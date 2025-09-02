MK Stalin: दुनिया की पहली कार देखी और नॉस्टेलजिया में चले गये, CM ने दिया स्टनिंग लुक

Stalin visits Classic Remise in Dusseldorf: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जर्मनी दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री स्टालिन ने जब डसेलडोर्फ स्थित वर्ल्ड फेमस क्लासिक रेमिस के शो रूम पहुंचते ही किसी और दुनिया में खो गए. स्टालिन ने इसे ऑटोमोटिव इतिहास का एक यादगार कदम बताया. इस अनुभव को उन्होंने समय में पीछे की यात्रा बताया. X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल संग्रहालय और शोरूम का दौरा करने के बाद अपने विचार साझा किए, जहां पुरानी कारों, क्लासिक मोटरसाइकिलों और दुर्लभ ऑटोमोटिव कलाकृतियों का एक असाधारण संग्रह है.

मंत्रमुग्ध हो गए स्टालिन

स्टालिन ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'भारत के डेट्रॉयट, चेन्नई से ऑटोमोबाइल नवाचार की शानदार विरासत वाले देश जर्मनी की यात्रा करते हुए, मुझे दुनिया की पहली कार और एक प्रसिद्ध रेस कार को करीब से देखने का अद्भुत मौका और दुर्लभ आनंद मिला. कालातीत विंटेज कारों के खजानों के बीच, मैंने महसूस किया कि मानो इतिहास दोहरा रहा है. ये अतीत की प्रतिभा और भविष्य की कल्पना के बीच एक शाश्वत संवाद था.

यूरोप दौरे पर हैं स्टालिन

स्टालिन तमिलनाडु में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से यूरोप के आधिकारिक दौरे पर हैं. इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने स्टालिन की यात्रा के दौरान जर्मन फर्मों के साथ कई प्रमुख एमओयू साइन किए थे, जिसमें 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश शामिल थे और राज्य में लगभग 6,000 नए रोजगार पैदा करने की समझौता हुआ था.

FAQ

सवाल-तमिलनाडु को होगा कितना फायदा?

जवाब- राज्य सरकार ने बताया कि ब्रेकिंग सिस्टम में दुनिया की टॉप कंपनी नॉर-ब्रेम्स (Knorr-Bremse) ने तमिलनाडु में अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है. यह प्लांट रेलवे के दरवाजों और ब्रेकिंग सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो राज्य में कंपनी का पहला महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश है. इस परियोजना से 3,500 नौकरियां पैदा होने और रेलवे घटकों और उन्नत इंजीनियरिंग में तमिलनाडु के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की उम्मीद है. यह कंपनी दुनिया की शीर्ष पवन टरबाइन निर्माताओं में से एक है.

सवाल- स्टालिन कहां के दौरे पर गए हैं?

जवाब- स्टालिन राज्य के लिए औद्योगिक निवेश सुनिश्चित करने के लिए जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की आठ दिन के दौरे पर हैं.