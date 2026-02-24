बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर: शेख हसीना को मौत की सजा दिलाने वाला कट्टर जमाती प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को नई सरकार ने निकाला, मोहम्मद यूनुस का था सबसे खास

Aminul Islam replaces Tajul Islam as ICT chief prosecutor: बांग्लादेश की राजनीति में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. तारिक रहमान की नई सरकार ने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) के चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम को उनके पद से हटा दिया है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में सत्ता परिवर्तन के बाद पुराने फैसलों और नियुक्तियों की समीक्षा तेज हो गई है. ताजुल इस्लाम वही प्रॉसिक्यूटर थे जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे चर्चित मामले में सरकार की ओर से पैरवी की थी और अदालत से सख्त सजा की मांग की थी.

क्यों विवादों में रहे ताजुल इस्लाम

राजनीतिक हलकों में ताजुल इस्लाम लंबे समय से विवादों में रहे. विपक्षी दलों का आरोप था कि उनकी नियुक्ति और फैसले पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव में लिए गए. उन्हें जमात से विचारधारा के स्तर पर करीब माना जाता था, जिस वजह से उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे. नई सरकार के सूत्रों का कहना है कि न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए यह कदम जरूरी माना गया.

यूनुस से करीबी भी बनी चर्चा की वजह

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, ताजुल इस्लाम को पूर्व अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस का भरोसेमंद माना जाता था. यूनुस के कार्यकाल के दौरान ही उनकी भूमिका सबसे ज्यादा मजबूत हुई थी. सत्ता बदलने के बाद से ही यह अटकलें लग रही थीं कि यूनुस दौर में नियुक्त कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है. ताजुल इस्लाम की बर्खास्तगी को उसी कड़ी का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है.

नई नियुक्ति के साथ दिया गया सख्त संदेश

सरकार ने उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एमडी अमीनुल इस्लाम को नई जिम्मेदारी सौंपी है. अमीनुल इस्लाम ने ट्रिब्यूनल पहुंचते ही कहा, "जिन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा. लेकिन असली गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी." उन्होंने वादा किया कि न्याय निष्पक्ष होगा और कोई राजनीतिक बदला नहीं लिया जाएगा.

ढाका की राजनीति में बढ़ी हलचल

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सिर्फ एक पद से हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की बदलती राजनीतिक दिशा का संकेत है. आने वाले दिनों में यूनुस सरकार के समय लिए गए कई फैसलों की समीक्षा हो सकती है, जिससे देश की राजनीति और गरमा सकती है.