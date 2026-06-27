/शांति समझौते के बीच फिर भड़की हिंसा... होर्मुज स्ट्रेट में ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला, फिर खतरे में आया पश्चिम एशिया?

हमले को लेकर UKMTO ने कहा,' जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा है. सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बताए जा रहे हैं.' वहीं, एक अन्य ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा कंपनी 'वैनगार्ड टेक' ने बताया कि हमला पनामा के झंडे वाला टैंकर 'KIKU'में हुआ था. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने शनिवार ( 27 जून 2026) को घोषणा करते हुए बताया कि ईरान पर अमेरिकी हमलों के जवाब में उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया. UKMTO ने कहा कि संबंधित समुद्री अधिकारी अभी इस घटना की जांच कर रहे हैं.