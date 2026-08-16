/तालिबान राज के 5 साल पूरे, लेकिन खतरा बरकरार! ये संगठन बने हुए हैं सिर दर्द, मंत्री-मेयर तक की हत्या

तालिबान के शासकों ने 15 अगस्त को तालिबान के सत्ता में लौटने के पांच साल पूरे होने का जश्न कड़ी सुरक्षा के बीच धूमधाम से मनाया. तालिबान ने इस मौके को 'विजय दिवस' का नाम देते हुए दावा किया कि दशकों से जारी उथल-पुथल के बावजूद तालिबान ने अफगानिस्तान में स्थिरता कायम करने के लिए काम किया. तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि सत्ता में तालिबान की वापसी उनके संगठन का मनोबल, साहस और ईश्वरीय मदद का नतीजा थी. हालांकि, एक बेहद अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत हक्कानी ने पहली बार स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे और समस्याएं ऐसी हैं, जो पूरी तरह खत्म नहीं हुईं.
हाल ही में तालिबान के डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ ने व्यवस्था के सामने आंतरिक खतरों को लेकर चेताया था. ऐसे में माना जा रहा है कि हक्कानी के बयान में अफगानिस्तान में मौजूद उन हथियारबंद समूहों की ओर भी इशारा किया होगा, जिन्होंने तालिबान की नाक में दम करके रखा है.
यानी जो तालिबान बड़े रौब से अमेरिका-रूस जैसी महाशक्तियों की सेना को अपनी सरजमी से भगाने का दावा करके पाकिस्तान को धमकाता था, वो 15 अगस्त, 2026 को सत्ता पाने के पांच साल बाद भी तमाम चुनौतियों से जूझ रहा है. अगस्त 2021 से 2026 तक शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो, जब अफगान तालिबान की सेना ने चैन की सांस ली हो.
देश के कई अलग-अलग हिस्सों में इस्लामिक स्टेट-खुरासान समेत कई तालिबान-विरोधी सशस्त्र गुट तालिबान की सरकार को टक्कर दे रहे हैं. जिससे पता चलता है कि हथियारों के जोर पर पावर में आई सरकार की हालत पांच साल बाद भी कुछ ऐसी है कि सब कुछ होने के बाद भी, उसके खिलाफ हथियार उठाने वाले खत्म नहीं हुए हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संगठन गोरिल्ला युद्ध की स्टाइल में घेर कर तालिबान की मिलिट्री विंग पर हमला करके 'गायब' हो जाते हैं. तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने हाल ही में अफगान स्टेट टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में इससे जुड़ा सवाल पूछने पर ऐसे संगठनों की मौजूदगी को तो स्वीकार किया था, लेकिन उन्हें कोई खास चुनौती नहीं माना था.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के पतन के बाद सामने आने वाला पहला बड़ा सशस्त्र संगठन नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट था. पिछली सरकार के गिरने के दौरान सेना और सुरक्षा बलों के सैकड़ों सदस्य काबुल के उत्तर में स्थित पंजशीर प्रांत पहुंचे. वो अपने साथ हथियार और सैन्य उपकरण लाए और नए सशस्त्र विरोध में शामिल हो गए. इस फ्रंट ने पंजशीर घाटी को तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का केंद्र बनाने की कोशिश की. लेकिन एक बड़े सैन्य अभियान के बाद तालिबान ने प्रांतीय राजधानी और ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया.
तालिबान के सामने सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौती इस्लामिक स्टेट खुरासान की है. ये हथियारबंद संगठन तालिबान का वैचारिक विरोधी है और उसके शासन को स्वीकार नहीं करता. अमेरिकी सरकार की आतंकवाद संबंधी रिपोर्टों में तालिबान द्वारा ISIS-K के लोगों को हिरासत में लेने या ढेर करने का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संगठन बीते कुछ सालों में कमजोर हुआ है, फिर भी तालिबान सरकार के बड़ा खतरा बना हुआ है.
ह्यूमन राइट्स वाच की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत यानी ISKP के हमले जारी हैं. इसके अलावा तालिबान को अफगानिस्तान में कुछ दूसरे सशस्त्र समूहों के दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है. इस वजह से अफगानिस्तान की सीमाओं पर तनाव बरकरार है.
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान की वापसी ने युद्ध का अंत जरूर किया, लेकिन अफगानिस्तान की सारी समस्याओं का अंत नहीं किया है.
