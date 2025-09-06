DNA: भूकंप के मलबे में महिलाएं दबीं, 'तालिबानी सोच' जानलेवा बनी! क्या जान से बढ़कर है कानून?

Afghanistan Earthquake: जब पानी ठहर जाता है तो सड़ जाता है.पानी का बहना जरूरी है. यही नियम धर्म, संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं के साथ भी लागू होता है. वरना वही होता है जो कल कश्मीर के हजरतबल में हुआ और अब अफगानिस्तान में भूकंप के बाद हो रहा है. यहां इस्लामिक मान्यताओं की गलत समझ की वजह से मलबों में दबी हुई महिलाएं मौत के मुंह में जा रही हैं, उन्हें बचाया नहीं जा रहा है.

भूकंप से अफगान में 2200 की मौत

अफगानिस्तान में भूकंप से अब तक 2200 लोगों की जान जा चुकी है. कई लोग मलबे में दबे हैं, जिनमें औरतें भी हैं. लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ने शरिया कानून लागू किया हुआ है. इसके तहत किसी औरत को कोई गैर-मर्द छू नहीं सकता. यह हराम होता है, गुनाह होता है. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ इसी इकलौती वजह से यहां जिंदगी और मौत से जूझ रही महिलाओं को बचाने कोई सामने नहीं आ रहा है.

महिलाओं को मलबे में ही छोड़ दिया जा रहा है. यहां महिला बचावकर्मी की कमी है और पुरुष महिलाओं को छू भी नहीं सकते. यही वजह है कि मलबे में दबी महिलाओं को बचाने वाला कोई नहीं है और अगर पुरुष बचावकर्मी की करुणा जागती भी है तब भी वह मलबे में दबी महिलाओं के कपड़े खींचकर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि स्किन टच न हो सके. ऐसे में कई बार खींचकर निकालना संभव नहीं हो पाता और महिलाओं की जान चली जाती है.

क्या लकीर का फकीर बनना सही?

सवाल है कि क्या किसी धर्म या परंपरा को लकीर का फकीर बन कर मानना उचित है? क्या किसी किताब में लिखे शब्द इतने जरूरी हैं कि इसके लिए आप किसी की जान की भी परवाह न करें? क्या धर्म बनाने वालों ने कभी यह सोचा था कि उन्हें मानने वाले बस अक्षरों को पढ़ेंगे, अक्षरों के बीच के अंतरालों को नहीं समझेंगे? आज हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे.

आपने कुछ दिनों पहले एससीओ समिट में देखा कि कैसे मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की पत्नी वान अजीजा ने चीन के राष्ट्रपति शी-जिनपिंग से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया. लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज, जॉर्डन की रानी रानिया अल अब्दुल्ला, यूएई की रीम इब्राहिम अल हाशिमी जैसी दिग्गज महिलाओं को विदेशी मेहमानों और गैर-मर्दों से हाथ मिलाने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई. किसी को हैंड शेक भी कबूल नहीं है, किसी के लिए यह कोई मुद्दा नहीं है. यानी सवाल इस्लाम के मूल सिद्धांत का नहीं है, इसकी अलग-अलग समझ का है.

महिलाओं को मूलभूल अधिकार भी नहीं

अफगानिस्तान का तालिबान शासन में महिलाएं मूलभूत अधिकारों से भी वंचित हैं. लेकिन अब से चार साल पहले यहां ऐसा नहीं था. आज अफगानिस्तान में लड़कियां छठवीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा सकती हैं. जबकि चार साल पहले तक अफगानी महिलाएं विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकती थीं. तालिबान के अफगानिस्तान में महिलाओं को पुरुष साथी यानी महरम के बिना दूर तक सफर में जाने की इजाजत भी नहीं है. जबकि चार साल पहले तक अफगानी महिला खिलाड़ी विदेशों में जाकर स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग ले सकती थीं. आज अफगानिस्तान में चुनिंदा क्षेत्रों में ही महिलाएं नौकरी कर सकती हैं. अब से सिर्फ चार साल पहले तक यहां महिलाएं राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की भी हकदार थीं.

आज किस तरह से अफगानिस्तान में महिलाएं हाशिए से बाहर होती जा रही हैं, इसकी मिसाल यही है कि हर 10 में से 8 अफगान महिलाएं शिक्षा, नौकरी और प्रशिक्षण से वंचित हैं. 89 प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 24 प्रतिशत अफगान महिलाएं लेबर फोर्स में काम कर रही हैं. मंत्रिमंडल और स्थानीय नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी शून्य है.

