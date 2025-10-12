PAK Taliban Clash: शांति नहीं हुई तो काबुल के पास 'दूसरे विकल्प' तैयार... तालिबान की सीधी धमकी, बिलबिला गया PAK

Pakistan Afghanistan Border Clash Update News: जो पाकिस्तान, तालिबान को अपना प्यादा खुश होता था. वह आज खून के आंसू रो रहा है. तालिबान उसका आधिपत्य स्वीकार करने को राजी नहीं है और ईंट का जवाब पत्थर से देता है. टीटीपी आतंकियों को खत्म करने के नाम पर पाकिस्तान ने जबसे काबुल पर एयरस्ट्राइक की है, तब से तालिबान उसकी मिलिट्री पोस्टों पर कहर बनकर टूट रहा है. दोनों पक्षों के बीच डूरंड लाइन पर कई हिंसक मुठभेड़ हुईं, जिसमें दोनों तरफ दर्जनों सैनिकों की मौत और कई घायल हुए. यह पहला बड़ी टकराव नहीं है, इससे पहले भी दोनों पक्ष भिड़ चुके हैं. लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से इस घटना को सबसे गंभीर माना जा रहा है.

काबुल के पास 'दूसरे विकल्प' भी मौजूद...

भारत के दौरे पर आए हुए तालिबान के विदेश मंत्री आमिर ख़ान मुत्ताक़ी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेताया कि अगर पाकिस्तान के साथ शांति प्रयास विफल रहते हैं, तो काबुल के पास 'दूसरे विकल्प' भी मौजूद हैं. इस बयान के जरिए मुत्ताकी ने साफ कर दिया कि अफ़ग़ानिस्तान अब केवल कूटनीतिक रास्ते पर भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन कर सकता है.

इससे पहले तालिबान ने बयान जारी कर बताया कि अफगान सेना ने रातभर चलने वाले चार घंटे के जवाबी ऑपरेशन में अपने उद्देश्य हासिल कर लिए. साथ ही इस बात का खास ध्यान रखा कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे. यह रणनीति तालिबान की यह छवि बनाने की कोशिश है कि वह संयमित और संगठित ढंग से सीमा सुरक्षा कर रहा है.

तालिबान के जवाब प्रहार से बिलबिलाया PAK

तालिबान के इस जवाबी प्रहार से पाकिस्तान बुरी तरह बिलबिला गया है. अब वह तालिबान के एक्शन को अंततराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता रहा है. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नक़वी ने गीदड़भभकी देते हुए कहा कि तालिबान फायरिंग में उसके कई नागरिक प्रभावित हुए हैं और यदि अब भी तालिबान नहीं रुकता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

तालिबान के एक्शन से थर्राए पाकिस्तान ने तोरखम और शमां बॉर्डर पर सुरक्षाबलों की संख्या बढ़ा दी है. साथ ही दोनों ओर के व्यापारिक व पैदल मार्ग पूरी तरह बंद करको नागरिक कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया हौ. यह संकेत है कि दोनों देश इस संघर्ष को केवल सीमावर्ती झड़प से अधिक गंभीर मान रहे हैं.

पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा तालिबान

तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि शनिवार रात के ऑपरेशन में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लगभग 30 घायल हुए और 20 आउटपोस्ट ध्वस्त किए गए. हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है. तालिबान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा कि कतर और सऊदी अरब की अपील पर अफगानिस्तान ने फिलहाल अपना ऑपरेशन रोक दिया है लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो वह फिर से ऐसा ही करारा जवाब देगा.

क्यों भिड़ते रहते हैं दोनों देश?

बताते चलें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन नाम की विवादित सीमा रेखा है, जो 1893 में राज कर रहे अंग्रेजों ने खींची थी. पाकिस्तान इसे आधिकारिक सीमा मानता है, जबकि तालिबान और कई अफ़ग़ान नेता इसे वैध नहीं मानते. यह विवाद लंबे समय से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का कारण रहा है.

फिलहाल की स्थिति यह है कि सीमा पर तालिबान और पाकिस्तान दोनों ने अपने-अपने सैन्य बेड़े को मजबूत किया है और नए हथियार वहां तैनात किए हैं. एक तरह से दोनों पक्ष अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश में हैं. वहीं कतर और सऊदी अरब हस्तक्षेप करके मामले को ठंडा करने में लगे हैं.

तेजी से बिखराव की ओर बढ़ रहा पाकिस्तान!

एक्सपर्टों के मुताबिक, अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच फिर से संघर्ष भड़का तो क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है. इससे पाकिस्तान की स्थिति ज्यादा जटिल हो जाएगी. उसे 3 मोर्चों पर एक साथ जूझना होगा. भारत के साथ उसकी पूर्वी सीमा पर पहले से ही तनाव बना हुआ है. जबकि बलूच विद्रोहियों और टीटीपी लड़ाकों ने भी उसकी नाक में लगातार दम किया हुआ है. ऐसे में अफगानिस्तान के साथ नया फ्रंट खुल जाना पाकिस्तान के लिए गंभीर हो सकता है.