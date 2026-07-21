/तालिबान के हाथ से निकला एक पूरा जिला! बागी लड़ाकों के अचानक हमले से हिली काबुल सरकार, पाक सीमा के पास हड़कंप

अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी बदख्शां प्रांत से सामने आई एक घटना ने तालिबान की सुरक्षा व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 17 जुलाई की सुबह हथियारबंद तालिबान विरोधी लड़ाकों ने याफ्ताल-ए-पायीन (Yaftal-e-Payeen) जिला मुख्यालय पर अचानक हमला कर दिया. दावा किया गया कि लड़ाकों ने वहां मौजूद तालिबान सदस्यों को निशस्त्र कर प्रशासनिक भवन पर कब्जा कर लिया और अपने संगठन का झंडा भी फहरा दिया.
हालांकि तालिबान प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा बलों ने कुछ ही घंटों के भीतर पूरे इलाके पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया और कई संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया. स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन इस घटना ने अफगानिस्तान की बदलती सुरक्षा स्थिति पर नई चर्चा शुरू कर दी है.
स्थानीय सूत्रों के हवाले से कई अफगान मीडिया संस्थानों ने बताया कि हमले के दौरान तालिबान के सुरक्षाकर्मियों से हथियार छीन लिए गए और जिला प्रशासनिक भवन पर कब्जा कर लिया गया. इस दौरान एक नए संगठन 'सिपाहियान-ए-मिहान' (Soldiers of the Homeland) का झंडा भी फहराया गया. दूसरी ओर तालिबान ने इस पूरे घटनाक्रम को मामूली हमला बताते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने कुछ ही घंटों में हालात सामान्य कर दिए. अधिकारियों के अनुसार कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी संदिग्धों की तलाश जारी है.
अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है. इस दौरान नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट (NRF) और अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट जैसे संगठनों ने समय-समय पर छोटे हमले किए, लेकिन किसी जिला मुख्यालय पर कब्जे का सार्वजनिक दावा सामने नहीं आया था. यही वजह है कि बदख्शां की यह घटना, यदि पूरी तरह सही साबित होती है, तो इसे तालिबान शासन के दौरान पहली ऐसी घटना माना जा सकता है जब किसी जिला मुख्यालय पर कुछ समय के लिए तालिबान का नियंत्रण टूटने का दावा किया गया.
हमले के दौरान पहली बार सामने आए संगठन 'सिपाहियान-ए-मिहान' का अर्थ है 'मातृभूमि के सैनिक'. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार इसी कार्रवाई के दौरान संगठन ने अपने अस्तित्व की घोषणा की. पुलिस अधिकारियों ने भी माना कि यह एक नया संगठन है, जिसके बारे में पहले ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी. बताया जाता है कि संगठन के प्रतीक चिन्ह में सिमुर्ग, सूर्य, हिंदूकुश पर्वत, लैपिस लाजुली, तलवार और सितारे जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें अफगान इतिहास और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है.
बीबीसी उर्दू सहित कई रिपोर्टों के अनुसार संगठन की कमान कय्यूम खान मलंग के हाथ में है. उसका असली नाम अब्दुल कय्यूम शिकारी बताया जाता है. उसने पूर्व अमेरिकी समर्थित अफगान सरकार के दौर में अफगान नेशनल आर्मी में सेवा दी थी. रिपोर्टों के मुताबिक वो अमेरिकी डेल्टा फोर्स के साथ भी अभियानों में शामिल रहे. 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद उसने अहमद मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का साथ दिया, लेकिन बाद में मतभेद होने पर अलग होकर बदख्शां में अपना स्वतंत्र संगठन बना लिया.
घटना के बाद बदख्शां पहुंचे तालिबान सेना प्रमुख कारी फसीहुद्दीन फितरत ने पूरे मामले को केवल प्रचार हासिल करने की कोशिश बताया. उनका कहना था कि अलग-अलग नामों से छोटे-छोटे संगठन समय-समय पर अपना झंडा दिखाकर चर्चा में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें तालिबान सुरक्षा बलों का सामना करने की क्षमता नहीं है. तालिबान अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने पूछताछ के दौरान खुद को 'सिपाहियान-ए-मिहान' का सदस्य बताया है.
बदख्शां अफगानिस्तान का रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण प्रांत है. इसकी सीमाएं ताजिकिस्तान, चीन और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से जुड़ती हैं. इसी इलाके में वाखान कॉरिडोर भी स्थित है, जो अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है. यह क्षेत्र पंजशीर घाटी के भी करीब है, जहां तालिबान विरोधी ताकतें लंबे समय तक सक्रिय रही हैं. यही कारण है कि इस इलाके में किसी भी तरह की सुरक्षा घटना को सामान्य नहीं माना जाता.
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस घटना से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को तत्काल बड़ा खतरा पैदा हो गया है. जिला मुख्यालय पर कब्जे का दावा कुछ घंटों तक ही सीमित रहा और बाद में तालिबान ने दोबारा नियंत्रण हासिल करने की बात कही. फिर भी यह घटना इस ओर इशारा जरूर करती है कि तालिबान के खिलाफ छोटे-छोटे सशस्त्र समूह अब भी सक्रिय हैं और समय-समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं. आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या 'सिपाहियान-ए-मिहान' एक सीमित स्थानीय समूह बना रहता है या फिर अफगानिस्तान के अन्य हिस्सों में भी अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश करता है.