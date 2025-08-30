Trump Tariff: 'जरूरत से ज्यादा थोंप दिए टैरिफ', ट्रंप को अपने ही घर में लगा बड़ा झटका; कोर्ट ने सुनाया आदेश
Advertisement
trendingNow12901958
Hindi Newsदुनिया

Trump Tariff: 'जरूरत से ज्यादा थोंप दिए टैरिफ', ट्रंप को अपने ही घर में लगा बड़ा झटका; कोर्ट ने सुनाया आदेश

Latest News on Trump Tariff: विभिन्न देशों पर मनमाना टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रं अब अपने ही देश में घिर गए हैं. अमेरिका की संघीय अपीलीय कोर्ट ने अलग-अलग देशों पर लगाए गए टैरिफ को मनमाना बताया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 30, 2025, 06:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump Tariff: 'जरूरत से ज्यादा थोंप दिए टैरिफ', ट्रंप को अपने ही घर में लगा बड़ा झटका; कोर्ट ने सुनाया आदेश

US Federal Appellate Court Decision on Trump Tariff: टैरिफ के बल पर सब देशों को अपने कदमों में झुका देने का ख्वाब देख रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा झटका लगा है. अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने उनके रास्ते में रोड़ा अटका दिया है. अलदात ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके विभिन्न देशों पर जरूरत से ज्यादा आयात शुल्क थोप दिया है. ऐसा करके कोर्ट ने इस साल मई में दिए गए फैसले को काफी हद तक बरकरार रखा.

टैरिफ पर ट्रंप को लगा बड़ा झटका

हालांकि 7-4 के बहुमत से दिए गए अपील अदालत के फैसले ने मई में दिए गए डिसीजन के हिस्से को खारिज कर दिया, जिसमें शुल्कों को तुरंत रद्द कर दिया गया था. जिससे ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का समय मिल गया. यह फैसला ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका था, जिनकी अनिश्चित व्यापार नीतियों ने पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों को हिलाकर रखा हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अदालत ने किन शुल्कों को खारिज किया?

संघीय अपीलीय अदालत का यह फैसला इस अप्रैल में ट्रंप प्रशासन की ओर से लगभग सभी अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए टैरिफ पर आया है. तब ट्रंप ने 2 अप्रैल को उन देशों पर 50% तक के तथाकथित पारस्परिक टैरिफ लगाए जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है. इसके साथ ही बाकी सभी देशों देशों पर 10% आधारभूत टैरिफ लगाए थे. उन्होंने उस दिन को राष्ट्रीय मुक्ति दिवस करार दिया था. 

बाद में राष्ट्रपति ने पारस्परिक टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था ताकि उन देशों को अमेरिका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का समय मिल सके. उनमें से ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और जापान ने टैरिफ से बचने के लिए समझौता कर लिया. जिन देशों ने ट्रंप के आगे घुटने नहीं टेके, उन्हें इस महीने की शुरुआत में और ज्यादा टैरिफ का सामना करना पड़ा. 

क्या कहता है अमेरिकी संविधान?

बता दें कि अमेरिकी संविधान कांग्रेस को टैरिफ सहित कर निर्धारित करने का अधिकार देता है. लेकिन सांसदों ने धीरे-धीरे राष्ट्रपतियों को टैरिफ पर अधिक शक्ति हासिल करने दी है. ट्रम्प ने इसका सबसे अधिक फायदा उठाया है, जिसका खामियाजा अब अमेरिकी लोगों को खुद भुगतना पड़ रहा है. 

Trump Tariff: 'टैरिफ हटे तो देश के लिए बड़ी आपदा', कोर्ट के आदेश पर भड़के ट्रंप, बोले- US को बर्बाद कर देगा डिसीजन
 
कोर्ट ने राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला क्यों दिया?

न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने फैसला देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया ट्रम्प के टैरिफ आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत "राष्ट्रपति को दिए गए किसी भी अधिकार से अधिक हैं". शुक्रवार को, संघीय अपील न्यायालय ने अपने 7-4 के फैसले में लिखा कि "ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कांग्रेस का इरादा राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार देने का था." शुक्रवार के फैसले से असहमत न्यायाधीशों की असहमति ने ट्रम्प के लिए संभावित कानूनी रास्ता साफ कर दिया है. 

अब आगे क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप?

फैसले के बाद अपनी निराशा जाहिर करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अगर टैरिफ हटा दिए जाते हैं, तो उसे वसूले गए कुछ आयात कर वापस करने पड़ सकते हैं, जिससे अमेरिकी खजाने को भारी नुकसान होगा. जुलाई तक टैरिफ से कुल राजस्व 159 अरब डॉलर था, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले दोगुने से भी ज़्यादा है. दरअसल, न्याय विभाग ने इसी महीने एक कानूनी दस्तावेज़ में चेतावनी दी थी कि टैरिफ हटाने का मतलब अमेरिका के लिए "वित्तीय बर्बादी" हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप!

एक्सपर्टों के अनुसार, यह फैसला यह ट्रंप को आगे टैरिफ लगाने की कोशिश में भी मुश्किल में डाल सकता है.राष्ट्रपति ने इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की कसम खाई.उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, "अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया, तो यह फैसला सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को बर्बाद कर देगा." ट्रंप के पास आयात कर लगाने के लिए वैकल्पिक कानून ज़रूर हैं. इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी होगी और उन्होंने अपनी पोस्ट में इसका इशारा भी कर दिया है. 

(एजेंसी एपीटीएन)

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Trump tariff

Trending news

बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
;