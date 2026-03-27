Advertisement
trendingNow13155162
Hindi Newsदुनियाईरान ने मांगे थे 7 दिन, हमने दिए 10 दिन, ट्रंप ने रोका तेहरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला

ईरान ने मांगे थे 7 दिन, हमने दिए 10 दिन, ट्रंप ने रोका तेहरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला

Donald Trump Pauses Attack on Iran : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों देशों के बीच संवाद जारी है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें इस वार्ता को लेकर अनिश्चितता या ठहराव की बात कही जा रही थी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Donald Trump
Donald Trump

मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है. डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर प्रस्तावित हमलों को फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया गया है. ट्रंप के मुताबिक, यह फैसला ईरान सरकार के अनुरोध पर लिया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने का समय मिल सके. इस कदम को तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पूरे क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थायी रोक आगे की कूटनीतिक कोशिशों के लिए रास्ता खोल सकती है और लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ऊर्जा ठिकानों पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टालने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि यह रोक अगले 10 दिनों तक लागू रहेगी, जो सोमवार, 6 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे तक जारी रहेगी. ट्रंप के इस फैसले को मौजूदा तनावपूर्ण हालात में एक अस्थायी राहत के रूप में देखा जा रहा है. 

                       fallback

Add Zee News as a Preferred Source

बीते कुछ सप्ताह में अमेरिका ने किए थे हमले तेज

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के तेज होने के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर किए जाने वाले हमलों को लेकर आधिकारिक तौर पर कम करने का ऐलान किया है. पिछले कुछ सप्ताह में अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान के तेल ठिकानों और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे थे. इन हमलों का मकसद साफ था तेहरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करना और उसकी सैन्य क्षमता पर असर डालना. 

ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर की जवाबी कार्रवाई

अमेरिका और इजरायल के इन हमलों के बाद ईरान में तेजी से हालात बिगड़ते नजर आए जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उनके सहयोगी देशों के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए. इन हमलों ने तनाव को और भड़का दिया, जिससे यह टकराव धीरे-धीरे एक बड़े और व्यापक युद्ध की ओर बढ़ता दिखाई देने लगा. 

युद्ध में पहली बार अमेरिका ने दिखाई नरमी 

विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका द्वारा आगामी 10 दिन की यह रोक मौजूदा संघर्ष में पहली बड़ी नरमी है, अमेरिका का ये फैसला बैक डोर से कूटनीति के लिए नया रास्ता खोल सकती है. हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका का ये अस्थायी फैसला ईरान के खिलाफ युद्धविराम में बदलेगा या सिर्फ तनाव कम करने की कोशिश भर ही रहेगा.

ईरान ने अमेरिका को भेजा कीमती तोहफा

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि ईरान ने अमेरिका को एक 'बहुत कीमती तोहफा' दिया है. ट्रंप के मुताबिक, ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलसन्धि से 10 तेल टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी. उन्होंने बताया कि शुरुआत में ईरान केवल आठ टैंकरों को पार कराने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इन टैंकरों में कुछ पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था. उनके इस बयान को क्षेत्रीय तनाव और तेल आपूर्ति से जुड़ी राजनीति के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः ईरान का थैंक्यू बोलने का अनोखा अंदाज, जायोनी सैनिकों पर WAVE 83 मिसाइल से किया हमला

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Donald Trumpus attack on iran

Trending news

गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
israel iran war
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
DNA
देश को ऊर्जा संकट से बचा रही है इंडियन नेवी,नौसेना के 'ऑपरेशन हॉर्मुज' की पूरी डिटेल
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
Karnataka News
सनकी पति ने पहले पत्नी का गला रेता, फिर लाश पर चढ़ा दी गाड़ी, मंजर देख कांप गई रूह
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
drones
‘मेड इन इंडिया’ ड्रोनों से विदेशी खतरा खत्म करने की तैयारी, 20 सुरक्षा परीक्षण जरूरी
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
G7 Summit
पीएम मोदी को दोस्त इमैनुएल मैक्रों का न्यौता, G-7 समिट के लिए आया बुलावा
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
Assembly Election 2026
'आज तक पता नहीं, किसका नाम हटाया गया'? SIR के मुद्दे पर ममता ने BJP को फिर घेरा
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
Ram Navami in Srinagar
श्रीनगर के लाल चौक पर राम नाम का जयकारा, शांति और एकता के साथ मनाई गई राम नवमी
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court
धर्मांतरण के बाद पुराने धर्म में वापसी, क्या फिर मिलेगा आरक्षण का लाभ?
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
Jammu-kashmir
घाटी में बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तान-बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी
Gujarat
गुजरात: BIO-CNG प्लांट्स को प्रोत्साहन, सालाना 6,750 टन कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी