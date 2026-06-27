/शांति समझौते के बीच फिर भड़की हिंसा... होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला, फिर खतरे में आया पश्चिम एशिया?

Tanker Hit In Hormuz strait: पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर जहां जोरों-शोरों से शांति समझौते की बातचीत की तैयारी चल रही है, तो वहीं कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं. शनिवार ( 27 जून 2026) को ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने बताया कि होर्मुज स्ट्रेट में एक ऑयल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिससे उसे नुकसान पहुंचा है.
बता दें कि यह घटना पश्चिम एशिया जंग को खत्म करने के समझौते के बाद अमेरिका- ईरान के बीच हुई पहली गोलीबारी के बाद हुई है.
हमले को लेकर UKMTO ने कहा,' जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है. सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं.' वहीं, एक अन्य ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा कंपनी 'वैनगार्ड टेक' ने बताया कि हमला पनामा के झंडे वाला टैंकर 'KIKU'में हुआ था. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने शनिवार ( 27 जून 2026) को घोषणा करते हुए बताया कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया. UKMTO ने कहा कि संबंधित समुद्री अधिकारी अभी इस घटना की जांच कर रहे हैं.
बता दें कि इस घटना से पहले अमेरिका ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी और कोस्टल रडार स्टेशनों पर सैन्य हमले किए थे. यह कार्रवाई वॉशिंगटन के उन आरोपों के बाद की गई थी, जिनमें कहा गया था कि तेहरान ने उसी समुद्री रास्ते से गुजर रहे एक कार्गो जहाज को निशाना बनाया था. US सेंट्रल कमांड CENTCOM ने कहा कि ये जवाबी हमले हाल ही में हुए समुद्री हमले की जवाबी कार्रवाई थे.
पश्चिम एशिया में अस्थिर स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी कि अगर ईरान आगे भी हमले जारी रखता है, तो उसे हिंसा का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर लिखा,' ईरान ने युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. हमने इसका सम्मान किया है. अगर उन्हें समझौते के इंप्लिमेंटेशन को लेकर कोई असहमति है, तो वे फोन कर सकते हैं, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाएगा.'