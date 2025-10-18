Eva Air: अंतिम संस्कार चल रहा था, बॉस का मैसेज आया- साबित करो कि बीमार हो; कट गया बवाल

World News In Hindi: ताइवान में एक एयरलाइन कंपनी ने मृत कर्मचारी से बीमारी की छुट्टी के लिए पेपरवर्क मांगा, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया. कंपनी ने अब माफी मांगी है. 10 अक्टूबर 2025 को ईवा एयर की सुन नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट की मिलान से ताओयुआन की उड़ान के दौरान मौत हो गई थी. 34 साल की फ्लाइट अटेंडेंट की फ्लाइट में हालत बिगड़ने परअस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उसकी मृत्यु हो गई.

मांगा मौत का सबूत

सुन के परिवार ने बताया कि ईवा एयर के एक कर्मचारी की ओर से उनके अंतिम संस्कार के दिन फोन पर एक मैसेज आया था, जिसमें उनसे यह साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी कि सितंबर के अंत में उन्होंने बीमारी की छुट्टी मांगी थी. परिवार ने कहा कि उन्होंने सन के डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी भेज दी है. घटना को लेकर ईवा एयर ने कहा कि वह सन की मृत्यु से बेहद दुखी है और उनके परिवार से क्षमा याचना करता है. कंपनी ने कहा कि यह घटना एक कर्मचारी की लापरवाही से हुई.

ये भी पढ़ें- ये हैं अफगानिस्तान के 'अंबानी', कभी जान बचाकर भागे थे दुबई, आज खड़ा किया अरबों का साम्राज्य

Add Zee News as a Preferred Source

एयरलाइन ने शुरू की मौत की जांच

ताइवानी अधिकारियों और एयरलाइन ने सुन की मौत की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें मेडिकल हेल्प दी गई की नहीं या फिर उन्हें छुट्टी लेने से रोका गया था. सुन साल 2016 में एयरलाइन में शामिल हुई थी. वह बीते 24 सितंबर 2025 को ताओयुआन शहर में ईवा एयर के एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट के दौरान बीमार पड़ गईं थीं. उन्होंने घर लौटने से पहले एक क्लिनिक में चेकअप करवाया. सन को 26 सितंबर 2025 को लिंकौ चांग गंग मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें 8 अक्टूबर 2025 को ताइचुंग स्थित चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया था. 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें- 'आप बेहद खूबसूरत हैं...,' भरी सभा में जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ करते नजर आए ट्रंप, ऐसा रहा इटालियन पीएम का रिएक्शन

घटना से भड़की जनता

ईवा एयर के अध्यक्ष सुन चिया मिंग ने शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,' मिस सुन का जाना दिलों में हमेशा के लिए दर्द बना रहेगा.' उन्होंने कहा,' हम उनकी मौत की जांच अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण रवैये के साथ करेंगे.' इस घटना ने ताइवान में गुस्सा भड़का दिया है. मामले का खुलासा तब हुआ जब सुन की एक कलीग ने ऑनलाइन पोस्ट में एयरलाइन के अनुरोध का खुलासा किया और आरोप लगाया कि कर्मचारियों पर अत्यधिक काम का बोझ है.

FAQ

एयरलाइन ने क्या प्रतिक्रिया दी?

एयरलाइन ने माफी मांगी और घटना की जांच शुरू की.

फ्लाइट अटेंडेंट की मौत पर कंपनी ने क्या किया?

एयरलाइन कंपनी ने फ्लाइट एटेंडेंट की मौत का सबूत मांगा.