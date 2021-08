Taliban की India को धमकी: ‘Afghan की मदद का स्वागत, लेकिन Army भेजने की गलती की तो अच्छा नहीं होगा’

काबुल: अफगानिस्तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे तालिबान (Taliban) ने भारत (India) को धमकी दी है. आतंकी संगठन ने कहा है कि यदि भारतीय सेना अफगान आती है, तो अच्छा नहीं होगा. तालिबान के प्रवक्ता ने दूसरे देशों के हाल से सीखने की सलाह देते हुए कहा कि यदि भारत अपनी सेना भेजने का फैसला करता है, तो फिर अच्छा नहीं होगा. हालांकि, प्रवक्ता ने भारत से अफगानिस्तान को मिलने वाली मदद की तारीफ भी की.

तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहैल शाहीन (Suhail Shaheen) ने न्यूज एजेंसी ANI से इंटरव्यू में कहा है कि यदि भारत सेना के साथ अफगानिस्तान आता है और यहां उनकी मौजूदगी रहती है, तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा. शाहीन ने आगे कहा, 'उन्होंने अफगानिस्तान में सेना और दूसरे देशों की मौजूदगी के नतीजे देखे हैं, तो उनके लिए यह खुली किताब की तरह है’. तालिबान प्रवक्ता ने भारत की मदद की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने अफगानिस्तान की मदद की है, पहले भी कही है और इसकी सराहना होती है.

If they (India) come to Afghanistan militarily & have their presence, I think that will not be good for them. They've seen the fate of military presence in Afghanistan of other countries, so it is an open book for them: Taliban Spokesperson Muhammed Suhail Shaheen to ANI pic.twitter.com/zIw8vrxHED

