Hindi Newsदुनिया

बंकर में भी भारत का क्रिकेट मैच देखते थे तालिबानी, हक्कानी बोले- इंडिया से भी जीत जाते अगर रोहित...

Anas Haqqani: दुनियाभर में क्रिकेट के दीवाने करोड़ों लोग हैं. इसमें तालिबान लीडर अनस हक्कानी भी है, जिन्हें लोग बंदूक और गोलियों के लिए जानते हैं लेकिन क्रिकेट में उनकी काफी ज्यादा दिलचस्पी है, आलम ऐसा है कि एक जमाने में वो बंकर में छिपकर क्रिकेट देखते थे.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 13, 2025, 09:11 PM IST
Taliban News: एशिया कप में होने वाले भारत-पाकिस्तान को लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है. सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर लोग इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. इसी बीच हम आपको बताने जा रहे हैं उस लीडर की कहानी के बारे में जिसके सिर पर चढ़कर क्रिकेट का खुमार बोलता है, आलम ऐसा था कि बंकर में छिपकर भी भारत का क्रिकेट मैच देखते थे. आप सोच में पड़ गए होंगे की ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए हम आपको बताते हैं तालिबान के लीडर अनस हक्कानी की क्रिकेट दीवानगी के पीछे की कहानी के बारे में. 

बंकर में छिपकर देखते थे क्रिकेट
हक्कानी परिवार से ताल्लुक रखने वाले तालिबान के लीडर अनस हक्कानी से एक पॉडकास्ट में जब पूछा गया कि जब आप युद्ध लड़ रहे थे तो बंकर के अंदर से सैटेलाइट लगाकर इंडिया का मैच देख रहे थे? इस सवाल का देते हुए हक्कानी ने कहा उस समय हमारे ऊपर ड्रोन मंडरा रहे थे, बमबारी भी हो रही थी. हमारे ऊपर नजर रखी जा रही थी इसके बावजूद भी हम बंकर से क्रिकेट देख रहे थे, ये बात साल 2010-11 की है. जब उनसे इंडिया के खिलाफ मैच पर सवाल किया गया तो हंसते हुए कहा कि इंडिया को हमने हराया ही था लेकिन वो बीच में रोहित शर्मा ने खेल बिगाड़ दिया. साथ ही साथ कहा कि विराट कोहली को 50 साल तक क्रिकेट खेलना चाहिए. इसके अलावा कहा कि जब मैं जेल में था तो भी वहां पर स्पोर्ट को लेकर सक्रिय रहा है और क्रिकेट में हमेशा से दिलचस्पी रही.

रोनाल्डो पर कही ये बात 
पॉडकास्ट में आगे जब उनसे फुटबॉलर रोनाल्डो को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक बार यूके का एक डेलीगेशन आया था और जब महत्वपूर्ण वार्ता खत्म हो गई तो मैने डेलीगेशन से कहा कि जो मैनचेस्टर का कोच है उसे चेंज करो उसने रोनाल्डो को खराब कर दिया है. इस मैसेज पर वो हंसने लगा और कहा कि तालिबान, फुटबाल, मैनचेस्टर और रोनाल्डो ये सब कैसे? इसके बाद उसने रोनाल्डो का एक टीशर्ट लिया और मुझे दिया, जब मैने सवाल किया कि रोनाल्डो को बताया है तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि रोनाल्डो हॅास्पिटल में है और शायद डर जाए. 

तालिबान के प्लेयरों पर भी बोले
अपने खेली प्रेमी भावना को दिखाते हुए उन्होंने पॅाडकास्ट में आगे कहा कि हमारी लीडरशिप में दुनिया ने देखा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है. साथ ही साथ कहा कि हमने क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष से बोला कि जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए मौका मिलना चाहिए, किसी तरह की सिफारिश नहीं होनी चाहिए.

कौन हैं अनस हक्कानी
अनस हक्कानी, हक्कानी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. हक्कानी नेटवर्क को जलालुद्दीन हक्कानी ने स्थापित किया था.1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ इन संगठन ने काफी ज्यादा सफलता हासिल की थी. अनस तालिबान सरकार में गृह मंत्री के सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई हैं.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Anas Haqqani

