Afghan Sniper Noor को Taliban ने दी मौत, Family के सामने मारीं 3 गोलियां; एक दिन पहले मांगी थी मदद

काबुल: तालिबान (Taliban) चुन-चुनकर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहा है. अब उसने अफगानिस्तानी स्नाइपर नूर (Afghan Sniper Noor) की बेहरमी से हत्या कर दी है. जबकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने दावा किया था कि वो अमेरिकी या ब्रिटिश सेना के लिए काम कर चुके किसी भी शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही बदले की भावना से काम करेगा. तालिबानी लड़ाकों ने नूर के परिवार के सामने ही उसकी हत्या कर दी.

‘डेली मेल’ की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तानी स्नाइपर नूर (Afghan Sniper Noor) ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स की देखरेख में काम करता था और ब्रिटिश द्वारा प्रशिक्षित अफगानिस्तान यूनिट सीएफ333 का हिस्सा था. तालिबानी लड़ाकों ने नूर की छाती में तीन बार गोली मारी. नूर की यूनिट से जुड़े कई लोग 15 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पहुंचकर अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन नूर वहीं रह गया था.

स्काई न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अफगान स्नाइपर ने हत्या से एक दिन पहले ही मदद मांगी थी. उसने अपने एक साथी को संदेश भेजकर कहा था कि उसे काबुल से बाहर निकलना है. पूर्व अफगान सरकार में दुभाषिए का काम करने वाले रफी होट्टाक ने बताया कि नूर ने उन्हें रविवार को संदेश भेजकर मदद मांगी थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जाता उसकी हत्या हो गई.

For those leaders still unsure, this is not a game. ‘N’ was a executed by the Taliban in cold blood just a few hours ago. His crime? Years of loyal & professional service, mentored by British units. There is no ‘amnesty’. Abandoned by us, this murder will not be the last. 1/ pic.twitter.com/tP4uxWtY6x

— Ash Alexander-Cooper OBE (@ashalexcooper) September 13, 2021