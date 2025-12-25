17 साल बाद तारिक रहमान की ऐतिहासिक घरवापसी! प्लेन में कौन सा पढ़ रहे थे डॉक्यूमेंट? पहली फेसबुक पोस्ट में एक शब्द लिखकर हिला दिया बांग्लादेश

Advertisement
Tarique arrives in Dhaka:  बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को लंदन से बांग्लादेश लौट आए हैं. बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से पहले सिलहट और फिर ढाका पहुंचे. उनके साथ उनकी पत्नी जुबैदा और बेटी जैमा भी साथ थीं. इस दौरान उनके फेसबुक पर किए गए एक पोस्ट और प्लेन की तस्वीर बहुत वायरल हो रही है. जानते हैं पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 25, 2025, 12:42 PM IST
Tarique Rahman Facebook posts back to Bangladesh: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने 25 दिसंबर 2025 को लंदन से 17 साल के निर्वासन के बाद पूरे देश में उनकी पार्टी जश्न मना रही है. उनकी वापसी की यात्रा के दौरान तारिक का फेसबुक पोस्ट्स पर लिखा गया एक शब्द बहुत लोगों के लिए उगते सूरज की तरह रहा. प्लेन में उनका एक डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए तस्वीर शेयर करना भी लोगों के मन में उत्सुकता जगा गया. तो आइए जानते हैं बांग्‍लादेश की वापसी के दौरान तारिक ने कौन सा पहला पोस्ट शेयर किया, कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे. सभी का जवाब खोज लेते हैं.  

पहली फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा?
prothomalo.com में छपी खबर के मुताबिक, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान ने लंदन, यूनाइटेड किंगडम से देश वापस आते समय अपने वेरिफाइड फेसबुक पेज पर कई पोस्ट किए. जिसमें पहला पोस्ट 25 दिसंबर सुबह 5:15 बजे पोस्ट की, टाइटल था “Return”. कोई कैप्शन नहीं, सिर्फ एक यही शब्द लिखा था. इसके साथ सुबह 9:34 बजे दूसरी पोस्ट की और लिखा “लंबे 6,314 दिनों के बाद बांग्लादेश के आसमान में!” इसी पोस्ट के साथ अपनी एक फ़ोटो भी अटैच की, जिसमें वे हवाई जहाज़ की खिड़की से बाहर देखते हुए दिख रहे हैं. बाहर आसमान साफ़ और चमकीला है.

प्लेन में पढ़ रहे थे ये खास डॉक्यूमेंट
तारिक रहमान ने अपनी पहली फेसबुक पोस्ट में विमान में बैठे अपनी फोटो शेयर की, जिसमें वे बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के लोगो वाला डॉक्यूमेंट पढ़ते दिख रहे हैं. यह एयर ट्रैवल के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट था.

तारिक रहमान की 17 सालों बाद घरवापसी
ताहिर को बिमान बांग्लादेश की फ्लाइट पहले सिलहट के उस्मानी एयरपोर्ट पर 9:56 बजे लैंड हुई, फिर ढाका के हजरत शाहजालाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 11:40 बजे पहुंची. पत्नी जुबैदा रहमान, बेटी जैमा रहमान और पेट कैट जीबू साथ थे. एयरपोर्ट से ही लाखों समर्थकों का जमावड़ा रहा. इस दौरान सुरक्षा कड़ी रही. 

ढाका में भव्य स्वागत और रिसेप्शन
ढाका एयरपोर्ट पर बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, रुहुल कबीर रिजवी, मिर्जा अब्बास समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने तारिक रहमान का स्वागत किया. बीएनपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। देश लौटने पर ढाका में पब्लिक रिसेप्शन आयोजित किया गया, जहां लाखों समर्थक जुटे हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Tariq rahman

