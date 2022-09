Taliban Warns PAK: अफगान सीमा में कौन आएगा इससे तुम्हें मतलब नहीं, तालिबानी कमांडर ने यूं बंद की PAK सैनिकों बोलती

Taliban Commander viral video: अफगानिस्तान (Afghanistan ) में तालिबान के शासन को एक साल पूरा हो गया है. तालिबान को लेकर पाकिस्तान (Pakistan) कुछ ज्यादा ही उत्साहित रहता था लेकिन अब वह अपने ही बुने जाल में फंस गया है और अफगानिस्तान के हाथों लगातार अपनी फजीहत करा रहा है. दरअसल काबुल में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्‍तान-अफगान सीमा डूरंड लाइन पर हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस बीच एक तालिबानी कमांडर ने पाकिस्तानी सैनिकों से कहा है कि वो अपने देश की सीमा में किसी भारतीय को लाएं चाहे किसी और को इससे पाक फौज को कोई लेना देना नहीं है.

PAK फौज को धमकाया

इस वीडियो में ताल‍िबानी कमांडर पाकिस्‍तानी सेना के अधिकारियों से कह रहा है, 'यदि मैं किसी अमेरिकी या भारतीयों को अपने साथ लाता हूं और वो सीमा पर लगी बाड़ के अफगानिस्‍तान वाले हिस्‍से में घूमते हैं तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. पाकिस्‍तानी फौज अफगान सीमा में हस्‍तक्षेप करना बंद करे. हम आपके लिए केवल इसलिए संयम दिखा रहे हैं क्‍योंकि तुम लोग मुसलमान हो. वरना हम आपके साथ वैसे ही जंग को लड़ सकते हैं जैसे हमने अमेरिका के खिलाफ लड़ी.'

आप भी देखिए VIDEO

#Taliban commander to Pakistan Army officials: If I bring US, Chinese or Indians and they walk on this side of the border fence, you've nothing to do with that. Don't interfere in my country. We only show restraint for you being Muslims otherwise we can fight you as we fought US. pic.twitter.com/fVCj4XbFue

— SAMRIBackup (@SamriBackup) September 7, 2022