अफगान में चलता है शरिया कानून

इन वजह बस एक ही है. अफगानिस्तान में शरिया की सख्ती है. यहां सवाल फिर वही है. चार साल पहले भी अफगानिस्तान में 99 फीसदी से ज्यादा लोग इस्लाम को मानने वाले थे. अब भी यहां अधिकांश लोग इसी मजहब को मानने वाले हैं. फर्क सिर्फ पवित्र किताब में लिखे सिद्धांतों की समझ का है. लिखने वाले ने एक बात लिख दी, समझने वाले इसे दो तरह से समझ रहे हैं, औरत और मर्द में फर्क कर रहे हैं.

एक सामान्य सी बात है कि जो कुरान शरीफ दुनिया में सबसे पहले 'सूरह-अन निसा' चैप्टर में बेटियों को विरासत में हिस्सा होने का हक देता है वो औरतों के हक कैसे मार सकता है? पेच यही है कि अल्लाह का इस्लाम अलग है और मुल्ला का इस्लाम अलग. कुरान को तो सभी मुसलमान मानते हैं, कुरान की कोई नहीं मानता, लोग कट्टरपंथियों को फॉलो करते हैं, और सारे फसाद की जड़ यही है. आपको यह भी जान लेना चाहिए कि शरिया कानून में औरतों के हक क्या हैं, जिन्हें कट्टरपंथी या तो बतला नहीं रहे हैं या गलत तरीके से बता रहे हैं.

क्या हैं मुस्लिम महिलाओं के हक?

शरिया कानून चार चीजों पर आधारित है- कुरान, हदीस, इज़्मा यानी सहमति और कियास यानी तर्क. इनके तहत औरतें संपत्ति खरीदने, रखने और बेचने के लिए आजाद हैं. महिलाएं नौकरी और व्यवसाय कर सकती हैं और अपनी कमाई पर पूरा कंट्रोल रखती हैं. सामाजिक अधिकारों की बात करें तो शादी के लिए महिला की मर्जी होना जरूरी है. "खुला" नियम के जरिए महिलाओं को भी तलाक मांगने का हक है. तलाक के बाद भी "इद्दत" यानी एक निर्धारित प्रतीक्षा की अवधि में महिलाओं को अपने पति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है.

मुस्लिम पुरुष कर सकते हैं 4 शादियां

शरिया कानून में कुछ ऐसे अधिकार भी हैं जिनको लेकर अक्सर चर्चाएं गर्म हुआ करती हैं. जैसे कुछ मामलों में महिलाओं की गवाही को स्वीकार किया जाता है, लेकिन वित्तीय मामलों में दो महिलाओं की गवाही को एक पुरुष की गवाही के बराबर माना जा सकता है. तो क्या यहां महिलाओं को कमतर आंका गया है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि निकाह के वक्त शौहर अपनी बीवी को मेहर की एक तय रकम देता है. यह संबंधित महिला की निजी संपत्ति होती है. यहां महिलाओं को विशेष अधिकार दिया गया है. शरिया कानून पुरुषों को चार पत्नियां रखने की इजाजत देता है, लेकिन शर्त यह है कि वो पत्नियों के साथ भेदभाव न करे. कई मुस्लिम महिलाएं और विद्वान इस प्रावधान की आलोचना करते हैं. वे यह सवाल करते हैं कि यह हक महिलाओं को क्यों नहीं है?

आज हो रहा महिलाओं का शोषण

सवाल यहां भी वही है. सिद्धांत अपनी जगह सही हैं, लोगों की समझ अपनी-अपनी है. जैसे अगर आप इतिहास की समझ रखते हैं तो आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिस वक्त इस्लाम का उदय हुआ, उस वक्त ज्यादातर पुरुषों को जंग के लिए जाना पड़ता था, बड़ी तादाद में महिलाएं विधवा हो जाया करती थीं. और उस वक्त महिलाएं ऑफिस तो जाती नहीं थीं, तो विधवा होने के बाद उनका भरण-पोषण का संकट खड़ा हो जाता था. ऐसे में अगर कोई पुरुष उन्हें सुरक्षा देता है, तो ये महिलाओं के हक में बात थी. लेकिन आज के दौर में चार शादियों के अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए महिलाओं का शोषण हो रहा है, जो गलत है.

यह ठीक उसी तरह से गलत है जिस तरह अफगानिस्तान में शरिया कानून की गलत व्याख्या से मलबे में दबी महिलाओं की जान जा रही है और कोई पुरुष उन्हें सिर्फ इसलिए बचाने नहीं आ रहा है क्योंकि वो यह मान कर बैठा है कि उसका मजहब पराई स्त्री को छूने की इजाजत नहीं देता है. लकीर का फकीर होना गलत है, जरूरत के हिसाब से बदलना ही मजहब की सही समझ है.