हाल की कुछ घटनाओं ने तालिबान की ताकत पर सवाल खड़े किए हैं. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 28 जुलाई को बदख्शां प्रांत के सूचना एवं संस्कृति विभाग के निदेशक जबीहुल्लाह अमीरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. तालिबान के आंतरिक मंत्रालय ने बताया था कि दो हमलावर उन्हें निशाना बनाकर फरार हो गए थे. इसके करीब दो हफ्ते बाद बदख्शां की राजधानी 'फैजाबाद' के मेयर हबीब उर रहमान मंसूर की एक विस्फोट में मौत हो गई. एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जब वो अपनी गाड़ी में थे तब उन पर हमला हुआ. यही वजह है कि बदख्शां को इस समय तालिबान विरोधी गतिविधियों के लिहाज से अहम क्षेत्र माना जा रहा है.
अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ आतंकवादी संगठन बनाम तालिबान के रूप में देखने से सही तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी. एक तरफ आईएसआईएस-के जैसा जिहादी संगठन है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल रेजिसटेंस फ्रंट (NRF) और अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट जैसे कुछ और तालिबान-विरोधी सशस्त्र गुट मौका देखकर उसे निशाना बनाने से नहीं चूकते.
कुछ अन्य रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के प्रभावी नियंत्रण के बावजूद ISKP, NRF और AFF जैसे गैर-राज्य सशस्त्र समूह सक्रिय हैं. इसके अलावा यूनाइटेड फ्रंट और कुछ दूसरे छोटे-छोटे विरोधी लेकिन सशस्त्र गुटों का जिक्र हुआ है.
अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जून से अगस्त 2026 के बीच अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी समूहों ने गतिविधियां बढ़ाई हैं.
सेपाह-ए-मिहान फ्रंट ने कुछ समय के लिए बदख्शां के यफ्ताल जिले से तालिबान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था.
इसके बाद अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने बदख्शां के जेबक जिले में तालिबान के साथ सीधे संघर्ष का दावा किया.
नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने भी कुरान वा मुंजान इलाके में तालिबान के सदस्यों पर हमले करने का दावा किया.
देश के पूर्व विशेष बल कमांडर सामी सदात की अगुवाई वाले यूनाइटेड फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ सैन्य संघर्ष छेड़ने का ऐलान किया.
अभियान के शुरुआती दिनों में इस फ्रंट ने कंधार, हेलमंद और बदगीस प्रांतों में तालिबान के सदस्यों पर हमले का दावा किया.
अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के खिलाफ सक्रिय समूहों का नेटवर्क किसी एक आतंकी और हथियारबंद संगठन तक सीमित नहीं है. कुछ और नाम भी हैं, लेकिन उनकी उतनी चर्चा नहीं है.
विपक्षी समूहों की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देते हुए तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये समूह पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब अफगानिस्तान के बाहर से काम कर रहे हैं. तालिबान सरकार ने 14 अगस्त को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि तालिबान ने बदख्शान के नुसे जिले में जुमा खान फतेह के ठिकानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया. तालिबान फोर्स ने अतिरिक्त सैनिकों और हथियारों के साथ फतेह के ठिकानों पर बड़ा हमला बोला.
ये ऑपरेशन तालिबान फोर्स और फतेह की कमान वाले लड़ाकों के बीच चार दिन की लड़ाई के बाद शुरू हुआ. हाल के दिनों में, तालिबान ने काबुल और कई अन्य प्रांतों से अतिरिक्त फोर्स को बदख्शान भेजकर इलाके में अपनी स्थिति मजबूत की थी.
विपक्षी गुटों की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच, तालिबान ने 2 अगस्त की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसने अफगानिस्तान के सात प्रांतों में 547 नए सुरक्षाबलों की भर्ती की है और 11 प्रांतों में रंगरूटों की भर्ती का काम अभी जारी है. तालिबान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ की मीडिया विंग से मिली जानकारी के मुताबिक नए भर्ती किए गए जवानों को सैन्य और विशेष ट्रेनिंग के लिए 'हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जॉइंट कॉम्बैट ट्रेनिंग कमांड' भेजा गया है.
अफगान रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी ने पिछली सरकार को 16 लाख से अधिक हथियार दिए थे. उनमें करीब 10 लाख से ज्यादा हथियार 5 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों में चले गए थे.
तालिबान सेना के पास मौजूद हथियारों में मेड इन अमेरिका वेपंस हैं. उनमें भी अधिकतर क्लाश्निकोव रायफल, यूएस मेड M-16, M-4 और M-29 मशीन गन के अलावा, पीका M-2 और M-240 जैसी हेवी मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर और एंटी-टैंक मिसाइलें भी अफगानिस्तान की तालिबान सेना के पास है. हॉवित्जर गन के अलावा उसके पास रूस के बने भी ढेरों हथियार हैं, इसके बावजूद तमाम सशस्त्र संगठन तालिबान के सिर का दर्द बने हुए हैं.