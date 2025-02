हम सिर्फ नाम के मुस्लिम रह जाएंगे... लड़कियों की हालत देख स्टेज पर रोया तालिबानी मंत्री

Taliban Minister Crying on Stage: जब से अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का कब्जा हुआ है, तभी से आपको ऐसी खबरें पढ़ने और सुनने को मिल रही हैं जो महिलाओं के हक की आवाज को दबा रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक खबर इसके उलट आई है. तालिबान लगातार लड़कियों की शिक्षा का विरोध करता आ रहा है, लेकिन अभी एक वीडियो सामने आया है जिसमें तालिबान के एक सीनियर मंत्री को रोते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि तालिबानी मंत्री इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार ने लड़कियों की शिक्षा पर पहरा बैठा रखा है.

तालिबान के उप आंतरिक मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा के ज़रिए लड़कियों की शिक्षा पर लगाई गई सख्त प्रतिबंधों के बारे में बोलते हुए भावुक हो गए. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ओमारी लड़कियों के स्कूलों को बंद करने पर एक भाषण के दौरान रोते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने स्कूलों को फिर से खोलने का अपील करते हुए कहा,'मैं बस इतना जानता हूं कि भले ही (लड़कियों की शिक्षा) कोई धार्मिक दायित्व या परंपरा न हो, लेकिन कम से कम इसकी अनुमति है.' यह टिप्पणी करने के बाद ओमारी भावुक हो जाते हैं.

अफगानिस्तान के खोस्त राज्य के एक स्थानीय सूत्र ने बताया कि ओमारी ने सोमवार (27 जनवरी) को आयशा सिद्दीका गर्ल्स स्कूल में एक सभा में यह भाषण दिया. अपने संबोधन के दौरान ओमारी ने मांग करते हुए कहा,'अल्लाह हमें हिदायत, धार्मिक अध्ययन की अनुमति है, इसलिए आधुनिक विज्ञान की भी अनुमति होनी चाहिए.' उन्होंने चेतावनी दी कि तालिबान की चरम नीतियों के नतीजे में भविष्य की नस्लें 'केवल नाम के लिए मुस्लिम रह जाएंगी.'

