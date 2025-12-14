Advertisement
'बलूचिस्तान पर भी बनाई जाए फिल्म'...PAK को बेनकाब करने की मांग....अमेरिका से बॉलीवुड तक पहुंची बड़ी अपील

बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद ने बॉलीवुड और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी अपील की है. वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान पर एक फिल्म बनाई जाए, जिसमें पाकिस्तान को बेनकाम किया जाए और उसकी हकीकत दुनिया को सामने रखी जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान बलोचों पर अत्याचार कर रहा है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 14, 2025, 02:09 PM IST
इस वक्त अगर किसी फिल्म का जादू फैंस के सिर पढ़ा हुआ है तो वो धुरंधर है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. ये फिल्म पर्दे पर आते ही फैंस के दिलों में बैठ गई है. भारत में जहां इस फिल्म को बेइंतहां प्यार मिल रहा है तो वहीं पाकिस्तान में इसे लेकर 'बवाल' मचा हुआ है. 6 देशों में तो फिल्म को बैन तक कर दिया गया है. इस फिल्म को 'एंटी-पाकिस्तान' माना जा रहा है. इस बीच अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले बलूच अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद ने बॉलीवुड और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी अपील की है.

बलूच अमेरिकन कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद चाहते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बलूचिस्तान की स्थिति पर एक मजबूत फिल्म बनाए, उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म के जरिए पूरी दुनिया को यह बताया जाना चाहिए कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा जबरन और अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया है. इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया.

एक्स पर की गई पोस्ट में तारा चंद ने लिखा कि 'मार्च 1948 में पाकिस्तान द्वारा बलूचिस्तान पर कब्जा किए जाने से पहले बलूचिस्तान एक स्वतंत्र क्षेत्र था. उनके अनुसार, कब्जे के बाद से पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान और उसके इलाकों पर कंट्रोल बनाए रखा, जिससे वहां दशकों से संघर्ष और दमन जारी है. उन्होंने ये भी आरोप लगा कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का सालों से बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है. तारा चंद के मुताबिक, गैस, खनिज, सोना, चांदी, कोयला और समुद्री संसाधनों से अरबों डॉलर की कमाई की गई, लेकिन बलूच जनता आज भी गरीबी, अन्याय और अत्याचार झेल रही है.

तारा चंद ने पाकिस्तानी सेना पर लगाए गंभीर आरोप

तारा चंद हमेशा से ही पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी शासन के खिलाफ बलूच लोगों का विरोध कब्जे के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था. साल 2000 के आसपास सशस्त्र संघर्ष का सबसे बड़ा दौर शुरू हुआ, जो आज तक जारी है, इस दौरान बड़ी संख्या में बलूच लोगों की मौत हुई और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन हुए. उन्होंने मौजूदा हालात पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना जबरन लोगों को गायब कर रही है. राजनीतिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, शिक्षकों, डॉक्टरों, छात्रों, पढ़े-लिखे युवाओं और महिलाओं के अपहरण का दावा किया गया. उनका कहना है कि हजारों बलूच पुरुष और महिलाएं बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सैन्य जेलों में बंद हैं.

क्या है धुरंधर मूवी की कहानी?

तारा चंद ने ये अपील धुरंधर मूवी पर पाकिस्तान में मचे बलाव के बाद की है. इस फिल्म में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, आतंकी ठिकानों और भारत के खिलाफ साजिशों का सच दिखाया गया है. उसमें ये भी बताया गया कि कैसे पाकिस्तान ने बलोचों के साथ धोखा किया था. धुरंधर फिल्म में 2008 के मुंबई आतंकी हमलों (26/11) और 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले जैसी घटनाओं को शामिल किया गया है. इसे लेकर ही पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है.

कौन हैं तारा चंद बलोच?

बलूचिस्तान पर फिल्म बनाने की मांग करने वाले तारा चंद बलोच एक पाकिस्तानी मूल के राजनेता और बलूच अमेरिकी कांग्रेस (BAC) के अध्यक्ष हैं. इससे पहले वो बलूचिस्तान के पूर्व प्रांतीय मंत्री भी रह चुके हैं. उन्हें बलूचिस्तान की आजादी के आंदोलन के समर्थक के तौर पर भी जाना जाता है. तारा चंद बलोच भारत से बलूच लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए नैतिक और राजनीतिक समर्थन की मांग करते रहे हैं हैं. इसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में सहयोग की अपील भी की थी.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

