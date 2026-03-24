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Hindi Newsदुनियाना काम ना काज... चला चीन ताऊ बनने; जंग के बीच ईरान को दे डाला ज्ञान, उधर पाक बोला- हम बिचौलिया बनने को तैयार

ना काम ना काज... चला चीन ताऊ बनने; जंग के बीच ईरान को दे डाला ज्ञान, उधर पाक बोला- हम बिचौलिया बनने को तैयार

China News: ईरान और चीन के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को बातचीत हुई, जिसमें चीन ने ईरान को कहा कि लड़ाई से बेहतर है कि वार्ता की जाए और मसले को सुलझाया जाए. इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा है कि वह जंग रुकवाने में बिचौलिया बनने को तैयार है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:49 PM IST
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ना काम ना काज... चला चीन ताऊ बनने; जंग के बीच ईरान को दे डाला ज्ञान, उधर पाक बोला- हम बिचौलिया बनने को तैयार

Iran-US War: 'बात करना हमेशा लड़ने से बेहतर होता है.' अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बीच ईरान से चीन के विदेश मंत्री ने यह बात कही है. वांग यी ने मंगलवार को ईरानी समकक्ष को फोन मिलाया. उन्होंने अब्बास अराकची से कहा कि जल्द से जल्द सारी पार्टियां शांति पर वार्ता शुरू करे. वांग ने अराकची से कहा कि बातचीत करना हमेशा लड़ने से बेहतर होता है. तमाम मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, ना कि लड़ाई से.अराकची ने वांग यी से कहा, 'ईरान इस युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है ना कि अस्थायी सीजफायर के लिए.'

ईरान का बड़ा साझेदार है चीन

 उन्होंने चीन की तरफ से मानवीय सहायता के लिए धन्यवाद दिया. मिनिस्ट्री के मुताबिक, कॉल की गुजारिश ईरान की ओर से की गई थी. चीन ईरान का एक प्रमुख साझेदार है, लेकिन उसने कहा कि वह खाड़ी देशों पर तेहरान के हमलों का समर्थन नहीं करता, जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे स्थित हैं . साथ ही उसने संघर्ष-विराम का भी अनुरोध किया है. 

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पाकिस्तान बोला- हम बिचौलिया बनने को तैयार

दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अटकलों को जन्म दे दिया है. उन्होंने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की एक एक्स पोस्ट को रीशेयर किया है, जिसमें शरीफ ने कहा है कि वह जंग में मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार हैं. उनके एक पोस्ट को ट्रंप ने रीशेयर किया है, जिससे यह अटकलें लगने लगी हैं कि बैकचैनल डिप्लोमैसी में पाकिस्तान भी शाामिल है. 

पाकिस्तान का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसके अलावा मिस्र और तुर्किए भी मिडिल ईस्ट की जंग रुकवाने की कोशिशों में लगे हैं. फाइनेंशियल टाइम्स, टाइम्स ऑफ इजरायल और रॉयटर्स के मुताबिक, आने वाले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के अधिकारियों की वार्ता कराने की कोशिश चल रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने खुद को न्यूट्रल वेन्यू बताते हुए कहा कि उसके वॉशिंगटन और तेहरान दोनों से रिश्ते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी ट्रंप से बात की है और शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ कई बार वार्ता की है. 

 

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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