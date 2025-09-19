महिलाओं से इतना खौफ...पहले पढ़ाई रोकी; अब तालिबान ने उठाया ऐसा कदम, जानकर गुस्सा आ जाएगा

Taliban News: अफगानिस्तान की सत्ता जबसे तालिबान के हाथों में गई है, तबसे वहां पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. महिलाओं को लेकर तालिबान काफी ज्यादा सख्ती दिखा जा रहा है. इसी बीच तालिबान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए तालिबान और शरिया विरोधी नीतियों का हवाला देते हुए अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में महिलाओं द्वारा लिखी गई किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया है और करीब 140 किताबों को हटा दिया है. इससे पहले भी तालिबान सरकार ने कई तरह का प्रतिबंध लगाया था.

विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाई जाएगी महिलाओं की लिखी किताब

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला द्वारा लिखी गई "सेफ्टी इन द केमिकल लैबोरेटरी" वाली किताबें उन 680 किताबों में शामिल हैं जो "चिंताजनक" पाई गईं. इसके बाद विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि उन्हें अब 18 सिलेबस पढ़ाने की अनुमति नहीं है, एक तालिबान अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि यह प्रथा शरिया के सिद्धांतों और व्यवस्था की नीति के विरुद्ध है, हालांकि बाद में तालिबान अधिकारी ने कहा कि महिलाओं द्वारा लिखी गई सभी किताबों को पढ़ाने की अनुमति नहीं है.

कई तरह के लगाए हैं प्रतिबंध

बता दें कि पिछले चार सालों में तालिबान ने जो कुछ किया है, उसे देखते हुए उनसे पाठ्यक्रम में बदलाव की उम्मीद करना बेमानी नहीं था. ये कोई पहला मामला नहीं है क्योंकि तालिबान ने महिलाओं के विचारों को पहले भी दबाया है. ऐसे में न्याय उप मंत्री रहीं जकिया अदेली ने कहा कि उन्हें इस कदम से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इसी हफ्ते की शुरुआत में तालिबान ने अपने सर्वोच्च नेता के आदेश पर कम से कम 10 प्रांतों में फाइबर-ऑप्टिक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया था.

हटाए गए कई सिलेबस

उन्होंने कहा कि यह अनैतिकता को रोकने के लिए किया गया था. इन नियमों ने न केवल महिलाओं को बल्कि देश के दैनिक जीवन के कई पहलुओं को भी प्रभावित किया है. इसके अलावा बताया कि अफगान लड़कियां को छठवीं क्लास से आगे की बढ़ाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही साथ महिलाओं से जुड़े कई सिलेबस को हटा दिया गया है.