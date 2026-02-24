Advertisement
trendingNow13120495
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश में बड़ा उलटफेर: शेख हसीना को मौत की सजा दिलाने वाला कट्टर जमाती प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को नई सरकार ने निकाला, मोहम्मद यूनुस का था सबसे खास

बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर: शेख हसीना को मौत की सजा दिलाने वाला कट्टर जमाती प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को नई सरकार ने निकाला, मोहम्मद यूनुस का था सबसे खास

Aminul Islam appointed as ICT chief prosecutor replacing Tajul Islam: बांग्लादेश की नई सरकार ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को पद से हटा दिया है. ताजुल वही अधिकारी थे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ केस लड़ा था. उन्हें मोहम्मद यूनुस का करीबी और जमात समर्थक माना जाता रहा है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 24, 2026, 07:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर: शेख हसीना को मौत की सजा दिलाने वाला कट्टर जमाती प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को नई सरकार ने निकाला, मोहम्मद यूनुस का था सबसे खास

Aminul Islam replaces Tajul Islam as ICT chief prosecutor: बांग्लादेश की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. तारिक रहमान की नई सरकार ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) के चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को उनके पद से हटा दिया है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में सत्ता परिवर्तन के बाद पुराने फैसलों और नियुक्तियों की समीक्षा तेज हो गई है. ताजुल इस्लाम वही प्रॉसिक्यूटर थे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे चर्चित मामले में सरकार की ओर से पैरवी की थी और अदालत से सख्त सजा की मांग की थी.

क्यों विवादों में रहे ताजुल इस्लाम
राजनीतिक हलकों में ताजुल इस्लाम लंबे समय से विवादों में रहे. विपक्षी दलों का आरोप था कि उनकी नियुक्ति और फैसले पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव में लिए गए. उन्हें जमात से विचारधारा के स्तर पर करीब माना जाता था, जिस वजह से उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे. नई सरकार के सूत्रों का कहना है कि न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए यह कदम जरूरी माना गया.

यूनुस से करीबी भी बनी चर्चा की वजह
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, ताजुल इस्लाम को पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भरोसेमंद माना जाता था. यूनुस के कार्यकाल के दौरान ही उनकी भूमिका सबसे ज्यादा मजबूत हुई थी. सत्ता बदलने के बाद से ही यह अटकलें लग रही थीं कि यूनुस दौर में नियुक्त कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है. ताजुल इस्लाम की बर्खास्तगी को उसी कड़ी का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

नई नियुक्ति के साथ दिया गया सख्त संदेश
सरकार ने उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एमडी अमीनुल इस्लाम को नई जिम्मेदारी सौंपी है. अमीनुल इस्लाम ने ट्रिब्यूनल पहुंचते ही कहा, "जिन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा. लेकिन असली गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी." उन्होंने वादा किया कि न्याय निष्पक्ष होगा और कोई राजनीतिक बदला नहीं लिया जाएगा. 

ढाका की राजनीति में बढ़ी हलचल
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ एक पद से हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत है. आने वाले दिनों में यूनुस सरकार के समय लिए गए कई फैसलों की समीक्षा हो सकती है, जिससे देश की राजनीति और गरमा सकती है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh PM sheikh hasina

Trending news

क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
Punjab
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन