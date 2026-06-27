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शांति समझौते के बीच फिर भड़की हिंसा... होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला, फिर खतरे में आया पश्चिम एशिया?

Tanker Hit In Strait of Hormuz: होर्मुज स्ट्रेट में एक ऑयल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिससे टैंकर को काफी नुकसान पहुंचा है. इसकी जानकारी ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO की ओर से दी गई.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 27, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:33 PM IST
शांति समझौते के बीच फिर भड़की हिंसा... होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला, फिर खतरे में आया पश्चिम एशिया?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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