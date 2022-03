भारत की बराबरी करने चले पाकिस्तान को क्यों कोस रहा तालिबान, हिंदुस्तान की शान में पढ़ रहा कशीदे

India-Pakistan: एक भारतीय कहावत है कि कौआ चला हंस की चाल लेकिन अपनी भी खो बैठा. यह कहावत इन दिनों भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan) के संबंधों में बखूबी देखने को मिल रही है. भारत से बराबरी के चक्कर में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया कि उसका आयरन फ्रेंड तालिबान (Taliban) भी अब उसे गालियां देते हुए हिंदुस्तान की शान में कशीदे पढ़ रहा है.

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अनाज संकट से निपटने के लिए भारत सड़क मार्ग के जरिए सैकड़ों टन गेहूं की मदद भेज रहा है. भारत की इस मदद से कहीं अफगानिस्तान में उसका प्रभाव न बढ़ जाए, इस चिंता में पाकिस्तान ने भी आनन-फानन में गेहूं के कंसाइनमेंट बनाकर मदद के रूप में अफगानिस्तान भेज दिए.

Wheat donated by #Pakistan is not edible . #Taliban Official pic.twitter.com/Enpgrco2Ew

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) March 4, 2022