तंजानिया में चुनावी नतीजों के बाद खूनी खेल, तीन दिन में 700 मौतें; सड़कों पर मौत का मौन मार्च

Tanzania Election Violence News: दुनिया के दक्षिणी छोर पर, हिंद महासागर के किनारे बसे तंज़ानिया में पिछले तीन दिनों से सन्नाटा पसरा है. यह सन्नाटा डर और मातम का है. चुनाव के नाम पर शुरू हुआ उत्सव अब खून और भय का मंजर बन चुका है. विपक्षी पार्टी चडेमा (CHADEMA) का दावा है कि केवल 72 घंटे में 700 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें से अकेले दार-एस-सलाम में 350 की मौत हुई है. वहीं म्वांज़ा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं. अभी इस संख्या के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

कैसे शुरू हुआ यह खून-खराबा?

बुधवार की सुबह जब राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन की पार्टी चामा चा मपिंडुजी (CCM) की जीत के ऐलान की खबर आई, तो सड़कों पर जश्न नहीं बल्कि गुस्सा उमड़ पड़ा. विपक्ष ने इन चुनावों को पहले से तय नाटक बताया. इसके साथ ही गुस्साए लोग पोस्टर फाड़ने लगे. थाने जलाए जाने लगे और लोगों की सुरक्षा बलों से भिड़ंत शुरू हो गई.

दार-एस-सलाम, म्वांज़ा, डोडोमा और जांजीबार में चारों ओर आग की लपटें, जलते टायर और गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगीं. सरकार ने तुरंत कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लैकआउट लगा दिया. शुक्रवार तक यह इंटरनेट बंदी तीसरे दिन में पहुंच चुकी थी. ऐसा लगा जैसे देश जैसे डिजिटल अंधेरे में धकेल दिया गया हो.

सेना दिया 'शांति' बहाली का आदेश

सरकार की तरफ से बयान देते हुए सेना प्रमुख जनरल जैकब मुकुंडा ने प्रदर्शनकारियों को अपराधी कहा और सेना को किसी भी हाल में शांति बहाल करने का आदेश दिया. लेकिन उनकी शांति का मतलब यहां खामोश नागरिक और खून से सनी सड़कें था.

फिलहाल देश में विदेशी पत्रकारों को प्रवेश से रोक दिया गया है. स्थानीय मीडिया पर सख्तनियंत्रण है. अस्पतालों में घायलों की गिनती तो दूर, डॉक्टर तक बोलने से डर रहे हैं. विपक्षी प्रवक्ता जॉन कितोका ने कहा कि हम सिर्फ़ शरीर गिन रहे हैं, नाम नहीं. उन्होंने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता अस्पतालों और क्लीनिकों में जाकर शवों की गिनती कर रहे हैं.

कॉलेजों में टाली गई परीक्षाएं

वहीं, तंज़ानिया के अर्ध-स्वायत्त द्वीप ज़ांज़ीबार में चुनाव परिणामों ने आग में घी डाल दिया. यहां राष्ट्रपति हुसैन म्विनयी को 78.8% वोट मिले. विपक्षी पार्टी ACT-वाज़ालेंदो ने इन नतीजों को धांधली बताते हुए कहा कि जनता की आवाज छीन ली गई है. अब एकमात्र रास्ता नया चुनाव है.

देश के अंदर अब खामोशी की तानाशाही है. कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने दोबारा खुलने की तारीख टाल दी है. लोग सड़कों पर नहीं, बल्कि डर के भीतर रह रहे हैं. दार-एस-सलाम में रहने वाले एक नागरिक ने विदेशी मीडिया से कहा, 'यहां बोलना अब जिंदा रहने का खतरा है.'

'घातक बल का प्रयोग बंद करें सुरक्षाबल'

सरकार ने अभी तक न तो मौत के आंकड़ों पर कोई टिप्पणी की है, न ही किसी जांच का ऐलान. ऐमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, कम से कम 100 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, पर असली संख्या इससे कई गुना ज़्यादा हो सकती है. वहीं संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को बयान जारी कर तंज़ानियाई सुरक्षा बलों से संयम बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का प्रयोग बंद होना चाहिए.