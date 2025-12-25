17 साल बाद खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौटते ही अगले 3 दिन क्या करेंगे? शेड्यूल‌ ऐसा, यूनुस सरकार का फरवरी तक जाना तय!

Advertisement
Tarique Rehman return to Bangladesh: आज 25 दिसंबर 2025 को बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल के लंदन निर्वासन के बाद ढाका पहुंच रहे हैं. पत्नी और बेटी के साथ बिमान फ्लाइट से आ रहे तारिक का भव्य भव्य स्वागत की तैयारी पार्टी और समर्थक कर रहे हैं.  खालिदा जिया के बेटे का 3 दिन का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि फरवरी चुनाव से पहले यह वापसी बीएनपी को सुपर बूस्ट देगी, जबकि यूनुस की अंतरिम सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है. 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 25, 2025, 07:32 AM IST
What is 3-day schedule for Khaleda Zia's son?: बांग्लादेश में आज का दिन इतिहास रचने वाला है. पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल के लंदन निर्वासन के बाद आज ढाका पहुंच रहे हैं. डेली स्टार, ढाका ट्रिब्यून रिपोर्ट्स के अनुसार, तारिक अपनी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जाइमा रहमान के साथ बिमान बांग्लादेश की फ्लाइट से हीथ्रो से रवाना हो चुके हैं. फ्लाइट दोपहर करीब 12 बजे हजरत शाहजहाल एयरपोर्ट पर लैंड करेगी. 

2008 के बाद पहली बार वापसी
यह उनकी 2008 के बाद पहली बांग्लादेश यात्रा होगी.उस समय कई आपराधिक मुकदमों की वजह से वे लंदन चले गए थे, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और शेख हसीना पर हमले की साजिश जैसे गंभीर आरोप शामिल थे. लेकिन पिछले साल शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद कोर्ट ने तारिक को सभी केसों से बरी कर दिया. अब रास्ता साफ है. बीएनपी के लिए यह खुशखबरी है क्योंकि अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं और हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है. ऐसे में बीएनपी सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरी है. खालिदा जिया की तबीयत नाजुक होने की वजह से तारिक ही पार्टी की कमान संभाल सकते हैं और अगर बीएनपी जीती तो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सबसे आगे होगा.

तारिक की वापसी के बाद अगले दिन का क्या है शेड्यूल‌? 
डेली स्टार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बीएनपी के सीनियर लीडर सलाहुद्दीन अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक का शेड्यूल बताया है.

25 दिसंबर (गुरुवार):
एयरपोर्ट पर बीएनपी के टॉप लीडर तारिक का स्वागत करेंगे. फिर वे 300 फीट रोड (जुलाई एक्सप्रेसवे) से गुजरते हुए रिसेप्शन वेन्यू पहुंचेंगे. वहां पार्टी वर्कर्स को थैंक्स कहेंगे और देश को संबोधित करेंगे. उसके बाद एवरकेयर हॉस्पिटल में बीमार मां खालिदा जिया से मिलेंगे. फिर गुलशन-2 स्थित अपने घर जाएंगे. बीएनपी का दावा है कि स्वागत में 50 लाख लोग जुटेंगे. इसके लिए 10 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं और एक्सप्रेसवे टोल फ्री रखा गया है. अंतरिम सरकार ने भी पूरा सुरक्षा इंतजाम किया है.

26 दिसंबर (शुक्रवार):
जुमा की नमाज के बाद तारिक अपने पिता और बीएनपी फाउंडर जियाउर रहमान की कब्र पर जाएंगे, जो शेर-ए-बांग्ला नगर में है. फिर सावर में नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देंगे.

27 दिसंबर (शनिवार):
तारिक अपना बांग्लादेशी नेशनल आईडी कार्ड और वोटर रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे. वे ढाका यूनिवर्सिटी में हाल में मारे गए स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की कब्र पर जाएंगे. साथ ही जुलाई प्रोटेस्ट में घायल लोगों से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमाटोलॉजी में मिलेंगे.

क्यों इतनी अहम है यह वापसी?
अल जजीरा जैसी रिपोर्ट्स के अनुसार, तारिक की यह होमकमिंग बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा देगी. लाखों समर्थक सड़कों पर उतरेंगे और चुनावी माहौल गरमा जाएगा. यह वापसी सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि पूरी पार्टी और देश की सियासत के लिए बड़ा इवेंट है. बांग्लादेश के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तारिक क्या नया संदेश देंगे

तारिक रहमान का 25 दिसंबर को बांग्लादेश में आगमन और स्वागत
तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान और बेटी जैमा रहमान के साथ बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट से लंदन से रवाना हो चुके हैं. फ्लाइट सिलहट होते हुए ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेगी.  हवाईअड्डे पर बीएनपी की स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य उन्हें रिसीव करेंगे.   इसके बाद वे सड़क मार्ग से पूर्बाचल के 300 फीट क्षेत्र में आयोजित स्वागत समारोह में जाएंगे, जहां रास्ते के दोनों ओर पार्टी नेता और कार्यकर्ता खड़े रहेंगे.  समारोह में तारेक रहमान संक्षिप्त संबोधन देंगे.  फिर वे बशुंधारा स्थित एवरकेयर अस्पताल में अपनी बीमार मां खालिदा जिया से मिलने जाएंगे.  
अस्पताल से एयरपोर्ट रोड और काकोली चौराहे होते हुए गुलशन-2 स्थित अपने निवास पहुंचेंगे.

26 दिसंबर: पिता की कब्र पर श्रद्धांजलि
जुमे की नमाज के बाद तारेक रहमान शेर-ए-बांग्ला नगर में बीएनपी संस्थापक और अपने पिता पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान की कब्र पर जाएंगे. सुरक्षा स्थिति के आधार पर वे सावर स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं.

27 दिसंबर: मतदाता पंजीकरण और अन्य कार्यक्रम
शनिवार को तारेक रहमान अपना राष्ट्रीय पहचान पत्र और मतदाता पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं पूरी करेंगे. यह प्रक्रिया उसी दिन पूरी हो जाएगी, हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से चुनाव आयोग कार्यालय जाएंगे या नहीं, यह बाद में स्पष्ट होगा.  इसके बाद वे ढाका विश्वविद्यालय में हाल ही में गोलीबारी में मारे गए छात्र नेता उस्मान हादी (या शरीफ उस्मान हादी) की कब्र पर जाएंगे. फिर पिछले वर्ष जुलाई आंदोलन में घायल व्यक्तियों से मिलने राष्ट्रीय ट्रॉमा इंस्टीट्यूट और ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन संस्थान (पंगु अस्पताल) जाएंगे. तारेक रहमान की यह वापसी बांग्लादेश की राजनीति में नया अध्याय खोलने वाली है. अंतरिम सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है. 

