बॉर्डर पर तालिबान और PAK सेना के बीच फिर छिड़ा संग्राम, भारी गोलाबारी के बीच भारी नुकसान की खबर

Afghanistan Pakistan tension: पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से आ रही तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक खोस्त, हेलमंद और पक्तिया के सीमावर्ती जिले जाजी-अरयूब में अफगानिस्तान तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच 11 अक्टूबर को एक बार फिर भीषण महासंग्राम देखने को मिल रहा है. जानकारी के मुताबिक दोनों ओर से हैवी शेलिंग हो रही है. भारी गोलाबारी के बीच भारी नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है. फिलहाल दोनों ओर से किसी तरह के नुकसान का आंकड़ा या बयान जारी नहीं किया गया है.

(नोट- ये खबर लगातार अपडेट हो रही है)