतरे के संकेत मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल सूचना देगा.

तीसरा मॉडलः  सबसे ज्यादा आक्रामक क्षमता वाला माना जा रहा है. इसकी पीठ पर स्वचालित हथियार प्रणाली लगाई गई है, जिसे दूर से संचालित किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर यह बेहद कम समय में लक्ष्य पर सटीक कार्रवाई करने में सक्षम है.

यह भी पढ़ेंः जिस तकनीक पर इतराता था ड्रैगन, कुछ दिनों में ही मिस्र तोड़ देगा वर्ल्ड रिकॉर्ड

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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