17 साल बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौटते ही अगले 3 दिन क्या करेंगे? शेड्यूल‌ ऐसा, यूनुस सरकार का फरवरी तक जाना तय!

What is 3-day schedule for Khaleda Zia's son?: बांग्लादेश में आज का दिन इतिहास रचने वाला है. पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल के लंदन निर्वासन के बाद आज ढाका पहुंच रहे हैं. डेली स्टार, ढाका ट्रिब्यून रिपोर्ट्स के अनुसार, तारिक अपनी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जाइमा रहमान के साथ बिमान बांग्लादेश की फ्लाइट से हीथ्रो से रवाना हो चुके हैं. फ्लाइट दोपहर करीब 12 बजे हजरत शाहजहाल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी.

2008 के बाद पहली बार वापसी

यह उनकी 2008 के बाद पहली बांग्लादेश यात्रा होगी.उस समय कई आपराधिक मुकदमों की वजह से वे लंदन चले गए थे, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और शेख हसीना पर हमले की साजिश जैसे गंभीर आरोप शामिल थे. लेकिन पिछले साल शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद कोर्ट ने तारिक को सभी केसों से बरी कर दिया. अब रास्ता साफ है. बीएनपी के लिए यह खुशखबरी है क्योंकि अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं और हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है. ऐसे में बीएनपी सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरी है. खालिदा जिया की तबीयत नाजुक होने की वजह से तारिक ही पार्टी की कमान संभाल सकते हैं और अगर बीएनपी जीती तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सबसे आगे होगा.

तारिक की वापसी के बाद अगले दिन का क्या है शेड्यूल‌?

डेली स्टार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बीएनपी के सीनियर लीडर सलाहुद्दीन अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक का शेड्यूल बताया है.

25 दिसंबर (गुरुवार):

एयरपोर्ट पर बीएनपी के टॉप लीडर तारिक का स्वागत करेंगे. फिर वे 300 फीट रोड (जुलाई एक्सप्रेसवे) से गुजरते हुए रिसेप्शन वेन्यू पहुंचेंगे. वहां पार्टी वर्कर्स को थैंक्स कहेंगे और देश को संबोधित करेंगे. उसके बाद एवरकेयर हॉस्पिटल में बीमार मां खालिदा जिया से मिलेंगे. फिर गुलशन-2 स्थित अपने घर जाएंगे. बीएनपी का दावा है कि स्वागत में 50 लाख लोग जुटेंगे. इसके लिए 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और एक्सप्रेसवे टोल फ्री रखा गया है. अंतरिम सरकार ने भी पूरा सुरक्षा इंतजाम किया है.

26 दिसंबर (शुक्रवार):

जुमा की नमाज के बाद तारिक अपने पिता और बीएनपी फाउंडर जियाउर रहमान की कब्र पर जाएंगे, जो शेर-ए-बांग्ला नगर में है. फिर सावर में नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देंगे.

27 दिसंबर (शनिवार):

तारिक अपना बांग्लादेशी नेशनल आईडी कार्ड और वोटर रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे. वे ढाका यूनिवर्सिटी में हाल में मारे गए स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की कब्र पर जाएंगे. साथ ही जुलाई प्रोटेस्ट में घायल लोगों से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमाटोलॉजी में मिलेंगे.

क्यों इतनी अहम है यह वापसी?

अल जजीरा जैसी रिपोर्ट्स के अनुसार, तारिक की यह होमकमिंग बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा देगी. लाखों समर्थक सड़कों पर उतरेंगे और चुनावी माहौल गरमा जाएगा. यह वापसी सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि पूरी पार्टी और देश की सियासत के लिए बड़ा इवेंट है. बांग्लादेश के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तारिक क्या नया संदेश देंगे

