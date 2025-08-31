तालिबान के राज में हृदय परिवर्तन हो गया! महिलाओं को पत्थर और गोली मारने वाले देश से आई अच्छी खबर

Afghanistan News: अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में वापस लौटने के बाद से महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई है. उनके पढ़ाई-लिखाई और नौकरी के अधिकार छीन लिए गए हैं, हालांकि इसके बावजूद वहां की जनता अफगानी लड़कियों की शिक्षा का समर्थन कर रही है. पिछले कुछ सालों में यह देश में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव देखा गया है. एक ओर जहां इस देश में शरिया कानून के तहत महिलाओं को पत्थर और गोली मारने का आदेश दे दिया जाता है तो वहीं अब तालिबान के सत्ता में आने से लोगों में महिलाओं की शिक्षा को लेकर उनकी सोच बदली है. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) की ओर से किए गए एक सर्वे में सामने आया है कि अफगानिस्तान के 90 प्रतिशत से भी ज्यादा नागरिक लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करते हैं.

नागिरकों ने किया महिलाओं की शिक्षा का समर्थन

तालिबान सरकार ने लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा है. वहीं यह सर्वे देशभर के 2,000 लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित है, जो दिखाता है कि आधिकारिक प्रतिबंधों के बावजूद लड़कियों की शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सहमति बनी हुई है. संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन में मानवीय प्रयासों की प्रमुख सोफिया काल्टॉर्प ने कहा कि अफगान परिवार अपनी बेटियों की शिक्षा को लेकर अडिग हैं और वे चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ाई जारी रखें. सोफिया ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में शिक्षा और रोजगार से वंचित रहने के कारण महिलाओं को मेंटल ट्रॉमा से जूझना पड़ रहा है. ऐसे में उनके मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता है. .

अधिकारों से वंचित अफगानी महिलाएं

संयुक्त राष्ट्र के सर्वे में यह भी सामने आया कि तालिबान की ओर से महिलाओं को सहायता संगठनों में काम करने से रोकने का फैसला मानवीय कार्यों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है. सर्वे के मुताबिक 97 प्रतिशत अफगान महिलाओं ने उनके रोजगार पर प्रतिबंध लगाने को विनाशकारी बताया है. तालिबान के सत्ता में लौटने के 4 साल बाद भी अफगानी महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है.

छिपाई जा रही महिलाओं की पहचान

बता दें कि हाल ही में खबर सामने आई कि तालिबान की ओर से राष्ट्रीय पहचान पत्रों से महिलाओं की तस्वीरें हटाने का आदेश दिया गया है, जिससे महिलाओं की सार्वजनिक पहचान को मिटाने की चिंता गहराई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान बेहद गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है. देश की लगभग आधी आबादी यानी 22 मिलियन लोग तत्काल सहायता की आवश्यकता में हैं, लेकिन अब तक केवल 24 प्रतिशत आवश्यक धन ही जुटाया जा सका है.

FAQ

अफगानिस्तान में कितने लोग महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करते हैं?

अफगानिस्तान में 97 प्रतिशत नागरिक महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करते हैं.

तालिबान ने महिलाओं पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं?

तालिबान सरकार ने लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगा रखा है. इसके अलावा, महिलाओं को सहायता संगठनों में काम करने से भी रोका गया है.