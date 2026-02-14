मोहम्मद यूनुस सरकार के री-सेट होते ही, बांग्लादेश-पाकिस्तान के रिश्तों का ऊंट किस करवट बैठेगा? तारिक रहमान की विदेश नीति पर हो रही चर्चा

Tarique Rahman and Pakistan: बांग्लादेश चुनावों में तारिक रहमान की बीएनपी ने 209, उसके सहयोगियों ने 3, जमात ने 77 और जेन Z आंदोलन से निकली नेशनल सिटिजंस पार्टी ने 6, बांग्लादेश जातीय पार्टी ने 1 और अन्य ने 3 सीटें जीतीं. बीएनपी सुप्रीमो तारिक रहमान ने चुनाव अभियान की शुरुआत जिस नारे से की उसने, भारत और पाकिस्तान दोनों को चौंकाया था. रहमान के नारे - 'न दिल्ली, न रावलपिंडी, ना कोई और देश...सबसे पहले बांग्लादेश' ने बीएनपी की जीत की बुनियाद रख दी थी.

कैसी होगी बीएनपी की विदेश नीति?

समय बदलने के साथ बहुत कुछ बदल जाता है. बीएनपी 20 साल बाद सत्ता में आई है. बीस साल पहले बीएनपी सरकार के भारत सरकार के साथ कभी गर्म तो कभी नर्म वाले रिश्ते थे. हालांकि आज के बांग्लादेश की प्राथमिकताएं दूसरी हैं. इसलिए तारिक रहमान की आगामी सरकार की विदेश नीति की चर्चा जोर पकड़ रही है. मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में ढाका और इस्लामाबाद के रिश्तों में गर्मजोशी आई. 15 साल बाद दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई. चटगांव से कराची के बीच समुद्री जहाजों का आवागमन आसान हुआ.

इसलिए बीएनपी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पाकिस्तान से पूरी तरह दूरी बना लेगी. हालांकि ये संभव है कि कट्टरपंथी पार्टी 'जमात' की नई सरकार में भूमिका नहीं होगी, लिहाजा बांग्लादेश का रुख 2026 में भारत के लिए नर्म हो सकता है. हालांकि अगर रहमान ने भी यूनुस की जगह पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा छूट दी तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई दिल्ली के लिए कुछ सरदर्द बढ़ा सकती है. क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, PAK आर्मी और ISI के लोगों के कई हाई-प्रोफाइल दौरे हुए, जिनमें पाकिस्तान ने मजबूत मिलिट्री रिश्ते बनाने पर चर्चा हुई. इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस दौरान बांग्लादेश में भारत विरोधी सेटअप लगाने पर चर्चा हुई.

रहमान ने समझी जनता की नब्ज

एक्सपर्ट्स का मानना है कि रहमान अपने देश की जनता की नब्ज टटोल के उनका दिल जीत चुके हैं. खासकर जेन Z आंदोलन में शेख हसीना की अवामी लीग की सरकार का सत्यानाश होने के बाद वो ये जान गए कि भले ही 'मुक्ति वाहिनी' में शामिल रहे लोगों के आश्रितों के लिए नौकरी वगौरह में कोटे को लेकर युवाओं में नाराजगी रही हो, लेकिन लोग अब बांग्लादेश में 1971 से पहले जैसा माहौल नहीं चाहते हैं.

बीएनपी वैसे भी बराबरी के रिश्तों पर चलने में विश्वास रखती आई है. इसलिए 22 जनवरी को सिलहट की रैली में रहमान ने- 'न दिल्ली, न पिंडी' का नारा लगाने के बाद भीड़ से पूछा- दुनिया, सूरज, चांद-सितारों और जन्नत का मालिक कौन है? भीड़ ने एक साथ 'अल्लाह' कहा. तब रहमान ने कहा, 'आपने कहा मालिक 'अल्लाह' है. तो भला किसी और की क्या बिसात जो किसी को कुछ दे सके'. जाहिर तौर पर रहमान ने उसी समय यह साफ कर दिया था कि अगर बीएनपी की सरकार बनी तो वो पाकिस्तान परस्त नहीं होगी और ना ही भारत के प्रभाव में काम करेगी.