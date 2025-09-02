MK Stalin: दुनिया की पहली कार देखी और नॉस्टेलजिया में चले गये, CM ने दिया स्टनिंग लुक
Advertisement
trendingNow12905471
Hindi Newsदुनिया

MK Stalin: दुनिया की पहली कार देखी और नॉस्टेलजिया में चले गये, CM ने दिया स्टनिंग लुक

Stalin Germany visit: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डसेलडोर्फ स्थित क्लासिक रेमिस का दौरा किया. अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने विजिट की तस्वीरें साझा करते हुए विंटेज और नई दोनों गाड़ियों को लेकर अपने पैशन को दिखाया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 02, 2025, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MK Stalin: दुनिया की पहली कार देखी और नॉस्टेलजिया में चले गये, CM ने दिया स्टनिंग लुक

Stalin visits Classic Remise in Dusseldorf: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जर्मनी दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री स्टालिन ने जब डसेलडोर्फ स्थित वर्ल्ड फेमस क्लासिक रेमिस के शो रूम पहुंचते ही किसी और दुनिया में खो गए. स्टालिन ने इसे ऑटोमोटिव इतिहास का एक यादगार कदम बताया. इस अनुभव को उन्होंने समय में पीछे की यात्रा बताया. X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल संग्रहालय और शोरूम का दौरा करने के बाद अपने विचार साझा किए, जहां पुरानी कारों, क्लासिक मोटरसाइकिलों और दुर्लभ ऑटोमोटिव कलाकृतियों का एक असाधारण संग्रह है.

मंत्रमुग्ध हो गए स्टालिन

स्टालिन ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'भारत के डेट्रॉयट, चेन्नई से ऑटोमोबाइल नवाचार की शानदार विरासत वाले देश जर्मनी की यात्रा करते हुए, मुझे दुनिया की पहली कार और एक प्रसिद्ध रेस कार को करीब से देखने का अद्भुत मौका और दुर्लभ आनंद मिला. कालातीत विंटेज कारों के खजानों के बीच, मैंने महसूस किया कि मानो इतिहास दोहरा रहा है. ये अतीत की प्रतिभा और भविष्य की कल्पना के बीच एक शाश्वत संवाद था.

Add Zee News as a Preferred Source

यूरोप दौरे पर हैं स्टालिन

स्टालिन तमिलनाडु में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से यूरोप के आधिकारिक दौरे पर हैं. इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने स्टालिन की यात्रा के दौरान जर्मन फर्मों के साथ कई प्रमुख एमओयू साइन किए थे, जिसमें 3,200 करोड़ रुपये से अधिक के नए निवेश शामिल थे और राज्य में लगभग 6,000 नए रोजगार पैदा करने की समझौता हुआ था.

fallback

 

FAQ
सवाल-तमिलनाडु को होगा कितना फायदा?
जवाब- राज्य सरकार ने बताया कि ब्रेकिंग सिस्टम में दुनिया की टॉप कंपनी नॉर-ब्रेम्स (Knorr-Bremse) ने तमिलनाडु में अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है. यह प्लांट रेलवे के दरवाजों और ब्रेकिंग सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो राज्य में कंपनी का पहला महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश है. इस परियोजना से 3,500 नौकरियां पैदा होने और रेलवे घटकों और उन्नत इंजीनियरिंग में तमिलनाडु के बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की उम्मीद है. यह कंपनी दुनिया की शीर्ष पवन टरबाइन निर्माताओं में से एक है. 

सवाल- स्टालिन कहां के दौरे पर गए हैं?
जवाब- स्टालिन राज्य के लिए औद्योगिक निवेश सुनिश्चित करने के लिए जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की आठ दिन के दौरे पर हैं.

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Stalin

Trending news

इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
west bengal news in hindi
सेना ने उखाड़ फेंका TMC का पंडाल, भड़कीं ममता पहुंच गईं आर्मी ग्राउंड और फिर...
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
Jagdeep Dhankhar
बरसते बादलों के बीच सत्ता से सादगी की तरफ चले धनखड़, खाली किया सरकारी बंगला
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
;