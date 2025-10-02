Advertisement
करीब आ रहे भारत-अफगानिस्तान... तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी जल्द आएंगे दिल्ली, UN ने भी हटा लिया है बैन

Taliban Foreign Minister Visit To India: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9-10 अक्टूबर को नई दिल्ली का दौरा करेंगे. मुत्ताकी की इस यात्रा से भारत-तालिबान संबंधों में मजबूती आने की संभावना है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी को भारत यात्रा की अनुमति दे दी है, जो अगस्त के आखिरी हफ्ते में नहीं मिल पाई थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:29 PM IST
Taliban Foreign Minister Visit To India: तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अगले हफ्ते नई दिल्ली का दौरा करेंगे. सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अगले हफ्ते नई दिल्ली का दौरा करेंगे जिससे भारत-तालिबान संबंधों में मजबूती आने की संभावना है. बता दें, विदेश मंत्री मुत्ताकी के अगस्त के आखिरी हफ्ते में नई दिल्ली आने की संभावना थी, लेकिन उस समय उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से यात्रा प्रतिबंध में छूट नहीं मिल पाई थी.

सूत्रों ने पुष्टि की है कि तालिबान सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जो 2021 से विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं, 9-10 अक्टूबर को नई दिल्ली में होंगे. 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दिल्ली और काबुल अपने द्विपक्षीय संबंधों में एक नए बड़े बदलाव का सामना कर रहे हैं. दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है. ऐसे समय में जब काबुल और इस्लामाबाद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उनकी नई दिल्ली यात्रा को एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है.

 अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहा है तनाव

वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच डूरंड रेखा पर तनाव बना हुआ है. इस्लामाबाद ने काबुल पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के कैडर को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और हाल ही में सीमा पार हवाई हमले भी किए हैं, जिसकी तालिबान नेतृत्व ने कड़ी आलोचना की है. पिछले कुछ महीनों में तालिबान के कई प्रमुख अधिकारी नई दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, जिनमें अफगानिस्तान के चिकित्सा एवं खाद्य उप मंत्री हमदुल्ला जाहिद भी शामिल हैं, जो पिछले महीने फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थकेयर पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के 11वें संस्करण के लिए भारतीय राजधानी में थे. गौरतलब है कि सुरक्षा और रणनीतिक मामलों को संभालने वाले एक अन्य शीर्ष तालिबान अधिकारी पिछले महीने दिल्ली आए थे और पिछले हफ्ते ही गए. मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि वह सितंबर में दिल्ली आए थे और पिछले हफ्ते ही गए. वह लगभग एक महीने तक यहां रहे और प्रमुख मुद्दों पर भारतीय समकक्षों के साथ सक्रिय चर्चा की.

बता दें, भारत ने अब तक तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता देने से परहेज किया है. हालांकि, काबुल स्थित दूतावास को फिर से खोलने से लेकर लगातार मानवीय सहायता भेजने तक - खासकर घातक भूकंप के बाद - नई दिल्ली तालिबान शासन के साथ नियमित संपर्क बनाए हुए है. साथ ही, भारत ने मुंबई और हैदराबाद स्थित अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावासों को तालिबान राजनयिकों को सौंप दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि विदेश मंत्री मुत्ताकी की नई दिल्ली यात्रा के साथ संभावना है कि नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान का दूतावास जल्द ही तालिबान अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. फिलहाल, नई दिल्ली स्थित दूतावास का प्रबंधन चार्ज डी'अफेयर्स मुहम्मद इब्राहिम खिल द्वारा किया जा रहा है, जो अशरफ गनी की पिछली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

