दुनिया

बॉर्डर पर तालिबान और PAK सेना के बीच फिर छिड़ा संग्राम, भारी गोलाबारी के बीच भारी नुकसान की खबर

Afghanistan Pakistan fight: पाकिस्तान का बुरा हाल हो रखआ है, एक ओर बलूचिस्तान में उसकी फौज की पोस्टों पर भीषण हमले हो रहे हैं जिनमें पाकिस्तानी सेना को भारी तादाद में अपने सैन्य अफसरों को खोना पड़ा है, दूसरी ओर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिक हलाक हो रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 11, 2025, 11:04 PM IST
बॉर्डर पर तालिबान और PAK सेना के बीच फिर छिड़ा संग्राम, भारी गोलाबारी के बीच भारी नुकसान की खबर

Afghanistan Pakistan tension: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से आ रही तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक खोस्त, हेलमंद और पक्तिया के सीमावर्ती जिले जाजी-अरयूब में अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच 11 अक्टूबर को एक बार फिर भीषण महासंग्राम देखने को मिल रहा है. जानकारी के मुताबिक दोनों ओर से हैवी शेलिंग हो रही है. भारी गोलाबारी के बीच भारी नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है. फिलहाल दोनों ओर से किसी तरह के नुकसान का आंकड़ा या बयान जारी नहीं किया गया है. 

 

(नोट- ये खबर लगातार अपडेट हो रही है)

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Taliban Pakistan Fight

