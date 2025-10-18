Advertisement
trendingNow12966432
Hindi Newsदुनिया

Eva Air: अंतिम संस्कार चल रहा था, बॉस का मैसेज आया- साबित करो कि बीमार हो; कट गया बवाल

Taiwan Airline: ताइवान में एक एयरलाइन कंपनी ने अपनी एकत मृत कर्मचारी के देहांत होने पर उसका सबूत मांगा. इसको लेकर अब एयरलाइन कंपनी के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 18, 2025, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Eva Air: अंतिम संस्कार चल रहा था, बॉस का मैसेज आया- साबित करो कि बीमार हो; कट गया बवाल

World News In Hindi: ताइवान में एक एयरलाइन कंपनी ने मृत कर्मचारी से बीमारी की छुट्टी के लिए पेपरवर्क मांगा, जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया. कंपनी ने अब माफी मांगी है. 10 अक्टूबर 2025 को ईवा एयर की सुन नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट की मिलान से ताओयुआन की उड़ान के दौरान मौत हो गई थी. 34 साल की फ्लाइट अटेंडेंट की फ्लाइट में हालत बिगड़ने परअस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में उसकी मृत्यु हो गई.       

मांगा मौत का सबूत  

सुन के परिवार ने बताया कि ईवा एयर के एक कर्मचारी की ओर से उनके अंतिम संस्कार के दिन फोन पर एक मैसेज आया था, जिसमें उनसे यह साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की मांग की थी कि सितंबर के अंत में उन्होंने बीमारी की छुट्टी मांगी थी. परिवार ने कहा कि उन्होंने सन के डेथ सर्टिफिकेट की एक कॉपी भेज दी है. घटना को लेकर ईवा एयर ने कहा कि वह सन की मृत्यु से बेहद दुखी है और उनके परिवार से क्षमा याचना करता है. कंपनी ने कहा कि यह घटना एक कर्मचारी की लापरवाही से हुई.  

ये भी पढ़ें- ये हैं अफगानिस्तान के 'अंबानी', कभी जान बचाकर भागे थे दुबई, आज खड़ा किया अरबों का साम्राज्य  

Add Zee News as a Preferred Source

 

एयरलाइन ने शुरू की मौत की जांच 

ताइवानी अधिकारियों और एयरलाइन ने सुन की मौत की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें मेडिकल हेल्प दी गई की नहीं या फिर उन्हें छुट्टी लेने से रोका गया था. सुन साल 2016 में एयरलाइन में शामिल हुई थी. वह बीते 24 सितंबर 2025 को ताओयुआन शहर में ईवा एयर के एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट के दौरान बीमार पड़ गईं थीं. उन्होंने घर लौटने से पहले एक क्लिनिक में चेकअप करवाया. सन को 26 सितंबर 2025 को लिंकौ चांग गंग मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें 8 अक्टूबर 2025 को ताइचुंग स्थित चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया था. 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी.      

ये भी पढ़ें- 'आप बेहद खूबसूरत हैं...,' भरी सभा में जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ करते नजर आए ट्रंप, ऐसा रहा इटालियन पीएम का रिएक्शन  

घटना से भड़की जनता 

ईवा एयर के अध्यक्ष सुन चिया मिंग ने शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,' मिस सुन का जाना दिलों में हमेशा के लिए दर्द बना रहेगा.' उन्होंने कहा,' हम उनकी मौत की जांच अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण रवैये के साथ करेंगे.' इस घटना ने ताइवान में गुस्सा भड़का दिया है. मामले का खुलासा तब हुआ जब सुन की एक कलीग ने ऑनलाइन पोस्ट में एयरलाइन के अनुरोध का खुलासा किया और आरोप लगाया कि कर्मचारियों पर अत्यधिक काम का बोझ है. 

FAQ 

एयरलाइन ने क्या प्रतिक्रिया दी?  

एयरलाइन ने माफी मांगी और घटना की जांच शुरू की. 

फ्लाइट अटेंडेंट की मौत पर कंपनी ने क्या किया?  

एयरलाइन कंपनी ने फ्लाइट एटेंडेंट की मौत का सबूत मांगा. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
Sri Lanka
श्रीलंका की PM ने की नरेंद्र मोदी से मुलाकात, दिल्ली के इस कॉलेज से की है पढ़ाई
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
Bihar Assembly elections
तेजस्वी को किया जाए CM पद का उम्मीदवार घोषित... प्रियंका ने इंडी गठबंधन को दी नसीहत
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
Monsoon
न तो 'अल नीनो' ना ही 'ला नीना' इस कारण डूब रहा भारत, गर्म होती दुनिया का पड़ रहा असर
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
Digital Arrest Scam
ये तो 'स्पेशल 26' से भी शातिर निकले! CBI अफसर बन लगाई थी 58 करोड़ों की चपत
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय
Supreme Court
नहीं चल पाई स्कूलों की मनमानी, ट्रांसजेंडर टीचर को सुप्रीम कोर्ट से मिला न्याय