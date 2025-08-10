टैरिफ इकलौता मुद्दा नहीं और भी बहुत कुछ है... अंदुरूने मुल्क में अपनों के बीच घिरे ट्रंप! क्या होगी बगावत और...
टैरिफ इकलौता मुद्दा नहीं और भी बहुत कुछ है... अंदुरूने मुल्क में अपनों के बीच घिरे ट्रंप! क्या होगी बगावत और...

US News: 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 10, 2025, 12:58 AM IST
टैरिफ इकलौता मुद्दा नहीं और भी बहुत कुछ है... अंदुरूने मुल्क में अपनों के बीच घिरे ट्रंप! क्या होगी बगावत और...

US Tariff war: दुनिया में टैरिफ वॉर छेड़ने वाले ट्रंप के लिए अब अपने ही घर में मुसीबत बढ़ गई है. भारत के खिलाफ पचास प्रतिशत टैरिफ का ऐलान करने के बाद अमेरिका में ट्रंप की नीतियों को लेकर चौतरफा हमला शुरू हो चुका है और भारत के खिलाफ ट्रंप की नीतियों की निंदा से पाकिस्तान हैरान है. क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि भारत का नुकसान उसके लिए मुनाफे का सौदा होगा. लेकिन भारत ने जैसे बाज़ी पलटी, उसके बाद से तो मत पूछिए पाकिस्तानी भी हिंदुस्तान का गुणगान कर रहे हैं. पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं मानो - 'ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं'.

पाकिस्तान में ट्रंप को लेकर क्या चर्चा?

एंटी ट्रंप फैक्टर अमेरिका के अंदर  जो है वो भी एक्टिव है जो अमेरिकन के वर्तमान एंपायर को जल्दी दफन कर रहा है. सुपरपावर का दम दिखाते दिखाते देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी क्या इमेज बना बैठे हैं. दुनिया को टैरिफ डिप्लोमेसी के नाम पर झुकाने की सोच रहे ट्रंप का हश्र ऐसा हुआ है कि अब अमेरिका के अंदर ट्रंप की नीतियों की खुलेआम आलोचना हो रही है. यानी ट्रंप को लगता है कि जिस टैरिफ के दम पर वो अमेरिका को मालामाल कर देंगे. वही टैरिफ उनके राजनीतिक करियर के लिए टफ चैलेंज बन चुका है.

ये भी पढ़ें- भारत पर टैरिफ लगाकर सब मिट्टी में मिला दिया... पूर्व सहयोगी का ट्रंप पर प्रचंड हमला

ट्रंप का टैरिफ वॉर... अमेरिका में विरोध जोरदार!

दुनिया जानती है कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल कैंपेन की रेस में रह चुकीं निकी हेली समेत कई लोगों ने कहा है कि आप जो इंडिया के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहते हो दैट इज़ दि मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग सो फार और देखा जाए तो निकी हेली का जो बयान है उसने देखिए कैसे ट्रंप को अपने ही घर में घेर दिया है. 

सिर्फ निकी हेली ही नहीं. अमेरिका के अंदर नेता, अर्थशास्त्री, ट्रंप के पूर्व करीबी सहयोगी, ट्रंप की पार्टी के लोग और ट्रंप के विरोधी सब हिंदुस्तान के साथ ट्रंप की खुन्नस को गलत ही बता रहे हैं. जॉन बॉल्टन ने तो कह दिया, 'ट्रंप ने भारत पर जबरिया टैरिफ लगाकर कई पुराने राष्ट्रपतियों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है'.

- एक अमेरिकी सांसद ग्रेगरी मीक्स ने भारत पर बढ़ते टैरिफ को लेकर चिंता जताई है.
- साथ ही ट्रंप को भारत के साथ संबंधो पर हिदायत भी दी.
- अमेरिकी सांसद ने ट्रंप की टैरिफ नीति को तानाशाही तक बताया है. वहीं इसके साथ ही ट्रंप को नसीहत दी है इस तरह की नीति सालों से तैयार की जा रही अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है.

ट्रंप भारत-रूस-चीन को साथ लाने की गलती कर बैठे?

डोनाल्ड ट्रंप सरीखे नेता की हरकतें अमेरिका को हैरान परेशान करती रही हैं और अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी हिंदुस्तान के साथ ट्रंप के बदले वाली नीति के खिलाफ खराखरा लिख रहे हैं और पड़ोसी पाकिस्तान में भी इसकी खासी चर्चा है.

पाकिस्तान में चर्चा हो रही है कि ट्रंप की मनमानियों और मनमर्जियों पर बड़े-बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं. इसमें से रॉयटर्स की तरफ से आर्टिकल लिखा गया है, गार्डियन की तरफ से तरफ से एक आर्टिकल रिसेंटली छपा है और हम भी जो डेटा लेकर आए हैं सारे मुख्तलिफ आर्टिकल से हम डेटा निकालकर इस तरह कंपाइल करते हैं प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाकर पढ़ें तो पता चलेगा कि ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं.

पाकिस्तान भी दुखी

दरअसल अमेरिका के अंदर चीन की नीतियों को लेकर हमेशा सख्ती देखी गई है. लेकिन ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर जो गीदड़ भभकी दी उसका ना सिर्फ हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया. बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की चीन जाने की खबर ने भी अमेरिका को तड़पा दिया है.  हालांकि भारत और चीन की करीबी से पाकिस्तान भी भारी दुख में है.

कई लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से मुंह मोड़कर और पाकिस्तान को गोद में उठाकर डोनल्ड ट्रंप ने अपनी गद्दी को खतरे में डाल लिया है. मस्क पहले ही खुलेआम कह चुके हैं कि अगर वो ट्रंप के साथ न होते तो वो चुनाव जीत नहीं सकते थे. ऐसे में अगर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नाराजगी यूं ही लगातार बढ़ती रही तो आने वाले वक्त में ये सुपरपावर कंट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है.

FAQ

सवाल- अमेरिका ने भारत पर कितना टैरिफ लगाया है और उसका क्या असर होगा?
जवाब- भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सामानों पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू हो गया है. वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा. अभी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था. नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे.

सवाल- ट्रंप क्या चाहते हैं?
जवाब- भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे.

About the Author
author img
श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

;