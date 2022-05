Afghanistan: तालिबान का महिला न्यूज एंकर को लेकर फरमान, चेहरा ढककर पढ़ेंगी खबरें

Taliban's new Order to cover face of Female anchors: तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद महिलाओं पर अत्याचार की तमाम खबरें आती रहती हैं. तालिबानी सरकार बच्चियों और महिलाओं पर आए दिन पाबंदियां लगाती रहती है. हाल ही में वहां की सरकार ने एक और फरमान जारी किया है. इस नए आदेश के मुताबिक सभी टीवी चैनलों पर काम करने वाली महिला एंकर्स को शो करते टाइम अपना चेहरा ढकना होगा.

तालिबान ने जारी किया फरमान

اسلامي امارت په یوه تازه دستور کې د طلوع‌نیوز په ګډون د موبي ګروپ له ټولو انځوریزو شبکو غوښتنه کړې چې له دې وروسته ښځینه ویاندویانې د خپرونو وړاندې کولو پر مهال خپل مخونه پټ کړي. ۱/۲#طلوع‌نیوز — TOLOnews (@TOLOnews) May 19, 2022

अफगानिस्तान के स्थानीय समाचार चैनल टोलोन्यूज के अनुसार तालिबान के सूचना और संस्कृतिक मंत्रालय ने फरमान जारी करते हुए इसे अंतिम फैसला बताया और कहा कि अफगानिस्तान में सभी मीडिया आउटलेट्स को यह आदेश जारी कर दिया गया है.

पाबंदियों की जद में है देश

बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का राज होते ही महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और पाबंदियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं.

तालिबान ने बंद करवाई थी लड़कियों की पढ़ाई

साल 2021 में अगस्त महीने में अफगानिस्तान में तालिबानी राज स्थापित होने के बाद से महिलाओं को तमाम बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है. सत्ता काबिज करते ही तालिबान ने पहले तो महिलाओं की पढ़ाई बंद करवा दी. जब विरोध हुआ तो सिर्फ छठवीं तक की लड़कियों को स्कूल जाने की इजाजत दी गई. साथ ही, तालिबान ने महिलाओं के पहनावे समेत कई अन्य चीजों पर सख्त पाबंदियां भी लागू कर दीं.

