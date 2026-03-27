ईरान ने मांगे थे 7 दिन, हमने दिए 10 दिन, ट्रंप ने रोका तेहरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला

मिडिल ईस्ट में जारी भीषण संघर्ष के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है. डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर प्रस्तावित हमलों को फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया गया है. ट्रंप के मुताबिक, यह फैसला ईरान सरकार के अनुरोध पर लिया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने का समय मिल सके. इस कदम को तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब पूरे क्षेत्र में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह अस्थायी रोक आगे की कूटनीतिक कोशिशों के लिए रास्ता खोल सकती है और लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है. डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक अहम घोषणा करते हुए कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ऊर्जा ठिकानों पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टालने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि यह रोक अगले 10 दिनों तक लागू रहेगी, जो सोमवार, 6 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे तक जारी रहेगी. ट्रंप के इस फैसले को मौजूदा तनावपूर्ण हालात में एक अस्थायी राहत के रूप में देखा जा रहा है.

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बीते कुछ सप्ताह में अमेरिका ने किए थे हमले तेज

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के तेज होने के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा क्षेत्र पर किए जाने वाले हमलों को लेकर आधिकारिक तौर पर कम करने का ऐलान किया है. पिछले कुछ सप्ताह में अमेरिका और इजरायल लगातार ईरान के तेल ठिकानों और ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे थे. इन हमलों का मकसद साफ था तेहरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करना और उसकी सैन्य क्षमता पर असर डालना.

ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर की जवाबी कार्रवाई

अमेरिका और इजरायल के इन हमलों के बाद ईरान में तेजी से हालात बिगड़ते नजर आए जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उनके सहयोगी देशों के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए. इन हमलों ने तनाव को और भड़का दिया, जिससे यह टकराव धीरे-धीरे एक बड़े और व्यापक युद्ध की ओर बढ़ता दिखाई देने लगा.

युद्ध में पहली बार अमेरिका ने दिखाई नरमी

विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका द्वारा आगामी 10 दिन की यह रोक मौजूदा संघर्ष में पहली बड़ी नरमी है, अमेरिका का ये फैसला बैक डोर से कूटनीति के लिए नया रास्ता खोल सकती है. हालांकि, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका का ये अस्थायी फैसला ईरान के खिलाफ युद्धविराम में बदलेगा या सिर्फ तनाव कम करने की कोशिश भर ही रहेगा.

ईरान ने अमेरिका को भेजा कीमती तोहफा

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान कहा कि ईरान ने अमेरिका को एक 'बहुत कीमती तोहफा' दिया है. ट्रंप के मुताबिक, ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलसन्धि से 10 तेल टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी. उन्होंने बताया कि शुरुआत में ईरान केवल आठ टैंकरों को पार कराने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में यह संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इन टैंकरों में कुछ पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था. उनके इस बयान को क्षेत्रीय तनाव और तेल आपूर्ति से जुड़ी राजनीति के संदर्भ में काफी अहम माना जा रहा है.